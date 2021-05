THL ja STM: Suomen koronaepidemia pysähtynyt paikoilleen – ”Takaiskujen vaara on iso, varovaisuuteen on yhä tarvetta”

Vaikein tilanne on Keski-Pohjanmaalla, Hämeessä on tartuntaryppäitä hoitokodeissa.

Vaikka Suomen koronatilanne on Suomessa kansainvälisesti verrattuna hyvä, tartuntojen lasku on pysähtynyt paikoilleen.

Myös takaiskujen vaara on iso, joten varovaisuuteen on yhä tarvetta, totesi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) johtaja Mika Salminen Sosiaali- ja terveysministeriön ja THL:n ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koronavirustilannetta koskevassa tilannekatsauksessa.

Vielä kuukausi sitten uusien tapausten määrä laski reilusti, mutta viime viikkoina väheneminen on tasaantunut.

"Vaikuttavatko pyhät, vai johtuuko tämä yhteiskunnan avautumisista, kun kaikkia ihmisiä ei ole vielä rokotettu”, Salminen pohti.

THL:n johtaja Mika Salminen Sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koronavirustilanteen tiedotustilaisuudessa Helsingissä 20. toukokuuta 2021.

Useimmissa sairaanhoitopiireissä, kuten Hus-alueella, epidemia on rauhoittumaan päin, mutta joillain alueella on myös myös tullut takaiskuja.

Vaikein tilanne on Keski-Pohjanmaalla, jossa tartunnat lähtivät uudelleen nousuun.

Salminen oli huolissaan myös esimerkiksi Päijät- ja Kanta-Hämeen alueista, joissa on muutamia hoitokotiryppäitä.

Tartuntojen laskuun vaikuttaa rokotusten eteneminen. Suomessa on nyt noin 2,14 miljoonaa ihmistä saanut ensimmäisen rokotuksen.

Koko maassa 70 vuotta täyttäneistä jo 90 prosenttia on saanut yhden rokoteannoksen, ja kaikista yli 16-vuotiaista 46 prosenttia on rokotettu ensimmäisen kerran.

Kaikkien halukkaiden 16 vuotta täyttäneiden arvioidaan saaneen ensimmäisen rokoteannoksensa heinäkuun loppuun mennessä. Salminen pitää tavoitetta varsin realistisena.

”Siitä pitää antaa kiitos kunnille", Salminen sanoi.

Kansainvälisesti verrattuna Suomi on Salmisen mukana selvinnyt pandemiasta toistaiseksi hyvin. Hän vertasi tilannetta esimerkiksi Tšekkiin, missä tartunnan saaneita on 15,3 prosenttia kansalaisista, kun Suomessa määrä on 1,6 prosenttia.

Suomen kannalta huolestuttavaa on, että Suomen lähialueilla epidemiatilanne on huonompi. Latviassa ja Liettuassa tapausmäärät ovat lisääntyneet ja Ruotsissakin ilmaantuvuus on yhä varsin korkea.

"Se on päivänselvää, ettei pandemia kuitenkaan ole ohitse. Se tulee kestämään vielä kauan", Salminen sanoi.

Niin Suomessa kuin muissakin Euroopan maissa uudet virusmuunnokset ovat syrjäyttäneet aikaisemmat kannat lähes täysin. Suomessa suurin osuus on brittimuunnoksella. Viime viikkojen aikana on havaittu myös erilaisia Intian virusmuunnoksia.

”Kaikkien näiden kohdalla muistettava, että nämä tarttuvat herkemmin”, Salminen sanoi.

Tilannekatsauksessa puhui myös STM:n strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki STM:stä.

Virusmuunnokset ovat läsnä kaikkialla Suomessa. Niiden tartuttavuus on suurempi, Voipio-Pulkki muistutti.

"Erityinen huolellisuus on tarpeen meidän arkielämässämme, ja tämä koskee myös ulkotiloissa järjestettyjä tilaisuuksia ja pidempiä kaveritreffejä”.

HS esitti tiedotustilaisuudessa kysymyksen rajoitusten purkamisesta. Voipio-Pulkki muistutti, ettei pitkäkään rauhallinen vaihe suojaa siltä, etteikö epidemia voi paikallisesti muuttua hankalaksi.

”Totta on, että olemme menossa kohti suurempia rokotuskattavuutta. Virusta väestössä kuitenkin edelleen on, eikä se sieltä lähde laskuun jos kontaktit lisääntyvät”, Voipio-Pulkki sanoi.

Voipio-Pulkin mukaan rajoitusten purkuun palataan ehkä jo ensi viikolla.

THL:n Mika Salminen kertoi, että Suomessa on johdonmukaisesti purettu rajoituksia ja otettu jälleen käyttöön, kun niihin on ollut tarvetta.

"Kun ajatellaan että millä perusteella rajoituksia puretaan, on lähdettävä siitä, mikä tilanne on”, hän sanoi.

Hän muistutti, ettei rajoitusten suhteen saa olla liian varovainen, mutta pitää ymmärtää myös realiteetit. ”Kun tautia on kohtuullisen paljon, on oltava varovainen”, hän sanoi.

Hän myös muistutti, että jos tilanne paikallisesti heikkenee, joudutaan uusia rajoituksia ottamaan jälleen käyttöön.

STM:n strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki Sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koronavirustilanteen tiedotustilaisuudessa Helsingissä 20. toukokuuta 2021.

Salminen arvioi, että lisääntyvä rokotekattavuus sekä kesä tulevat parantamaan tilannetta Suomessakin. Hän ei kuitenkaan halua tehdä ennustuksia kesän tilanteesta.

"Takaiskujen riski on olemassa ja että tartunnat lähtevät kasvuun. Olen kuitenkin optimisti”, hän sanoi.

Voipio-Pulkki puolestaan arvioi, että kesästä ei olisi tulossa yhtä rauhallinen kuin viime kesästä.

"Rokotekattavuus muuttaa epidemian dynamiikkaa. Meidän tulee kesälläkin katsoa tilannetta tarkkaan ja tehdä siitä johtopäätökset. Emme ole menossa ihan yhtä rauhalliseen kesään kuin vuosi sitten, koska sen verran paljon virusta väestössä vielä on”, hän sanoi.