Henkirikollisuuden seuranta on heikentynyt Suomessa – tutkijat eivät ole saaneet tietoja poliisilta entiseen tapaan

Helsingin yliopisto ja poliisi ovat neuvotelleet jo vuosia siitä, miten henkirikostilanteen seurantaa voidaan jatkaa.

Vuosittaisissa henkirikoskatsauksissa on seurattu muun muassa nuorten henkirikollisuuden kehitystä. Kuva muistokynttilöistä on otettu viime joulukuussa Helsingin Koskelassa, jossa 16-vuotias poika joutui henkirikoksen uhriksi.

Millaisissa tilanteissa henkirikokset tapahtuvat Suomessa?

Entä millaisia ominaispiirteitä liittyy nuorten henkirikollisuuteen ja äärimmäiseen parisuhdeväkivaltaan?

Vastausten löytäminen tällaisiin kysymyksiin voi muuttua tulevaisuudessa nykyistä vaikeammaksi, sillä henkirikostilanteen seuranta on ainakin hetkellisesti heikentynyt Suomessa.

Siihen on kaksi syytä.

Ensinnäkin Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin (Krimo) ja Poliisihallituksen välinen sopimus päättyi vuoden 2019 lopussa.

Sopimuksen ja aiempien määräaikaisten tutkimuslupien ansiosta Krimo sai vuosina 2002–2019 käyttöönsä poliisilta tietoja kaikista henkirikoksista.

Toinen syy on Suomen johtavaksi henkirikostutkijaksi luonnehditun Krimon yliopistotutkijan Martti Lehden kuolema huhtikuussa.

Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti on julkaissut vuodesta 2002 alkaen vuosittain henkirikoskatsauksen. Siinä on käsitelty edellisen vuoden henkirikostilanne ja pitemmän aikavälin muutokset.

Raporttien yhtenä keskeisenä tietolähteenä toimi poliisi.

Henkirikosseurannan tavoitteena on ollut seurata henkirikosten määrän ja piirteiden kehitystä. Lisäksi tarkoituksena on ollut tuottaa tietoa, jota voidaan käyttää henkirikosten ehkäisyyn, rikosten selvittämiseen ja väkivallan syiden perustutkimukseen.

Kaikki tähänastiset 19 henkirikoskatsausta teki Martti Lehti. Viimeisin niistä julkaistiin viime vuoden lopussa.

”Henkirikosseurannan tietoaineisto on kansainvälisestikin ainutlaatuisen korkeatasoinen”, sanoo kriminologian professori Janne Kivivuori Krimosta.

Krimo haluaa jatkaa henkirikosseurantaansa Martti Lehden kuoleman jälkeenkin. Kivivuoren mukaan on kuitenkin epäselvää, milloin henkirikosseuranta jatkuu ja missä laajuudessa tietoja voidaan kerätä.

Vuosittainen henkirikoskatsaus voi jäädä ensimmäistä kertaa julkaisematta tänä vuonna.

”Henkirikosseurantaan voi tulla hetkellinen katve. Olisi hyvin tärkeää, että se jatkuisi pitkässä juoksussa”, Kivivuori sanoo.

Henkirikosseurannan jatko on pitkälti kiinni siitä, saavatko Poliisihallitus ja Krimo tehtyä uuden sopimuksen. Krimo ei ole saanut enää vuoden 2019 jälkeen poliisilta tietoja henkirikoksista.

Kivivuoren mukaan asiasta on käyty hyvässä hengessä neuvotteluja vuoden 2019 alusta lähtien, mutta hän ei halua kommentoida niiden sisältöä.

”Laaja-alainen yhteistyö Poliisihallituksen kanssa on Krimolle erittäin tärkeää”, Kivivuori sanoo.

Poliisihallitus kertoo arvioivansa sitä, täyttyvätkö uuden tutkimusluvan myöntämisen edellytykset ja millainen yhteistyösopimus on mahdollisesti laadittava. Poliisi kertoo saaneensa Krimolta vastikään lisäselvityksiä ratkaisua varten.

Poliisihallitus on viime vuosina uudistanut yleisemminkin tutkimuslupakäytäntöjään. Tarkoituksena on varmistaa, että tietojen käsittely on järjestetty tutkimuslupa-asioissa uudistuneen tietosuojalainsäädännön mukaisesti, kertoo poliisitarkastaja Anna-Riina Korteniemi.

”Poliisi luovuttaa hallussaan olevaa tietoa vain laissa säädetyin edellytyksin”, hän sanoo.

Vaikka Krimon edellinen määräaikainen tutkimuslupa ja sopimus ovat umpeutuneet toissa vuoden lopussa, poliisi on Korteniemen mukaan jatkanut henkirikosseurannan tietojen kokoamista. Näitä tietoja on mahdollista luovuttaa Krimon tutkijoiden käyttöön myöhemmin, jos Poliisihallitus hyväksyy Krimon lupahakemuksen.