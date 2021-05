Väitöstutkimuksessa mitattiin lasten vuorokausikortisolitasoja kotihoidossa ja varhaiskasvatuksessa.

Päiväkoti ei lisää merkittävästi pienten lasten stressiä, mutta iltapäivän tunnit saattavat olla lapsille jonkin verran kuormittavampia varhaiskasvatuksessa kuin kotona. Tämä käy ilmi tuoreesta väitöstutkimuksesta.

Katja Tervahartiala tutki Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassaan lasten fysiologista stressinsäätelyä mittaamalla lasten vuorokausikortisolitasoja kotihoidossa ja varhaiskasvatuksessa. Kortisolia kutsutaan stressihormoniksi, koska sitä erittyy haastaviksi koetuissa tilanteissa.

Tervahartialan väitöstutkimuksen tulokset osoittivat, että varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten iltapäivän kortisolitasot olivat hieman korkeammat päiväkotipäivinä kuin vastaavana ajankohtana kotona. Tämä toistui tutkimuksen molemmissa tarkastelupisteissä, 2- ja 3,5-vuotiaana.

”On mahdollista, että iltapäivän tunnit päiväkodissa ovat lapsille kaikkein kuormittavimpia”, Tervahartiala kertoo Turun yliopiston tiedotteessa.

Lasten kortisolitasot eivät kuitenkaan jääneet koholle, vaan ne laskivat iltaa kohti ja noudattivat näin kortisolille tyypillistä vuorokausivaihtelua.

Väitöstutkimuksessa oli mukana myös kotihoidossa olevien lasten vertailuryhmä.

Lasten keskimääräiset kortisolitasot olivat kaksivuotiailla lapsilla hieman korkeammat kotihoidossa kuin varhaiskasvatuksessa. Erot kuitenkin tasoittuivat lasten kasvaessa, eikä niitä havaittu enää toistomittauksissa 3,5 vuoden iässä.

Tervahartiala arvioi, että ryhmien väliset erot saattavat johtua siitä, että kotihoidossa olevien lasten päivärytmit ja arki vaihtelivat enemmän.

”Saattaakin olla, että varhaiskasvatuksen säännönmukainen ja toistuva rytmi luo ennustettavuutta”, Tervahartiala pohtii.

Tervahartialan väitöskirja Early childhood stress regulation in out-of-home childcare and in at-home parental care – Associations with child temperament and age – The FinnBrain Birth Cohort Study tarkastetaan Turun yliopistossa 28. toukokuuta.

Tutkimus on osa Turun yliopiston Finnbrain-syntymäkohorttitutkimusta, jossa seurataan yli 4 000 lapsiperhettä raskausajasta pitkälle aikuisuuteen.