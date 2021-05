Yhteiskunnallinen vaikuttaminen kiinnostaa nuoria, mutta valtuustoissa heitä on vain vähän. Hektinen elämäntilanne ja verkostojen vähyys vaikeuttavat ehdokkaaksi lähtemistä.

Tulevien kuntavaalien ehdokkaista vain 8,5 prosenttia on alle 30-vuotiaita. Nuorten osuus on pysynyt lievästi pienempänä, vaikka ehdokasmäärä on kasvanut edellisistä vaaleista yli kahdella tuhannella.

Nuoret ovat huomattavan aliedustettuja kuntien ja kaupunkien päättäjinä, eivätkä he äänestä yhtä aktiivisesti kuin muut ikäryhmät. Samaan aikaan valtuustoissa päätetään monista aiheista, jotka kiinnostavat nuoria ja vaikuttavat heidän elämäänsä.

Kysymys nuorten osallisuudesta kuntapolitiikkaan on tärkeä, sillä näkökulmien monipuolisuus päätöksenteossa on toimivan demokratian edellytys.

”Yhteiskunnan velvollisuutena on, että lasten, nuorten ja ikäihmisten ääni tulee kuuluviin. Nuorten kanssa käytävän vuoropuhelun on oltava jatkuvaa. Ei ole oikein, että kiinnostumme tästä vain joka neljäs vuosi”, Nuorisotutkimusseuran erikoistutkija Anu Gretschel sanoo.

Vaalitutkija Sami Borgin mukaan nuorten äänestysaktiivisuus ja nuorten ehdokkaiden määrä kulkevat käsi kädessä. Sama pätee muihinkin väestöryhmiin: esimerkiksi naisten aliedustus eduskunnassa on parantunut sillä, että naisten osuus ehdokkaista on kasvanut pidemmällä aikavälillä.

”Nuorten aliedustus on ollut nähtävillä pitkään. Jos nuoria saataisiin selvästi enemmän ehdokkaiksi, heitä pääsisi myös enemmän valtuustoihin. Tiedämme äänestäjäkyselyistä, että nuoret haluaisivat äänestää omanikäisiään”, Borg kertoo.

Kuntavaalien siirtämisen jälkeen ehdokkaaksi pääsi sellaisiakin nuoria, jotka eivät olleet täysi-ikäisiä vielä alkuperäisenä vaalipäivänä. Yksi heistä on Bertha Simojoki, joka täyttää tiistaina 18 vuotta. Simojoki on Rkp:n ehdokkaana Helsingin kaupunginvaltuustoon. Hän opiskelee toista vuotta Tölö gymnasiumissa.

”Etäkoulua käydessä oli aikaa lukea puolueiden kuntavaaliohjelmia. Vaikuttaminen on kiinnostanut minua aina, mutta oman tavan löytäminen on ollut hakusessa. Kun vaaleja siirrettiin, sain hullunkurisen idean lähteä ehdolle. Jos ei nyt, niin milloin?”

Simojoki on huolissaan nuorten äänestysaktiivisuudesta ja ehdokkaiden määrästä.

”Monet nuoret luulevat, että on oltava ammattilainen, jos haluaa vaikuttaa asioihin. Pelkona on, ettei tiedä tai osaa tarpeeksi.”

Vaalien siirron jälkeen ehdolle lähti myös Oskari Päätalo, 18, joka on vasemmistoliiton ehdokas Lahden kaupunginvaltuustoon. Hän on toisen vuoden opiskelija Lahden yhteiskoulun lukiossa.

Päätalo toimii varapuheenjohtajana Suomen lukiolaisten liiton Hämeen piirissä. Hän kuvailee ehdokkaaksi lähtemistä jatkumoksi muulle vaikuttamistoiminnalleen.

”Kunnissa meinaa olla huono tilanne. Siellä on setiä päättämässä asioista, eikä nuorten näkökulma nouse esiin.”

Oskari Päätalo (vas) kaipaa nuorten näkökulmaa päätöksentekoon.

