Yli 10 000 ulkomaalaista kausityöntekijää on jo saanut luvan tulla Suomeen, hakemukset saapuivat normaalia aikaisemmin

Kausityöntekijöiden tilanne puhutti viime keväänä paljon. Tänä vuonna hallitus teki päätöksen heidän maahantulonsa sallimisesta jo helmikuussa.

Suomeen on saapumassa tänä kesänä jälleen tuhansia kausityöntekijöitä ulkomailta. Maahanmuuttovirasto on myöntänyt tähän mennessä 10 050 kausityötodistusta, joilla saa työskennellä Suomessa enintään 90 päivää.

Lisäksi virasto on myöntänyt tammi–toukokuussa 820 kausityöoleskelulupaa. Oleskelulupa vaaditaan, jos henkilö on työskentelee Suomessa yli kolme kuukautta. Lupia on myönnetty viime vuosien tapaan eniten ukrainalaisille työntekijöille.

”Hakemukset ovat saapuneet tänä vuonna normaalia aikaisemmin. Se on helpottanut myös meidän työtämme”, sanoo kausityölupien tulosalueen johtaja Tutta Tuomainen tiedotteessa.

Viime vuonna virasto myönsi yhteensä noin 12 200 kausityötodistusta ja 1 300 kausityöntekijän oleskelulupaa. Lupia tosin myönnettiin runsaasti enemmän kuin tulijoita lopulta oli.

Kausityöntekijöiden saapuminen herätti viime keväänä runsaasti keskustelua koronaviruspandemian vuoksi. Tilat olivat huolissaan työvoimapulasta, ja lopulta työntekijöitä päästettiin maahan erityisjärjestelyin.

Tänä vuonna hallitus teki päätöksen kausityöntekijöiden maahantulon sallimisesta jo helmikuussa.

Hallitus edellyttää tulijoilta koronavirustestiä maahantulon yhteydessä ja toista testiä 72 tunnin kuluttua ensimmäisestä. Lisäksi työnantajan tulee esimerkiksi ilmoittaa työntekijöiden saapumisesta kunnan terveysviranomaisille.

Viime vuonna hallitus asetti tulijoiden enimmäismääräksi 9 000 henkilöä, mutta tänä vuonna kiintiöstä on luovuttu kokonaan. Enimmäismäärä ei täyttynyt viime vuonna.

Osa työntekijöistä on jo saapunut Suomeen. Tähän mennessä maahan on tullut noin pari tuhatta työntekijää, arvioi elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitosta (MTK).

Yhteensä Suomeen tulee hänen mukaansa noin 10 000–16 000 työntekijää. Pandemia pienentää tarvetta hieman normaalista tänäkin vuonna.

”Maaliskuussa alkoi väkeä tulla, ja juhannuksen jälkeen ovat käytännössä töissä kaikki, jotka tulevat”, Mäki-Hakola sanoo.

Mäki-Hakola työskentelee MTK:n lisäksi Töitä Suomesta -osakeyhtiössä, joka järjestää tarkoitusta varten tilauslentoja Ukrainasta. Tiloja ja työntekijöitä on suositeltu käyttämään näitä lentoja.

Ahkeran koronavirustestaamisen lisäksi matka lentokentältä tilalle järjestetään terveysturvallisesti.

”Sieltä Ukrainan maaseudulta lähtien siihen, että on Suomessa tilalla, on tällainen koronaturvallinen putki, jossa ei altisteta ketään missään vaiheessa.”

Mäki-Hakola uskoo tilojen ymmärtävän, että koronaturvallisesti täytyy toimia siksikin, että ala voi säilyttää yleisen hyväksyttävyyden ulkomaisen työvoiman käytössä.

Esimerkiksi Pieksämäellä puutarhayrityksessä ilmeni syksyllä tartuntarypäs, jossa todettiin ainakin yli 60 tartuntaa. Ei ollut varmaa, saiko ketju alkunsa kotimaisesta vai ulkomaalaisesta työntekijästä.

Kausityölaki muuttuu kesäkuussa.

Esimerkiksi kausityöntekijän mahdollisuus vaihtaa työnantajaa ja paluu Suomeen helpottuvat. Aiemmin työntekijä on ollut sidoksissa työnantajaansa Suomessa, mutta nyt sama työntekijä voi esimerkiksi tehdä kesän aikana töitä usealle eri yritykselle.

Lisäksi uudistus kiristää seuraamuksia työnantajille, jotka laiminlyövät kausityölakia.

