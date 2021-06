Sinänsä on lähidemokratian kannalta tervettä, ettei tarvita valtavaa tunnettuutta ja vaalibudjettia, sanoo erikoistutkija Juha Ylitalo.

Ilmari Toivanen Kivirannan palvelukeskuksen luona, jossa Kyyjärven kunnan hallinnolliset tilat, myös valtuustosali, tällä hetkellä sijaitsevat. Vanha kunnantalo on myyty.

Kyyjärvi

Neljä vuotta sitten sunnuntai-iltana 9. huhtikuuta 2017 kyyjärveläinen Ilmari Toivanen hieraisi silmiään katsoessaan kuntavaalien tulosta kotikunnassaan.

Keskustan listalla ehdolla ollut Toivanen keräsi vaaleissa neljä ääntä – ja se riitti valtuustopaikkaan 1 300 asukkaan Kyyjärvellä.

”Kyllä se oli yllätys. Eihän noilla äänillä pääse Helsingissä kuin alkuun”, muistelee Toivanen, 82, kotisohvallaan Kyyjärvellä nyt, kun uusi kuntavaalipäivä on jo ovella.

Keski-Suomen luoteisosassa sijaitsevan Kyyjärven kunnan asukkaat ovat ahkeria äänestäjiä: viime kuntavaaleissa äänestysaktiivisuus oli 66,9 prosenttia, kun se koko maassa oli 58,8 prosenttia.

Kyyjärvellä kuntapolitiikka on ollut vahvasti keskustapuolueen otteessa. Viime vaaleissa keskustan kannatus oli 68,8 prosenttia. 17-paikkaisessa valtuustossa istuu tällä hetkellä 13 keskustalaista edustajaa, loput neljä paikkaa jakavat puoliksi kokoomuksen ja kristillisdemokraattien edustajat.

Suomessa on 95 kuntaa, joissa yhdellä puolueella on yksinkertainen enemmistö. Näistä 80:ssä on vallassa keskustapuolue, 13:ssa Rkp, yhdessä kokoomus ja yhdessä valitsijayhdistys.

Pienessä kunnassa kaikki äänimäärät ovat pieniä: viime vaaleissa Kyyjärvellä ääniharavankin saalis oli 77 ääntä, ja Toivasen neljä ääntä oli maan pienin valtuustoon vienyt äänimäärä.

Muissakin pienissä kunnissa kourallinen ääniä riitti valtuustopaikkaan.

Pohjois-Savossa 1 500 asukkaan Rautavaaralla kuusi ääntä riitti nostamaan vasemmistoliiton ehdokkaan kunnanvaltuustoon. Pohjois-Karjalassa 2 000 asukkaan Rääkkylässä perussuomalaisten ehdokas meni läpi kymmenellä äänellä. Keskisuomalaisessa 700 asukkaan Luhangassa kaksi keskustan ehdokasta nappasi 11 äänellään valtuustopaikan.

Vertailun vuoksi: Toivasen entisessä kotikaupungissa, asukasluvultaan 500 kertaa Kyyjärveä suuremmassa Helsingissä, pienimmällä äänimäärällä valtuustoon nousi Pia Kopra (ps) 457 äänellä.

Ilmari Toivasella ei ollut ennestään kokemusta kuntapolitiikasta, joten valtuustokauden alussa kunnan asiat ja päätöksenteko tuntuivat vierailta ja vaikeilta. Toiset valtuutetut kannustivat ja tukivat häntä. Toivanen otti asioista selvää.

”Hiljalleen siihen sopeutui, ja lopulta se oli tosi mielenkiintoista hommaa”, Toivanen kertoo.

Hän kokee toimineensa valtuustossa eläkeläisten puolesta. Valtuustossa käsiteltiin paljon myös Kyyjärven vaikeaa taloustilannetta, johon pieni kunta oli joutunut sosiaali- ja terveysmenojen sekä valokuituyhtiöön ja kauppakeskukseen liittyvien vastuiden takia.

Kirvesmiehenä työuransa tehnyt Toivanen asui Helsingissä 45 vuotta. Eläkkeelle jäätyään hän muutti 15 vuotta sitten vaimonsa kanssa Kyyjärvelle vaimon synnyinkuntaan ja pariskunnan mökkikuntaan.

Eläkkeelle jäätyään Ilmari ja Aira Toivanen muuttivat Kyyjärvelle, jossa sijaitsee myös pariskunnan kesämökki.

Suomessa käytössä olevassa listavaalijärjestelmässä puolueen menestys vaikuttaa ehdokkaiden menestykseen niin kunta-, eduskunta- kuin europarlamenttivaaleissa. Menestyvän puolueen ehdokas voi päästä läpi pienellä äänimäärällä ja pienemmän puolueen edustaja jäädä sivuun suuremmalla äänimäärällä.

Erikoistutkija Juha Ylisalo Turun yliopistosta sanoo ilmiön korostuvan kuntavaaleissa pikkukunnissa, joissa läpimenijöiden äänimäärät voivat olla hyvin pieniä.

”Omalla tavallaan se on hyvä, että päättäviin elimiin voi tulla valituksi ilman valtavaa tunnettuutta ja julkisuutta. Ja hyvin vaatimattomalla vaalibudjetillakin. Se on sinänsä lähidemokratian kannalta tervettä”, Ylisalo sanoo.