Vuoden 2018 Nuorisobarometrissa nuorten kiinnostus politiikkaan oli huipussaan. Vastaajista 65 prosenttia kertoi olevansa erittäin paljon tai jonkin verran kiinnostuneita politiikasta. Tulos nousi kymmenessä vuodessa 20 prosenttiyksikköä.

Vaikka nuoret ovat tutkitusti kiinnostuneita yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta, sekä äänestäminen että ehdokkaaksi lähteminen jumittavat. Mistä tämä epäsuhta johtuu?

Anu Gretschel katsoo, ettei kysymykseen ole yhtä oikeaa vastausta.

Yhtenä tekijänä on elämäntilanne. Nuoret esimerkiksi muuttavat paljon opintojen ja töiden perässä, mikä voi nousta ehdokkaaksi lähtemisen esteeksi. Kuntapolitiikka on paikallista, eikä nuorella välttämättä ole tarvittavia verkostoja kunnassa.

”On tunnettava ihmisiä, jotta olisi kannattavaa lähteä ehdolle ja voisi tulla valituksi”, Gretschel sanoo.

” ”Koulun pitäisi joustaa, jos nuori haluaa lähteä politiikkaan.”

Monet nuoret opiskelevat ja tekevät töitä samaan aikaan, ja politiikan yhdistäminen siihen olisi haastavaa. Vaikka löytyisi motivaatiota lähteä kuntapolitiikkaan, aika ja jaksaminen eivät välttämättä riitä.

”Koulun pitäisi joustaa, jos nuori haluaa lähteä politiikkaan. Se on äärimmäisen opettavaista”, Oskari Päätalo sanoo.

Sellaisetkin nuoret, jotka ovat opintojen ja työn ulkopuolella, ovat innokkaita vaikuttamaan. Anu Gretschelin mukaan nuorilta löytyy solidaarisuutta.

”He haluavat vaikuttaa sellaisten ryhmien asioihin, jotka heidän mielestään tarvitsevat yhteiskunnan tukea, kuten lapset ja maahanmuuttajat.”

Gretschelin mukaan yhteiskunnan vaatimukset menestymisestä ajavat nuoria umpikujaan. He kuormittuvat joko opiskeluihin tai työhön liittyvistä paineista tai siitä, etteivät he täytä näitä odotuksia.

”Kun yhteiskunnassa ajatellaan, että ihmiset työn ja koulun ulkopuolella ovat syrjäytyneitä, nuorten keskuudessa syrjäytyminen tarkoittaa ulkopuolisuutta sosiaalisista piireistä.”

Pelko ulkopuolisuudesta voi selittää, miksi aktiivisetkaan nuoret eivät välttämättä valitse politiikkaan lähtemistä omaksi vaikutuskanavakseen. Tulokkaalle voi olla vaikeaa sopeutua vanhojen konkareiden joukkoon.

”Luullaan, että vanhemmat päättäjät tietävät kaiken paremmin. Nuorista on hyötyä päätöksenteossa, sillä he kyseenalaistavat vakiintuneita toimintatapoja”, Simojoki sanoo.

”Politiikan setäilykulttuuri ei ole nuorelle kovin houkuttava toimintaympäristö”, Päätalo ajattelee.

Gretschel esittääkin ehdokasasetteluun ja päätöksentekoon muutosta, joka loisi nuorille verkostoja valtuustojen sisälle. Se helpottaisi sekä ehdokkaaksi lähtemistä että sopeutumista.

”Kuntavaaleissa voisi äänestää yksittäisten ehdokkaiden sijaan porukoita, jotka ajavat tiettyä asiaa. Jos nuoria halutaan lisää mukaan, on oltava valmis rohkeisiinkin ratkaisuihin.”

Bertha Simojoki on huolissaan nuorten äänestysaktiivisuudesta ja ehdokkaiden määrästä.

