Vuodeosastoja on suljettu epidemian vuoksi kahdessa sairaalassa Lahdessa, kiireettömät leikkaukset peruttu: ”Tilanne on tiukka”

Päijät-Hämeen keskussairaalan ja Jalmarin kuntoutussairaalan epidemiat ovat hallinnassa, mutta tilanne häiritsee vakavasti sairaaloiden toimintaa.

Päijät-Hämeen sairaaloissa on jouduttu sulkemaan vuodeosastoja koronaepidemian vuoksi.

Tällä hetkellä Lahdessa on suljettuna koronaepidemian vuoksi yksi Päijät-Hämeen keskussairaalan sisätautiosasto ja yksi kuntoutussairaala Jalmarin osasto.

Tilanne on vakava mutta hallinnassa, sanoo hyvinvointiyhtymän johtajaylilääkäri Tuomo Nieminen.

”Tällä hetkellä ei ole viitteitä siitä, että epidemia olisi leviämässä osastoilla enempää. Heti alkuun todettujen tartuntojen jälkeen ei ole löytynyt uusia tapauksia, mutta uusia testikierroksia tullaan vielä tekemään.”

Koronatartuntoja on havaittu sairaalaepidemiassa yhteensä neljä. Kolme tartunnoista on todettu Päijät-Hämeen keskussairaalassa ja yksi Jalmarin kuntoutussairaalassa. Tartuntoja on sekä potilailla että henkilökunnalla.

Sairaalaepidemian vuoksi on jouduttu asettamaan karanteeniin kymmeniä potilaita ja henkilökunnan jäseniä.

Kiireettömät leikkaukset on peruttu ensi viikon loppuun asti.

”Muutoksia on jouduttu tekemään paljon, kun kahdelle osastolle ei ole voinut ottaa lisää potilaita. Tilanne on muutenkin tiukka, koska alueella on sairaalahoidossa paljon koronapotilaita ja vuodeosastopaikkoja on ollut suljettuna myös hoitajapulan vuoksi”, Nieminen sanoo.

Sairaalaepidemia alkoi, kun Päijät-Hämeen keskussairaalan sisätautiosastolla todettiin tiistaina kolme tartuntaa.

Keskussairaalassa tartunta on varmistunut kahdella potilaalla ja yhdellä henkilökunnan jäsenellä.

Torstaina tiedotettiin, että koronapandemia on levinnyt myös kuntoutussairaala Jalmariin, jossa on toistaiseksi todettu yksi tartunta.

Tilanne on aiheuttanut merkittäviä häiriöitä alueen sairaaloiden toimintaan. Niemisen mukaan todella monia kiireettömiä leikkauksia on jouduttu siirtämään.

”Toistaiseksi kiireettömiä leikkauksia tehdään niin vähän kuin mahdollista, jotta kiireellinen päivystystoiminta pystytään turvaamaan.”

Sairaalaepidemian vuoksi ei kuitenkaan ole toistaiseksi jouduttu siirtämään potilaita hoidettavaksi muihin sairaanhoitopiireihin.

Päijät-Hämeen koronatilanne on ollut toukokuussa Suomen huonoimpia. Tällä hetkellä Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alueella on sairaalahoidossa neljätoista potilasta ja tehohoidossa kaksi. Torstaina alueella varmistui kuusitoista uutta koronavirustartuntaa.

Päijät-Hämeen ilmaantuvuusluku on 110 eli toiseksi suurin Suomessa. Suurin ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä Keski-Pohjanmaalla, jossa on todettu 14 vuorokauden aikana 200 tartuntaa 100 000:ta asukasta kohden.

Nieminen kehottaa Päijät-Hämeen alueen asukkaita välttämään kontakteja, jotta koronatartuntaluvut saataisiin pienenemään.

”Koronatilanne ei ole alueellamme viime viikkoina juurikaan parantunut. Elämme kesän kannalta todella tärkeitä viikkoja. Esimerkiksi kesän tapahtumia ajatellen alueen koronatilanne ei näytä kovin hyvältä”, Nieminen muistuttaa.

