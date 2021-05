Lohjan kaupunki avaa koronavirusrokotusten ajanvarauksen yli 16-vuotiaille keskiviikkona. Rokoteajan voi saada jopa tälle tai ensi viikolle.

Kun osissa maata koronavirusrokotuksia saavat vasta tukevasti keski-ikäiset, Länsi-Uudenmaan Lohja on ottanut aimo harppauksen.

Keskiviikosta alkaen kaikki yli 16-vuotiaat lohjalaiset voivat varata ajan koronavirusrokotukseen, tiedotti kaupunki maanantaina. Lohja avaa ajanvarauksen nuorimmalle ikäluokalle ainakin ensimmäisenä Uudellamaalla, mahdollisesti koko Suomessa.

Muista kunnista esimerkiksi Länsi-Uudellamaalla Inkoossa ajan voivat varata yli 18-vuotiaat ja esimerkiksi Keski-Suomen Kinnulassa yli 20-vuotiaat.

Lohjan vt. hyvinvointijohtaja Tuula Suominen kertoo, ettei hänen tietoonsa ole tullut muita kuntia, joissa rokotuksia olisi avattu näin nuorille.

Syynä ajanvarauksen laajalle avaamiselle Lohjalla oli se, että maanantaina rokotusaikoja oli vapaana vielä tämän viikon lopullekin.

Ensimmäiset nuoret voivat saada aikansa jo tälle tai ensi viikolle.

”Meillähän on hyvä kattavuus rokotuksissa, että yleisesti ei voi todeta, että intokaan olisi ollut huono. Mutta toki varmaan on havaittavissa, että nuoremmissa ikäryhmissä rokotusinto ei ole samalla tasolla kuin vanhemmissa ikäryhmissä”, Suominen sanoo.

Suomisen mukaan rokotteen ottamiseen on kuitenkin ”ollut myönteisyyttä kaikissa ikäryhmissä”.

Inkoossa puolestaan katsottiin, että kun rokotteita kerran on tarjolla, kunta voi ne tarjota kerralla myös kaikille nuorille. Kunnan ikärakenne painottuu iäkkäämpiin, nuoria siis on muutenkin vähemmän.

”Olemme saaneet hyvän vastaanoton nuorilta, jotka ovat odottaneet kauan omaa vuoroaan. Kun tämä päätös tehtiin, nuoret ottivat sen hurraa-huudoin vastaan”, sanoo perusturvajohtaja Pilvi Österman.

Kuntien rokotevauhdissa todella on eroja, sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtava asiantuntija Mia Kontio. Hänkin uskoo, että Lohja ja Inkoo ovat kärjessä rokottamisissa.

Siihen on hänen mukaansa yksi iso syy. Kunnat tietävät nyt jo viikkojen päähän sen, miten paljon rokotteita on kulloinkin tarjolla, ja sitä on osattu hyödyntää juuri näissä kärkikunnissa.

”Siksi ne voivat avata aikoja varattavaksi. Lohjalla esimerkiksi avataan aikoja ajoissa, että jokainen rokotusaika tulee varmasti käytettyä. Niitä avataan nyt isolle määrälle ihmisiä, jotta mahdollisimman suuri osa sen myös saa”, Kontio sanoo.

Kun on tiedossa, että rokotteet riittävät, aikoja voidaan avata koko ajan nuoremmille ihmisille. Hänen mukaansa esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella vallitsee vahva tasapuolisuus siitä, miten paljon kukin kunta rokotteita saa.

Lohjalaisista ensimmäisen rokotteen on tähän mennessä saanut yli puolet, 53,7 prosenttia.

Vaikka ikäryhmissä Lohja etenee nopeasti, on moni kunta rokottanut suuremmankin osan asukkaistaan. Eniten rokotettuja on tähän mennessä Kuhmoisissa, jossa ensimmäisen rokotteen on saanut 68,8 prosenttia asukkaista.

Tähän mennessä rokotuksia on annettu Lohjalla pääasiassa virka-aikana, mikä on saattanut Suomisen mukaan vaikuttaa aikojen varaamiseen.

”Sehän voi olla, että se ei välttämättä sovi kaikkien aikatauluihin ja vaatii sumplimista”, Suominen sanoo.

Rokotusten järjestämistä muina aikoina on nyt pohdittu. Laajempiin tekoihin rokotettavien houkuttelemiseksi ei kuitenkaan ole vielä ryhdytty.

Lohjalle toimitettavien rokotteiden määrän on laskenut Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri. Suominen arvioi, että määrään on vaikuttanut moni tekijä.

Alussa rokotteita on saatettu toimittaa Lohjalle enemmän siksi, että alueella asuu paljon sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöitä.

Lisäksi kaupungissa asuu paljon ikäihmisiä, ja väestön sairastavuus on monia alueita suurempi. Suomisen mukaan Lohjalla on paljon esimerkiksi kakkostyypin diabetesta.

Lohjan koronavirustilanne on tällä hetkellä rauhallinen. Kahden viikon aikana tapauksia on ollut kaksi, joista viimeisin tuli ilmi 12. toukokuuta.