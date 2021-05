Puutarhojen vieraslajit kannattaa kitkeä pois nyt – suuri osa luonnon vieraslajeista on ”puutarhakarkulaisia”

Vieraslajit kannattaa kitkeä keväällä ennen kukintaa.

Puutarhan vieraslajit eli lajit, jotka ovat levinneet uudelle alueelle ihmisen mukana joko tahattomasti tai tarkoituksella, kannattaa kitkeä kevään pihatöiden ohessa.

”Moni vieraslaji, joka on nyt levinnyt laajasti luontoon, on niin kutsuttu puutarhakarkulainen, joka on päässyt karkuun ihmisten puutarhoista. Luonnossa laji voi lähteä hallitsemattomasti leviämään ja aiheuttaa haittaa Suomen alkuperäislajistolle”, kertoo maa- ja metsätalousministeriön luonnonvaraosaston neuvotteleva virkamies Johanna Niemivuo-Lahti.

Hänen mukaansa on tärkeää, että yksityispuutarhuri huolehtii siitä, että haitallisia vieraslajeja ei kasva omassa puutarhassa tai takapihalla, jotta ne eivät pääse leviämään.

Vieraslajien kitkeminen on helpointa keväällä, kun taimet ovat vielä pieniä ja varsinkin ennen kuin kasvit kukkivat.

”Jos pystyy tunnistamaan keväällä maasta nousevan vieraslajin, paras hetki ottaa se pois on tuolloin tai katkaista kukinnot viimeistään ennen siementen kypsymistä. Näin estetään helpoiten haitallisten vieraslajien jatkoleviäminen”, Niemivuo-Lahti kertoo.

Tärkeää on, että puutarhurit tietävät, mitä kasveja omassa pihassa kasvaa. Tietoa haitallisista kasveista ja muista haitallisista vieraslajeista löytyy kansalliselta vieraslajit.fi-sivustolta. Sivustoa ylläpitää Luonnonvarakeskus (Luke).

”Jos on pienikin epäilys, että kasvi on vieraslaji, sivulta löytyy hyviä tunnistusoppaita ja torjuntaohjeita”, Niemivuo-Lahti neuvoo.

Sivustolle kannattaa myös raportoida havaitsemistaan vieraslajeista.

”Vieraslajien havaintoilmoitukset ovat tärkeitä, jotta saamme Suomessa kokonaiskuvan vieraslajien sijainnista ja runsaudesta.”

Esimerkiksi komealupiini, kurtturuusu ja jättipalsami ovat Suomessa laajimmin levinneitä vieraslajikasveja.

Helsingissä vieraslajikasvit voi toimittaa Helsingin seudun ympäristöpalveluiden toimipisteisiin.

Myös muilla paikkakunnilla vieraslajien hävittämisessä kannattaa ottaa yhteyttä paikalliseen jäteyhtiöön.

Jättipalsami kesällä 2011 Helsingissä. Jättipalsamiyksilöt voivat kasvaa jopa yli kolmemetrisiksi, ja ne on luokiteltu haitallisiksi koko EU:n alueella.