Laitteella saa ajaa pyöräteillä, eikä sillä liikkumiseen tarvita ajokorttia.

Siinä on vähän polkuautoa ja vähän tavarapyörää, ja jotenkin se vie ajatukset myös mopoautoihin. Ennen kaikkea se kulkee sähköllä, ja sitä voi ajaa pyöräteillä.

Tampereella kehitetty Scouter on vaikeasti luokiteltava kulkupeli, joka kaataa raja-aitoja ja kääntää päitä, kun sillä ajelee kaupungin pyöräteillä.

Lempääläläinen Petri Pitkänen kehitti laitteen, koska sellaista ei vielä ollut. Hän on entinen Nokia-insinööri ja intohimoinen pyöräilijä, joka halusi luoda lyhyiden matkojen nelipyöräisen kulkuvälineen, jolla voisi liikuttaa kahta aikuista ihmistä ja lastata mukaan vielä marketkärryn verran ostoksia.

Scouterissa on polkimet molemmille kyytiläisille.

Täysin vastaavaa maailmalta ei ilmeisesti löydy. Suomessa laite sai vastikään tyyppihyväksynnän Liikenne- ja viestintävirastolta luokkaan L1e-A, mikä tarkoittaa, että sillä voi ajaa pyöräilyn liikennesäännöillä. Ajokorttia ei tarvitse, mutta noin sadan euron liikennevakuutus pitää hankkia. Myöskään ikärajaa ei ole.

Laite osuu monin tavoin 2020-luvun sähköisen ja saasteettoman liikkumisen buumiin. Sillä voi ajaa sähköllä 25 kilometriä ja myöhemmin enemmän, kun laitteeseen saa hankittua paremmat litiumakut.

Pitkäsen käyntikortissa lukee chief happiness officer. Hän on investoinut laitteeseen paljon aikaa ja varoja.

”Mietin, miten saisin tuotua autoilun ominaisuuksia pyöräilymaailmaan niin, että mukaan saisi kaverin ja kauppaostokset. Yhä enemmän on ihmisiä, jotka eivät halua ajaa autoa”, Pitkänen sanoo.

”Toivoisin, että se olisi myös mopoauton korvaaja, koska se on päästötön ja siinä ei tarvita ajokorttia, eikä siinä ole ikärajaa.”

Auton se korvaa siinä tapauksessa, että esimerkiksi 25 kilometrin toimintamatka, polkuautomaisuus ja huonoihin keleihin varautuminen eivät pelota. Eikä hinta, joka on noin 9 000 euroa ja arvonlisävero.

Scouter on tarkoitettu ensisijaisesti esimerkiksi lomakeskusten hankittavaksi. Ne voivat vuokrata kulkupelejä turisteille kiireettömään kruisailuun rantabulevardeilla lempeässä auringonpaisteessa. Pitkänen onkin kaupitellut sitä varsinkin Etelä-Eurooppaan.

Lumisilla väylilläkin se toimii, Pitkänen sanoo, kunhan pahimmat polanteet on aurattu ja kuljettajalla on yllään talvivarusteet. Myöhempiin malleihin saattaa tulla katos, mutta se on tarkoitettu ennen kaikkea aurinkokennoille, joista saatava virta joskus ehkä kuljettaisi laitetta.

Lyhyt koeajo tamperelaisilla pyöräteillä ainakin kerää kanssakulkijoiden huomion. Ajopeli surahtaa käyntiin, kun painaa kaasukahvaa, ja lähtee vikkelästi liikkeelle.

Scouterin kehittäjä Petri Pitkänen (vas.) ja toimittaja Jukka Harju koeajolla Tampereella.

Laite on metrin leveä. Ehkä siksi se tuntuu valtavalta ja jotenkin väärältä suojatiellä jalankulkijoiden joukossa, mutta tunne helpottuu, kun pyöräbaana levenee ja suoristuu.

Sähkön ja polkemisen suhdetta voi säädellä aivan kuten sähköpyörissäkin, ja ylämäki ei tunnu missään. Polkeminen unohtuu helposti, kun sähkömoottori kuljettaa laitetta niin kevyesti eteenpäin. Molemmilla matkustajilla on edessään polkimet.

Tunnelma on niin automainen, että jarrutustilanteessa jalka hakee jarrupoljinta, vaikka jarrukahva sijaitseekin ratin yhteydessä.

Varsinaiselle ajoradalle autojen ja bussien seuraan sillä ei halua mennä. Huippunopeuden se kerää hetkessä, sitten nopeudenrajoitin astuu mukaan. Ja koko ajan muu liikenne tuijottaa: osaa hymyilyttää ja yksi koira alkaa haukkua, kun surina lähenee.