Gretschel pohtii myös, onko nuorilla negatiivinen mielikuva päätöksenteosta. Siihen vaikuttavat esimerkiksi poliitikkojen tavat puhua kansalaisista ja mediassa esiin nouseva loanheitto.

”Onko se toimintaa, jossa itse tahtoisi olla mukana?”

Huoli vaalihäirinnästä on noussut keskustelunaiheeksi kuntavaalien alla. Päätalo on kokenut ehdokkaaksi lähdettyään häirintää kadulla ja sosiaalisessa mediassa.

”Yleisesti palaute on ollut läpi puoluekentän positiivista. Kaupungilla jotkut ovat näyttäneet keskisormea, ja netissä on tullut kiusaamista. Se on jossain määrin odotettavaa mutta ärsyttävää.”

Vaikka nuoret ovat aliedustettuja kuntapolitiikassa, se ei tarkoita, etteivätkö he vaikuttaisi omalla toiminnallaan yhteiskuntaan. Suosittuja vaikuttamisen tapoja ovat esimerkiksi eettinen kuluttaminen ja somekeskustelut.

”Monet nuoret eivät halua sitoutua puoluevälitteiseen vaikuttamiseen”, Sami Borg sanoo.

Myös oman kunnan päätöksentekoon voi vaikuttaa valtuuston ulkopuolelta.

”On lasten parlamentteja ja nuorisovaltuustoja sekä monia tapoja antaa palautetta, ottaa kantaa ja pitää yhteyttä poliitikkoihin”, Borg muistuttaa.

Anu Gretschel tutkii tapoja arvioida nuorisotyötä ja sitä, kuinka päättäjät huomioivat nuorisovaltuustoja ja muita vaikuttajaryhmiä. Projektissa kokeillaan uutta mallia, jonka avulla nuorten ryhmät voivat itse arvioida saamaansa tukea ja todellisia vaikutusmahdollisuuksiaan.

”Jo ensimmäisten palautteiden perusteella näyttää, ettei ole automaattista, että oman kunnan nuorisovaltuuston toimintaa tuettaisiin.”

Bertha Simojoki toivoo, että nuorisovaltuustoilla olisi entistä suurempi rooli. Hänen mukaansa ne jäävät usein huomiotta kunnissa.

Mitä tietoisempia nuoret ovat omista vaikutusmahdollisuuksistaan, sitä todennäköisemmin he myös äänestävät ja asettuvat ehdolle vaaleissa.

Borg vetoaa kouluihin, jotta yhteiskunnalliset asiat otettaisiin huomioon kaikissa oppiaineissa.

”Peruskoulun kansalaiskasvatuksella on todella paljon merkitystä. Se varmasti kantaa äänestysikään asti. Eivät ne mielipiteet vasta täysi-ikäisyyden kynnyksellä muodostu.”

Gretschel kertoo, että koulun antama malli päättäjänä olemisesta on muuttunut.

”Nykyään yhteiskuntaopin kirjoissa kerrotaan, että sinustakin voi kasvaa päättäjä.”

Simojoki allekirjoittaa koulujen vastuun siinä, että nuoret tuntisivat omat vaikutusmahdollisuutensa. Äänestäminen ei ole ainut vaihtoehto – nuorikin voi lähteä mukaan politiikkaan.

Borgin mukaan puoluejärjestelmän jakolinjat ovat muutoksessa. Perinteinen kahtiajako vasemmistoon ja oikeistoon rakoilee, kun taas liberaalien ja konservatiivisten arvojen jakolinja vahvistuu.

Borg uskoo muutoksen aktivoivan nuoria. Hän mainitsee etenkin vihreät, perussuomalaiset ja kokoomuksen nuoriin vetoavina puolueina. Samat puolueet saivat nuorilta eniten kannatusta Taloustutkimuksen kuntavaalikyselyssä helmikuussa.

”Uusien asiakysymysten ja arvoristiriitojen kautta nuoret kiinnittyvät paremmin politiikkaan. Uudet aiheet tulevat kiinnostamaan ja vetämään osaa nuorista mukaansa.”