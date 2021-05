Suomessa koronavirukseen kuolleista 87 prosenttia on ollut yli 70 vuotta täyttäneitä. Alle 60-vuotiaista koronaviruksen saaneista on kuollut vain 0,076 prosenttia.

Suomen koronavirustilanne on tällä hetkellä kaksijakoinen. Viime aikoina huolta on herättänyt viruksen herkemmin leviävä Intian-muunnos, mutta moni luku kertoo maan tilanteen parantuneen viime aikoina.

Ylilääkäri Otto Helve Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) esitteli lukuja torstaina THL:n ja sosiaali- ja terveysministeriön tiedotustilaisuudessa.

Viime kalenteriviikolla todettiin yhteensä noin 1 300 uutta tapausta, mikä on noin sata vähemmän kuin edellisellä viikolla. Määrä on pysynyt samankaltaisena jo viikkoja.

”Pientä viitettä on siitä, että matala tapausten lukumäärä olisi nyt tasaantumassa tähän”, Helve sanoi.

Sekä sairaalahoidossa että teho-osastolla olevien potilaiden määrä on laskenut, mutta sairaaloilla on vielä kuormitusta selvästi, Helve muistutti. Sairaalahoidossa on tällä hetkellä 99 ihmistä ja tehohoidossa 19 ihmistä.

Muutosta on havaittu myös siinä, ketkä tartuntoja saavat. Aiemmin keväällä puhuttiin erityisesti viruksen liikkumisesta nuorten aikuisten keskuudessa.

Nyt viruksen ilmaantuvuus on laskenut voimakkaasti 10–29-vuotiaiden keskuudessa. Näin on tapahtunut ainakin lyhyellä aikavälillä.

Virusta on puolestaan alkanut ilmaantua jälleen enemmän 30–49-vuotiaiden ikäryhmässä. Monessa osassa maata juuri tämä ikäryhmä saa ensimmäisiä rokoteannoksiaan.

Koronavirukseen kuolleiden määrä lähenee tuhatta. Tähän mennessä virukseen on kuollut 986 suomalaista. Positiivista on kuitenkin se, että virukselle haavoittuvin osa väestöstä on jo rokotettu pitkälle.

”Suuri osa tapauksista on lukumäärällisesti keskittynyt nuoriin aikuisiin, kun taas vakavammat taudit ja kuolemantapaukset ovat keskittyneet iäkkäimpiin”, Helve totesi.

Alle 60-vuotiaista koronaviruksen saaneista on kuollut vain 0,076 prosenttia. Heidän osuutensa koronaviruksen aiheuttamista kuolemista on kuusi prosenttia.

Koronavirukseen menehtyneistä 87 prosenttia on ollut yli 70 vuotta täyttäneitä.

Kahden viime viikon aikana Suomessa on todettu 49 koronavirustapausta kymmentätuhatta henkilöä kohden. Edeltävän kahden viikon ajalta luku oli 52. Tehdyistä koronavirustesteistä 1,1 prosenttia on positiivisia.

Helve muistutti, että testiin on oireisena syytä hakeutua, vaikka olisi jo saanut yhden tai kaksikin rokoteannosta.

Rokotuksen saaneita on jopa joutunut sairaalahoitoon koronaviruksen vuoksi esimerkiksi Päijät-Hämeessä ja Kanta-Hämeessä.

Viime viikolla tehdyistä tartunnanjäljityksistä 72 prosentissa tartunnan lähde selvisi. Lähteistä vain 6,9 prosenttia oli ulkomailta, ja ne aiheuttivat vain 1,8 prosenttia jatkotartunnoista.

Helve kuitenkin totesi, että kokonaisuutta kuvastavat alueelliset erot. Esimerkiksi Kanta-Häme on kärsinyt sairaalaepidemiasta, jonka aiheuttajaksi on paljastunut viruksen Intian-variantti.

THL:n tietojen mukaan Suomessa on todettu 67 Intian-varianttitapausta, mutta torstaina Kanta-Hämeestä kerrottiin heidän ketjuunsa kuuluvan jo yli 90 henkilöä.

Englannin terveysviranomaisten mukaan Pfizerin ja Biontechin rokote antaa Intian-varianttia vastaan 88 prosentin suojan kahden annoksen jälkeen. Vakavia tautitapauksia vastaan teho on todennäköisesti parempi.

Brittimuunnosta on havaittu Suomessa yhteensä 6 259, Etelä-Afrikan-muunnosta 1 296 ja Brasilian-muunnosta kaksi tapausta.

Virusmuunnosten uhasta huolimatta sosiaali- ja terveysministeriö päätti eilen suositella monien rajoitustoimien höllentämistä. Esimerkiksi yleisötilaisuuksien osallistujamääriä ei enää rajoiteta perus- ja leviämisvaiheen alueilla.

"Tietenkin asioiden osalta on käyty puntarointia. Mahdollisuudet järjestää tapahtumia tai yleisötilaisuuksia ovat riippuvaisia alueiden epidemiatilanteista. Perustasolla mahdollisuudet ovat laveammat", perusteli päätöstä johtaja Pasi Pohjola ministeriöstä.

Pohjolan mukaan variantteja ja niiden mahdollista uhkaa seurataan, mutta rajoitukset eivät riipu pelkästään niistä. Kyse on kokonaisuudesta.

”Tartuttavuus saattaa olla suurempi, kun puhutaan varianteista, mutta ihan yhtä lailla meidän vanha villiviruksemme on aiheuttanut laajoja ryöpsähdyksiä”, Pohjola sanoi.

Pohjola kuitenkin totesi, että jos tilanne jollain alueella näyttää muuttuvan huonompaan suuntaan, tiukempia rajoituksia on syytä ottaa käyttöön.