Puolustusvoimat perustelee käytäntöä muun muassa sillä, että ”yhtenäinen ja huomiota herättämätön pukeutuminen sekä siisteys herättävät kansalaisissa yleisesti luottamusta”.

Asepalveluksessa on kiellettyä käyttää hijabia eli uskonnollisista syistä käytettävää huivia. Tämän sai vastikään kuulla ensimmäistä kertaa helsinkiläinen Fardowsa Mohamud.

Mohamud haki vuoden alussa vapaaehtoiseen asepalvelukseen ja sai määräyksen palveluksen aloittamisesta Karjalan prikaatissa heinäkuussa.

Hän halusi kuitenkin varmistaa kutsuntaupseerilta vielä tärkeän asian: miten uskonnollisista syistä pidettävän hijabin käyttö onnistuisi palveluksessa?

Kahta päivää myöhemmin vastaus saapui: ei onnistuisi. Mohamud yritti selvittää asiaa vielä lisää, mutta kun vastaus pysyi samana, hän perui palveluksensa.

Mohamud tiesi, että esimerkiksi poliisi ei saa virka-asussaan käyttää huivia. Hän oli kuitenkin toivonut, että pieni korvien ylle tuleva turbaani voitaisiin sallia. Päätös ei yllättänyt, mutta olo oli vihainen ja pettynyt, hän kertoo.

”Minua ei enää harmittanutkaan se, että en päässyt palvelukseen, vaan enemmänkin harmitti se, että kielletään huivin käyttö.”

Mohamud julkaisi aiheesta tiistaina laajaa huomiota saaneet julkiset päivitykset Facebookissa ja Instagramissa.

Keskiviikkoiltapäivään mennessä Facebook-päivitystä oli kerännyt 286 kommenttia ja 379 reaktiota. Instagram-päivitystä oli tykätty 967 kertaa ja kommentoitu 43 viestillä.

Puolustusvoimien mukaan huivin käyttökielto perustuu useampaan yleisen palvelusohjesäännön kohtaan.

Ensinnäkin siviilivaatteita on sallittua käyttää omalla vastuulla vain silloin, kun ne eivät näy sotilasvaatetuksen alta. Lisäksi päähineistä sanotaan, että muiden kuin sotilaspäähineiden käyttö on kiellettyä. Linjaan ei tehdä poikkeuksia.

”Ohjesäännössä määritetty linjaus perustuu siihen, että yhtenäinen ja huomiota herättämätön pukeutuminen sekä siisteys herättävät kansalaisissa yleisesti luottamusta”, Puolustusvoimien pääesikunnasta kerrotaan sähköpostitse.

”Se lisää myös helppoa lähestyttävyyttä, kun kansalaiset ovat sotilaiden kanssa tekemisissä.”

Mohamud ei perusteluista huolimatta näe hyvää syytä huivikiellolle. Ratkaisu voisi olla esimerkiksi Puolustusvoimien tarjoama huivi.

”En usko, kaikkien varusteiden lisäksi olisi vaikeaa keksiä hijab, joka sopisi palvelukseen”, sanoo Mohamud.

”Jos Suomikin voisi ottaa askeleen eteenpäin ja vain hyväksyä sen, että me eletään nykypäivää.”

Maailmalta löytyy esimerkkejä huivin sallimisesta. Esimerkiksi Norja muutti käytäntöään vuonna 2012 niin, että asepalveluksessa on sallittua käyttää esimerkiksi huivien tai turbaanien kaltaisia uskonnollisia tunnuksia.

Puolustusvoimista kerrotaan, että tämänkaltaisista asioista on kysytty erittäin harvoin.

”On erittäin valitettavaa, jos pukeutumisohjeistukset estävät jonkun asepalveluksen suorittamisen”, pääesikunnasta viestitään.

Tähän asti ohjeiden muuttamiselle ei ole nähty tarvetta sillä perusteella, että tavoitteena on kaikkien tasapuolinen kohtelu.

”Tasapuolisuus lisää yhteenkuuluvuutta, yhteishenkeä ja turvallisuutta.”

HS:lle lähetetyn sähköpostin lisäksi Puolustusvoimat kommentoi tapausta Mohamudin Instagram-päivityksessä.

”Kuten keskusteluissa on jo tullut esille, keskustelu hijabista on myös Puolustusvoimia laajempi kysymys suomalaisessa yhteiskunnassa. Toivotamme aktiivisen ja toisiamme kunnioittavan keskustelun asiasta tervetulleeksi”, viestissä todettiin muun muassa.

20-vuotias Mohamud kertoo, että hän on halunnut asepalvelukseen jo lapsesta asti. Innostus vain vahvistui, kun hän pari vuotta sitten alkoi lukea enemmän mahdollisuudesta hakea rauhanturvaajaksi.

Alun perin tarkoituksena oli hakea palvelukseen jo vuonna 2019, mutta tuolloin hakuaika oli ehtinyt umpeutua. Viime vuonna hän keräsi rohkeutta hakea uudelleen.

”En ollut nähnyt kaltaisiani ihmisiä siellä”, hän sanoo.

”Kun vihdoin 2021 ryhdistäydyin ja mietin, että minua ei kiinnosta enää mitä muut ihmiset ajattelevat, niin tällainen tulee vastaan.”

Merkonomiksi vuonna 2019 valmistunut Mohamud hakee nyt töitä. Yhteishaku korkeakouluihinkin ehti mennä tältä keväältä ohi, sillä suunnitelmana oli käydä ensin asepalvelus ja hakea sen jälkeen rauhanturvaajaksi.

Mohamud uskoo, että moni huivia käyttävä haluaisi vapaaehtoiseen asepalvelukseen. Hän kertoo saaneensa jo useita viestejä naisilta, jotka samaistuvat hänen tarinaansa.

Vaihtoehtona ei ole huivin jättäminen pois palveluksen ajaksi. Mohamudin mukaan kyse on hänen arvoistaan.

Hänen mukaansa moni luulee, että huivia käytetään pakotettuna, mutta näin asia ei ole.

”Olen tietoinen siitä, että asepalveluksessa on musliminaisia, mutta he ovat päättäneet, että he eivät pidä huivia. Ja minä olen päättänyt, että haluan pitää huivia”, Mohamud sanoo.

”Jos huivi olisi pieni juttu minulle, olisin sen varmaan voinut pois ottaa, mutta se ei ole vain huivin käyttämistä. Siinä on paljon uskonnollisia syitä, miksi haluan pitää sitä.”

Mohamudin mukaan asian tuominen esiin ei ole ollut helppoa. Hän kirjoitti sosiaalisen median julkaisuaan kaksi päivää ja ajatteli aluksi julkaista tekstin anonyymisti. Lisäksi hän valmistautui etukäteen rasistiseen kommentointiin.

”Silti tämä oli niin tärkeä aihe minulle, että minun oli pakko tuoda tämä esille.”

Mohamud ei ole aiemmin ollut poliittisesti aktiivinen, mutta aikoo tehdä asiasta kansalaisaloitteen. Hän haluaa edistää sitä, että hijabin käyttö sallittaisiin sekä asepalveluksessa että esimerkiksi poliisin työssä.