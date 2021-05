THL:n johtaja Mika Salmisen mielestä valmistumista voi ja pitääkin juhlia.

Tänä keväänä ylioppilaaksi kirjoittaneet ovat saaneet koetulosten lisäksi jännittää kotipaikkakuntansa kokoontumisrajoituksia. Valmistumisjuhlia ei kuitenkaan viime vuoden tapaan lykätä. Ylioppilaaksi valmistuneita juhlitaan lauantaina 5. kesäkuuta.

Vaikka juhlat voidaan järjestää, terveysturvallisuus on otettava huomioon monessa asiassa. Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL) on julkaissut yleisohjeet turvallisten juhlien järjestämiseen. Käytännössä juhlissa tulee muistaa samat ohjeet kuin muulloinkin epidemia-aikana. Hyvän käsihygienian, kasvomaskien ja turvavälien lisäksi THL suosittelee vieraiden tulon porrastamista eri aikoihin.

THL:n johtaja Mika Salminen sanoo, että valmistumista voi ja pitääkin juhlia. Tärkeintä on tarkastaa oman kotikuntansa tilanne ja pohtia järjestelyjä sen mukaan. Sairaana tai oireisena juhlat peruttava tai jätettävä väliin.

Tampereen yhteiskoulun lukiosta, Tykistä, valmistuva Aapo Honkanen on yksi kevään 24 700 uudesta ylioppilaasta. Hän aikoo pitää ylioppilasjuhlat perheensä kodin pihalla. Eniten järjestelyissä on mietitty osallistujamäärää.

Yksityistilaisuuksia koskevat rajoitukset vaihtelevat paikkakunnasta riippuen. Helsingissä ja muualla Uudellamaalla sisätiloissa saa olla enintään 10 henkilöä, ulkona enintään 50. Honkasen kotikaupungissa Tampereella yksityistilaisuuksien raja on 50 henkilöä.

Honkanen on pyrkinyt pitämään kutsuttujen määrän rajoituksen mukaisena sekä porrastanut vieraiden tuloa, jotta yhtä aikaa paikalla on pienempiä joukkoja.

Mika Salminen pitää vieraiden tulon porrastamista ja juhlien aikatauluttamista järkevänä tapana järjestää valmistujaiset.

Oman kunnan tilanteen lisäksi Salminen kehottaa tutustumaan myös muualta Suomesta tulevien vieraiden kotipaikan koronatilanteeseen.

”Ei ole tarkoitus syrjiä ketään, mutta erityisesti korkeamman ilmaantuvuuden alueelta tulevien vieraiden saapumista voisi porrastaa myös perustasolla järjestetyissä juhlissa”, Salminen sanoo.

Ulkotiloissa järjestetyissä juhlissa tärkeää on huomioida tilan koko. Pienellä pihalla järjestettyihin juhliin voi yhä liittyä riskejä, jos vierasjoukko on iso. Tällöin maskien käyttöä voi harkita.

”Maskien kanssa voi käyttää arkijärkeä ja päättää tilanteen mukaan. Tärkeintä on, että osallistujamäärää ei paisuteta”, Salminen sanoo.

Aapo Honkasen juhlissa maskeja käytetään luultavasti ainakin sisätiloissa.

Toisin kuin viime vuonna, tänä keväänä osa vieraista on jo saanut koronarokotteen. Salmisen mukaan ensimmäisen annoksen saaneiden tulisi kuitenkin noudattaa hygienia- ja etäisyyssuosituksia, sillä vaikka tartunnan riski on pienempi, on se silti olemassa. Rokotettu henkilö voi myös olla tartuttaja.

Molemmat rokotteet saanut voi Salmisen mukaan jo tavata sisätiloissakin vapaasti muita rokotettuja. Isommassa joukossa, jossa on mukana myös rokottamattomia, tulee kaikkien noudattaa suosituksia.

Aapo Honkasen ylioppilasjuhlien järjestelyihin kuuluu muun muassa nurmikon leikkuu.

Lukioissa lakitukset järjestetään alueesta riippuen eri tavoin. Tampereella Tykistä ylioppilaaksi valmistuvat kokoontuvat Tampere-taloon, johon näillä näkymin tulevat vain valmistuvat opiskelijat, henkilökunta ja esiintyjät.

”Ilmeisesti vielä mietitään, saavatko vanhemmat tulla paikalle. Viimeisin tieto on, että he katsovat juhlia striiminä”, Honkanen kertoo.

Koulun juhlassa pidetään myös turvavälit ja käytetään maskia.

Erityisiä lahjatoiveita ei tulevalla ylioppilaalla juuri ole. Honkanen on saanut jatko-opiskelupaikan Rotterdamista Hollannista, jossa hänestä tulee sirkustaiteen kandidaatti. Pitkään sirkusta harrastaneen Honkasen spesialiteetti on Cyr-rengas, jonka sisällä pyöritään.

” ”En toivo ainakaan mitään kattiloita tai lakanoita.” –Aapo Honkanen

Ylioppilasjuhlien jatkoistakaan ei Honkasella vielä ole tarkkaa suunnitelmaa.

”Baariin tuskin tähän maailmanaikaan mennään, vaikka tavallisesti kovasti haluttaisiin. Ne menevät niin aikaisin kiinnikin. Luultavasti juhlitaan valmistumista pienellä porukalla jonkun kaverin luona.”

Salminen kehottaa valmistuneita pitämään juhlien jatkot niin pienellä porukalla kuin mahdollista. Jatkopaikasta toiseen hyppimistä tulisi myös välttää.

Koronapandemia on koetellut erityisesti nuoria ja opiskelijoita, jotka ovat joutuneet perumaan tärkeitä aikuistumiseen kuuluvia tapahtumia.

Aapo Honkanen kuvailee valmistuvien abiturienttien yleisfiilistä alakuloiseksi. Hän itse oli onnekas ja ehti kokea penkkarit ja abiristeilyn jo viime vuonna, koska kävi lukion neljässä vuodessa. Monille muille tapahtumien peruuntuminen on ottanut koville.

”Moni kavereista on ollut kyllä tosi maassa, kun odotukset viimeiselle lukiovuodelle olivat niin korkealla.”

Toki koronapandemia on vaikuttanut valtavasti myös itse opiskeluun. Honkanen ei onneksi joutunut kirjoitusten aikaan karanteeniin tai sairastunut ja pääsi kirjoittamaan kaikki suunnittelemansa aineet. Jos kirjoitusten aikana olisi sairastunut, valmistuminen olisi venynyt jouluun.

Myös kurssien suorittaminen etänä oli Honkasen mukaan tavallista raskaampaa: oppimisprosessi ei ehkä ollut niin tuottelias kuin se lähiopetuksessa olisi ollut.

Nyt valmistuminen on kuitenkin varmaa ja rokotusten eteneminen tuo toivoa kesään.

Enää täytyy toivoa, ettei juhlapäivänä sada.