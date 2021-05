Tietokoneella valintakokeen tehneistä hakijoista valtaosalla ilmeni tallennusongelmia kokeen aikana. Kristian Andersson joutui ongelmien takia aloittamaan kokeensa alusta.

Oikeustieteellisen alan valintakoe järjestettiin maanantaina 24. toukokuuta Helsingissä, Joensuussa, Kuopiossa, Oulussa, Rovaniemellä, Turussa ja Vaasassa.

Helsinkiläisen Kristian Anderssonin valintakoeurakka meni kuitenkin pieleen teknisten ongelmien takia. Andersson teki lukihäiriönsä takia kokeen yliopiston tietokoneella, ja hänellä oli tunti enemmän vastausaikaa.

Koe alkoi Anderssonin mukaan noin tunnin myöhässä, koska tietokoneen tekstinkäsittelyohjelma ja käyttäjätunnukset eivät toimineet.

Päästyään kokeen kimppuun Andersson kertoo saaneensa tehtyä osan tehtävistä, mutta vastauksia tallentaessa kone kaatui ja vastauksia hävisi. Hänen mukaansa järjestelmä pyyhki hänen vastauksensa kolmesti.

Andersson aloitti kokeen lopulta alusta kello 20.43. Sitä ennen hän piti noin puolentoista tunnin tauon, jonka aikana yliopisto tarjosi hänelle ruokaa ja juomaa. Aikaa kokeen tekoon hän sai uudet viisi tuntia.

”Olin yrittänyt väsätä koetta siihen mennessä jo lähes viisi tuntia, ja kaikki oli mennyt pieleen. Eihän ihminen toimi kuin noin kuusi tuntia tehokkaasti”, Andersson toteaa.

”Mielestäni tämä oli ihan oikeusmurha.”

Andersson sai koeurakkansa päätökseen puoli kahden jälkeen aamuyöstä.

”Koe ei todellakaan onnistunut. Olin väsynyt ja stressaantunut, lisäksi epätoivo valtasi minut: tämä oli nyt tässä”, hän kuvailee.

”Kaikki sekoittui päässäni yhdeksi massaksi, enkä muistanut, mikä vastaus kuuluu mihinkin kohtaan. Kaikki meni pieleen, ja oikeustieteellisen kokeessa täytyy vielä onnistua täydellisesti päästäkseen sisään.”

Oikeustieteellisen alan yhteisvalinnan valintakoelautakunnan puheenjohtaja, professori Antti Aine Helsingin yliopistosta vahvistaa vastausten tallennusongelmat. Ongelmia ilmeni vain Helsingissä järjestetyssä kokeessa.

Kokeen teki tietokoneella Helsingissä 19 hakijaa, joista 15 kohtasi tallennusongelmia eri vaiheissa koetta. Helsingin yliopiston hakijapalveluista kerrotaan, että yhdessä tapauksessa hävinneitä vastauksia ei pystytty palauttamaan.

Aine pitää selvänä, että valintakokeiden pitää sujua ilman häiriöitä. Tapauksen sisäinen selvitys on käynnissä.

”Tämä on kehittymisen paikka. On varmistettava, ettei ongelmia ole jatkossa. Tilanne on tietenkin valitettava niille hakijoille, joita tämä on koskenut”, Aine sanoo.

Hakijoille hyvitettiin tallennusongelmista kertyneet viivästykset. Lisäksi heille annettiin lisäaikaa sen mukaan, kuinka paljon vastauksia oli ehtinyt hävitä.

Tämä tarkoitti kokeen venymistä. Andersson oli ainut hakija, jonka koe kesti aamuyöhön.

”Se on varmasti ollut hakijalle haastava tilanne, mutta yhtäläisen koeajan takaaminen kullekin hakijalle oli ainoa vaihtoehtomme”, Aine sanoo.

” Kristian Andersson sai koeurakkansa päätökseen puoli kahden jälkeen aamuyöstä.

Oikeustieteellisen valintakoe meni Anderssonilla penkin alle toista vuotta peräjälkeen hänestä riippumattomista syistä. Viime vuonna hän jäi vaille lukihäiriönsä suomaa lisäaikaa.

Täksi vuodeksi hän valmistautui valintakokeeseen suorittamalla oikeustieteellisiä kursseja kansanopistossa.

”Kyllähän tässä tulee toivoton olo, kun on panostanut kokeeseen niin paljon”, Andersson toteaa.

Andersson aikoo tehdä valintakokeestaan oikaisuvaatimuksen, kun valintakokeiden tulokset julkistetaan kesällä.

”En voi kuin toivoa, että se auttaa.”

Antti Aine toteaa, ettei voi ottaa kantaa mahdollisiin oikaisuvaatimuksiin.

”Oikeusturvareitti on hakijoilla käytössä, ja vaatimuksia arvioidaan, kun kokonaiskuva on täsmentynyt. Kun mahdollisia oikaisuvaatimuksia tulee, ne käsitellään ja pyrimme saamaan oikeudenmukaisen lopputuloksen”, Aine sanoo.