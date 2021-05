Kanta-Hämeen sairaalaepidemioiden aiheuttajaksi on paljastunut koronaviruksen Intian-variantti.

Varianttia on löytynyt Hämeenlinnasta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) virussekvensointiin lähetetyistä näytteistä.

”Intian-variantti on erittäin herkästi leviävä. On syytä olla huolissaan. Tätä ei voi väheksyä, koska aiemmin riittäneet turvatoimet eivät ole nyt yksinkertaisesti riittäneet”, sanoo Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Sally Leskinen.

Leskisen mukaan huolestuttavaa on se, että sairaaloissa aiempien virusmuunnosten leviämisen pysäyttäneet varotoimet eivät nyt ole olleet tarpeeksi tehokkaita.

”Se, että kirurgista maskia on käytetty kaikissa tilanteissa ja infektio-oireita saaneiden potilaiden kohdalla laajaa suojausvarustusta, ei olekaan nyt riittänyt”, Leskinen sanoo.

Koronavirusepidemia on levinnyt Hämeenlinnasta Kanta-Hämeen keskussairaalasta terveyskeskussairaaloihin Hämeenlinnassa, Riihimäellä ja Forssassa.

Ketjuissa on yhteensä 80 tartunnan saanutta. Hämeenlinnan keskussairaalaan liittyy kaksi tartuntaketjua, joissa on yhteensä yli 50 tartuntaa. Lisäksi Riihimäen sairaalassa on 30 tartunnan ketju.

”Virus on tarttunut helposti. Niillä osastoilla, joissa tartuntoja tuli ennen kuin ensimmäiset tapaukset tulivat esiin ja tartuntaketjuja rajattiin, 40 prosenttia potilaista on saanut tartunnan”, Sally Leskinen sanoo.

Nyt leviäminen on saatu katkaistua, ja uusia yllättäviä tartuntoja ei ole sairaaloissa enää havaittu.

Myös hoitohenkilökunnan perheenjäsenet ovat saaneet tartuntoja, mikä taas on aiheuttanut laajoja altistumistilanteita kouluissa.

Kanta-Hämeen tartuntaketjuihin liittyen on kuollut seitsemän iäkästä ihmistä. Heillä kaikilla oli myös perussairauksia.

Intian virusmuunnos aiheutti myös nopeasti edenneen tartuntaketjun Kokkolassa ja sen ympäristökunnissa Keski-Pohjanmaalla. Ketju alkoi vappuna brunssilta, mutta virus levisi laajasti ammattiin opiskelleiden kesärekrytointitapahtumassa toukokuun ensimmäisellä viikolla. Nyt tilanne alkaa rauhoittua.

Yllättävää Kanta-Hämeessä on, että sairaalaepidemiassa koronatartunnan saaneista noin 80 prosenttia on saanut vähintään ensimmäisen rokoteannoksen.

Hoitohenkilökunnasta pääosa on saanut jo kaksi koronarokotusta, mutta silti Kanta-Hämeessä sairaalaepidemian lähtöosaston henkilökunnastakin 11 prosenttia on saanut tartunnan. Tartunnan saaneesta hoitohenkilökunnasta noin puolet on saanut oireita, osa heistä vakavampiakin.

HS kertoi viime viikolla Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä sairastuneista rokotetuista.

Kanta-Hämeessä on havaittu, että Pfizerin ja Biontechin rokotetta koskevissa tutkimuksissa todettu teho Intian-varianttia vastaan on vastannut heidän omia kokemuksiaan.

Tuoreessa Englannin terveydenhuoltoviranomaisten julkaisemassa tutkimuksessa ensimmäisen rokoteannoksen jälkeen Pfizerin ja Biontechin rokote näytti estävän oireista koronatautia 33 prosentissa tapauksista, jos rokotteen saamisesta oli kulunut kolme viikkoa.

Sama teho oli yhden Astra Zenecan rokoteannoksen jälkeen.

Kaksi rokoteannosta sen sijaan suojasi hyvin myös Intian-variantin aiheuttamalta koronavirustartunnalta.

”Tämä on hyvä uutinen”, sanoo Helsingin yliopiston zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti.

Tutkimuksen mukaan kaksi viikkoa toisen Pfizerin ja Biontechin rokoteannoksen jälkeen suojateho Intian-varianttia vastaan oli 88 prosenttia. Astra Zenecan rokotteen toisen annoksen jälkeen suojateho oli 60 prosenttia.

Olli Vapalahden mukaan on olemassa alustavaa tutkimustietoa siitä, että Intian virusmuunnos aiheuttaisi aikaisempia kantoja vakavampia oireita, esimerkiksi eläinkokeissa hamstereilla.

Tutkimukset tukevat sitä, että Intian muunnos näyttää tarttuvan ihmisestä toiseen mahdollisesti helpommin kuin esimerkiksi aiemmin herkimmin tarttunut koronaviruksen brittimuunnos.

”Kuitenkaan syytä siihen, miksi näin on, ei ole vielä pystytty varmentamaan, mutta virus tarttuu hieman paremmin solun reseptoriin, jolloin pienempi määrä virusta saattaa riittää infektioon”, Vapalahti sanoo.

Se, erittyykö virusta myös enemmän, on vielä epäselvää.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkärin Sally Leskisen mukaan haastavaa on se, että rokotuksen saaneilla riskiryhmilläkin alkuoireet voivat olla hyvin lievät, jolloin tartunnan havaitseminen on vaikeampaa.

Sen takia Kanta-Hämeessä ollaan tiukentamassa toimia epidemian pysäyttämiseksi.

”Rajoitusten kanssa sinnittely on nyt pakollista”, hän sanoo.

Lisäksi karanteenikäytäntöjä todennäköisesti tiukennetaan Kanta-Hämeessä.

”Suositamme todennäköisesti myös kaikille tartunnalle altistuneille, karanteeniin määrättyjen henkilöiden perheenjäsenille omaehtoista karanteenia tai pohdimme jopa perheenjäsenien karanteeniin määräämistä”, hän sanoo.

Sally Leskinen sanoo, että on todella valitettavaa, että monet ovat joutuneet olemaan huolissaan sairaalassa koronaviruksen takia olevista omaisistaan.