Rajoitukset Kanta-Hämeen ja Keksi-Pohjanmaan alueilla aukioloaikoja tiukennetaan.

Hallitus kiristi torstaina ravitsemusliikkeiden toimintaa ­Kanta-Hämeen ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa heikentyneen koronatilanteen vuoksi. Vastaavasti rajoituksia kevennetään Etelä-Karjalan maakunnassa paremman tilanteen vuoksi.

Asetukset tulevat voimaan perjantaina keskiyöllä.

Ohessa valtioneuvoston tarkemmat tiedot ravintoloiden muutoksista:

Ravitsemisliikkeiden rajoitukset perustason alueilla Ahvenanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen, Etelä-Savon, Pohjanmaan ja Satakunnan maakunnissa sekä Lapin sairaanhoitopiirissä 21.5.lukien:

Anniskelu on sallittu klo 07–00 ja ravitsemisliikkeet saavat olla auki ravintola-asiakkaille klo 05–01.

Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, sisä­tiloissa käytössä on puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa sisätiloissa käytössä on 75 prosenttia asiakaspaikoista. Asiakasmäärärajoitukset eivät koske Ahvenanmaata.

Ravitsemisliikkeiden rajoitukset kiihtymisvaiheen alueilla Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Pirkanmaan maakunnissa sekä Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä 21.5. lukien:

Anniskelu on sallittu klo 07–22 ja ravitsemisliikkeet saavat olla avoinna klo 05-23.

Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, sisä­tiloissa käytössä on puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa sisätiloissa on käytössä 75 prosenttia asiakaspaikoista.

Ravitsemisliikkeiden rajoitukset leviämisvaiheen alueilla Päijät-Hämeen, Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa 21.5. lukien

Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, alkoholia saa anniskella klo klo 07–18. Ravintolat saavat olla auki klo 05–19. Sisätiloissa käytössä on puolet asiakaspaikoista.

Muissa ravintoloissa alkoholia saa anniskella klo 7–19 ja aukioloaika on klo 05–­20. Sisätiloissa käytössä on 75 prosenttia asiakaspaikoista.

Kaikkien alueiden ravintoloissa asiakkaat on sisätiloissa ohjattava istumaan paikoillaan. Siten esimerkiksi karaoke ja tanssiminen sisätiloissa ovat kiellettyjä.

Ulkoterasseilla jokaisella asiakkaalla pitää olla oma istumapaikka ja etäisyyksien pitämisestä on huolehdittava. Asiakaspaikkojen rajoitukset ja ”tanssikielto” eivät koske ulkoterasseja.

Poikkeukset rajoituksiin ­ennallaan

Asetuksessa säädetyt rajoitukset eivät koske henkilöstö­ravintoloita eivätkä noutoruuan myymistä asiakkaille.

Aukioloaikoja koskevat rajoitukset eivät koske Suomen ja ulkomaiden välillä tai ulkomailla kulkevassa vesi- tai ilma-aluksessa eivätkä polttonesteiden jakeluaseman yhteydessä toimivia ravitsemisliikkeitä.