Lähidemokratian näkökulmasta pikkukuntien etuna on se, että päättäjät ja kuntalaiset ovat lähellä toisiaan. Kyyjärven tapaisissa pienissä kunnissa lähes kaikki tuntevat toisensa jollain tapaa. Kuntapäättäjiä voi nykäistä hihasta kylänraitilla ja jäädä juttusille.

Toivasellekin niin tapahtui muutaman kerran.

”Ihmettelen, ettei enemmänkin. Olisin mielelläni keskustellut.”

Ilmari Toivanen (vas.) ei ole enää ehdolla kuntavaaleissa. Keskustapuolueen ehdokkaat paistoivat kuntalaisille lettuja Kyyjärven keskustassa viime maanantaina.

Pienessä kunnassa yksittäisten henkilöiden persoonat, vaikutusvalta ja aikaansaavuus korostuvat, isoissa kaupungeissa taas ryhmien toimivuus, sanoo Kuntaliiton tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom.

Hän muistuttaa, että pienetkin kunnat ovat kuitenkin keskenään hyvin erilaisia. Kuntapäätöksenteon kulttuurit vaihtelevat: joissain kunnissa paikallispolitiikka on yhdessä miettimistä ja sopimista, toisaalla on enemmän konfliktintäyteistä menoa.

Kyyjärvellä on pystytty päättämään asioista hyvässä hengessä, Ilmari Toivanen kertoo.

”Suurempaa erimielisyyttä en huomannut juuri ollenkaan eri puolueiden kesken. Se johtuu varmasti siitä, että olemme täällä toistemme naapureina ja kavereina ja tunnemme toisemme hyvin. Kyllä se auttaa varmasti kaikissa asioissa.”

Kuntalaistutkimuksen mukaan kuntavaaleissa pienissä kunnissa puolue vaikuttaa äänestyspäätökseen vähemmän kuin suurissa kaupungeissa. Etenkin monitaajamaisissa kunnissa tärkeää on ehdokkaan asuinpaikka.

Pekola-Sjöblomin mukaan pikkukuntien paikallispolitiikassa puolueiden erot hämärtyvät: päättäjien on keskityttävä yhdessä tekemiseen, jotta oma kunta pärjää suhteessa muihin. Esimerkiksi kysymykset palveluverkosta tai tuulivoimasta eivät välttämättä rajaudu perinteisten puoluerajojen mukaan.

”Mutta pienissä kunnissa on se riski, että jos tilanne kärjistyy, se kärjistyy helposti vielä enemmän kuin suurissa kunnissa, joissa on enemmän päättäjäpohjaa. Sekä hyvät että huonot puolet tulevat terävämmin esiin pienessä kunnassa”, tutkimuspäällikkö sanoo.

Erikoistutkija Juha Ylisalon mukaan lähidemokratian kannalta pikkukunnissa ongelmia voivat tuoda paikallispoliitikkojen pieni piiri ja hidas vaihtuvuus.

”Tiiviitä verkostojakin saattaa syntyä sekä päätöksentekijäjoukon sisälle että päätöksentekijöiden ja muiden tahojen välille. Mikä ei aina ole demokratian kannalta ihan tervettä.”

Pienet piirit voivat herättää närää, mutta aina ei ole kyse siitä, etteivätkö halukkaat pääsisi esiin. Kuntalaistutkimuksesta ilmenee, että vain harvempi kuin joka kymmenes olisi valmis asettumaan tai harkitsemaan asettumista kuntavaaliehdokkaaksi.

Kyyjärvellä koettiin Ilmari Toivasen valtuustokauden lopussa dramaattisia hetkiä. Kunnan talousahdinko pahentui lopulta siihen pisteeseen, että kunta täytti kriisikunnan määritelmät ja valtiovarainministeriö käynnisti kuntajakoselvityksen.

Erilaisia kuntaliitoksia suunniteltiin, mutta lopulta kaikki ehdotukset kaatuivat. Istuvan valtuuston viimeisessä kokouksessa toukokuussa Ilmari Toivanen oli mukana äänestämässä kumoon viimeisimmän liitosesityksen.

Syynä oli tuulivoima. Kyyjärvellä on tekeillä ja suunnitteilla tuulivoimapuistoja, jotka toteutuessaan toisivat kuntaan miljoonaluokan kiinteistöverotuotot. Valtiovarainministeriö on hyväksynyt suunnitelmat eikä tässä vaiheessa käynnistä pakkoliitostoimia.

Piskuinen Kyyjärvi jatkaa itsenäisenä kuntana.

Kuntapolitiikasta innostumisesta huolimatta Ilmari Toivanen ei ole enää vaaleissa ehdolla. Hän haluaa tehdä tilaa nuoremmille. Joku heistä saanee myös Toivasta äänestäneiden neljän kuntalaisen äänet.

Keitä he kaikki ovat? Toivanen väittää, ettei se paljastunut hänelle neljän vuoden aikana. Ei edes kunnassa, jossa kaikki tuntevat toisensa.

”Odotin, että se tulee jossain muodossa ilmi mutta ei tullut.”