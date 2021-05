Britanniassa on arvioitu, että Intian muunnos on levinnyt jopa 50 prosenttia nopeammin kuin brittimuunnos. Tapausmäärät ovat silti olleet pieniä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkärin Hanna Nohynekin mukaan Intian virusmuunnoksen tulo Suomeen ei ainakaan vielä muuta rokotuskäytäntöjä.

”Intian virusmuunnosta on tavattu jo syksyllä, ja se ei ole kuitenkaan nopeasti vallannut maailmaa. Ei ole syytä hysteriaan”, Nohynek arvioi.

Hänen mukaansa muuallakin maailmalla on huomattu, että Intian virusmuunnoksen aiheuttaman tartunnan saanut tartuttaa koronavirustautia jonkin verran enemmän eteenpäin kuin brittivariantin saanut. Brittivariantti on Suomessa toistaiseksi yleisin virusmuunnos.

Kanta-Hämeen sairaaloissa ja Keski-Pohjanmaalla nopeasti edenneet Intian muunnoksen aiheuttamat tartuntaketjut ovat herättäneet huolta, koska virus on tarttunut myös yhden rokoteannoksen saaneisiin – ja muutamiin toisenkin annoksen saaneisiin.

Britanniassa tehdyn tutkimuksen mukaan Intian variantti pystyy kiertämään ensimmäisen rokotusannoksen saaneiden immuunisuojaa tehokkaammin kuin aiemmat variantit.

Suojateho ensimmäisestä pistoksesta Intian muunnosta vastaan oli 33 prosenttia, kun se brittivarianttia vastaan oli 50 prosenttia. Teho oli samanlainen sekä Pfizerin ja Biontechin että Astra Zenecan rokotteella.

Brittitutkijat korostavat toisen rokoteannoksen merkitystä, sillä sen jälkeen esimerkiksi Pfizerin ja Biontechin rokotteen antama suoja Intian muunnosta vastaan yltää 88 prosenttiin. Astra Zenecalla teho jää hieman pienemmäksi, 60 prosenttiin.

Suomessa ei ole Hanna Nohynekin mukaan vielä tehty päätöksiä esimerkiksi rokotejärjestyksen tai annosvälien muuttamisesta, sillä Intian variantteja on vielä havaittu Suomessa vähän.

Osa suomalaisista on saanut ensimmäisen rokoteannoksen Astra Zenecan rokotteella ja he saavat tehosteen Pfizerin ja Biontechin rokotteella. Jos Intian variantti leviää, onko tarpeen, että kahden eri rokotteen saaneet saisivat kaksi Pfizerin ja Biontechin rokotetta?

”Astra Zeneca käynnistää immuunivasteen ja immunologisen muistin kypsymisen hyvin. En arvele, että tarvitaan kahta [Pfizerin] rokotetta”, Nohynek sanoo.

Hänen mukaansa on kuitenkin hyvä selvittää, tarvitaanko myöhemmin mrna-rokotteella vielä yksi tehosteannos.

Intian muunnos on levinnyt jo useaan maahan.

Britanniassa virusmuunnosten seuranta on maailman aktiivisinta ja siellä tehdyt havainnot voivat kertoa myös, mitä muissa maissa on odotettavissa.

Intian variantista on tunnistettu kolme muotoa, ja yksi niistä näyttäisi leviävän kaikkein ärhäkimmin. Tämän tieteellinen nimi on B.1.617.2.

Muunnos ja siitä nimenomaan tämä kakkostyyppi on viime aikoina levinnyt nopeammin kuin valtalajiksi aiemmin noussut brittimuunnos. Tapausmäärät ovat vielä pieniä, mutta variantin kasvunopeus kiinnittää huomiota.

Tehokkaampaan leviämiseen viittaa se, että Intian muunnoksesta tartunnan saaneelle altistuneista 12,5 prosenttia on saanut tartunnan. Brittivariantilla osuus on kahdeksan prosenttia.

Englannin kansanterveyslaitoksen (PHE) mukaan Intian muunnos olisi jopa 50 prosenttia tarttuvampi kuin tähän asti valtavirukseksi noussut brittimuunnos.

Se on huomattava lisäys tartuttavuuteen, koska jo brittivariantti oli paljon alkuperäistä kantaa tehokkaampi.

”Käytännössä jokaisessa eurooppalaisessa maassa brittivariantti on korvannut vanhat kannat parissa kuukaudessa. Ehkä tässä on jonkinlainen loppukiri menossa varianttien ja rokotteiden välillä ”, sanoo Helsingin yliopiston zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti.

Lontoon yliopistoon kuuluvan The London School of Hygiene & Tropical Medicinen mallinnusryhmä on laskenut, että Englannissa Intian muunnoksen R-luku olisi 1,64. Se tarkoittaa sitä, että se kasvaa eksponentiaalisesti.

R-luku kertoo sen, miten monelle ihmiselle tartunnan saanut levittää virusta eteenpäin.

Tutkijat muistuttavat, että luku kuvaa muunnoksen leviämisnopeutta niillä Britannian alueilla, joissa se on levinnyt. Tähän voivat vaikuttaa esimerkiksi olosuhteet yhteisöissä, joissa virus on levinnyt.

Britannian lisäksi esimerkiksi Singaporessa on havaittu, että muunnos on syrjäyttänyt aiempaa viruskantaa.

”Yksittäisessä maassa se voi olla sattumaa ja sillä on voinut olla hyvät olosuhteet levitä. Kun eri maista tulee samansuuntaista dataa, se tuo riippumatonta näyttöä, että leviäminen johtuu viruskannasta”, Vapalahti sanoo.

Intian muunnoksessa on viruksen piikkiproteiinissa kaksi mutaatiota, jotka tehostavat sen tarttumista ihmisen soluun.

Muunnoksen tartuttavuus voisi myös perustua siihen, että se monistuisi tehokkaammin ihmisen elimistössä, jolloin sitä olisi enemmän tarjolla levitettäväksi. Tämä on mahdollista, mutta siitä ei Vapalahden tietojen mukaan ole ainakaan toistaiseksi näyttöä.

Muunnos myös väistää vasta-aineiden antamaa suojaa, mutta Vapalahden mukaan muunnoksen etu perustuu silti enemmän tartuttavuuteen.

”Riittävän hyvä suoja tämän variantin aiheuttamaa infektiota vastaan saadaan kuitenkin vasta kahden rokoteannoksen jälkeen.”