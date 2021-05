Tautitilanne on heikentynyt merkittävästi sairaalaepidemioiden takia. Viruksen Intian-variantin aiheuttamaan tartuntaketjuun liittyy nyt jo yli 90 tartuntaa.

Kanta-Hämeessä ajetaan alas kaikki kiireetön hoito kahden viikon ajaksi heikentyneen tautitilanteen takia. Asiasta kertoi Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin (KHSH) johtajaylilääkäri Sally Leskinen tiedotustilaisuudessa torstaina.

Koronaviruksen Intian-variantti on aiheuttanut Kanta-Hämeen sairaaloissa epidemioita, joiden myötä sairaalan henkilökuntaa on laajasti karanteenissa.

Käytössä oleva henkilöstö siirretään osastotoimintaan, jotta päivystystoiminta saadaan turvattua.

”Meidän on pakko tehdä tämä, jotta päivystysleikkaustoiminta, tehohoito ja synnytykset voidaan toteuttaa turvallisesti, laadukkaasti ja häiriöttä”, Leskinen sanoi.

Leskisen mukaan tilanne on niin vakava, että terveydenhuolto ei kestä enää lisärasitusta.

”Emme voi ajaa keskussairaalaa tilanteeseen, jossa emme pysty huolehtimaan päivystysvelvoitteista.”

Lisärasituksen välttämiseksi Kanta-Hämeessä kiristetään suosituksia.

Alueen koulujen suositellaan siirtyvän etäopetukseen lukuvuoden viimeiseksi viikoksi ensi maanantaista alkaen.

Etäopetussuositus koskee toista astetta ja yläkoulua sekä alakoulua, mikäli koulussa todetaan laajoja altistuksia. Suosituksen ulkopuolella ovat esimerkiksi erityisen tuen oppilaat. Varhaiskasvatuksessa neuvotaan välttämään suuria ryhmiä.

Jos oppilaitoksissa on kokeita, joita ei voida järjestää etänä, niissä suositellaan maskeja ja turvavälejä. Ensi viikolla pidettävät kevätjuhlat suositellaan järjestämään mahdollisuuksien mukaan ulkona turvavälejä noudattaen ja maskeja käyttäen. Tilaisuudet neuvotaan pitämään lyhyinä ja vain oman luokan kesken.

Alueella myös suositellaan, että maakuntarajat ylittävä ottelu- ja kisatoiminta keskeytetään 15. kesäkuuta saakka.

”Tänne ei ole syytä tulla, eikä täältä ole syytä lähteä kisailemaan”, Leskinen sanoi.

Myös pitkäkestoisiksi altistustilanteiksi luokitetut tapahtumat, esimerkiksi kesäleirit, suositellaan keskeytettäväksi. Suositus koskee myös kesän ensimmäisiä rippileirejä.

Kanta-Hämeen sairaalaepidemioiden aiheuttajaksi on paljastunut koronaviruksen Intian-variantti, joka on erittäin herkästi leviävä. Sairaaloissa tehdyt varotoimet, jotka ovat estäneet aiempien muunnosten leviämistä, eivät ole toimineet Intian-muunnokseen.

Viruksen Intian-variantin aiheuttamaan tartuntaketjuun liittyy nyt jo yli 90 tartuntaa.

Tähän mennessä Kanta-Hämeen tartuntaketjuun on kuollut 11 ihmistä. Heidän keski-ikänsä on 84. Tartunnan saaneista 44 oli saanut yhden ja 13 oli saanut kaksi rokoteannosta.

Suurella osalla kuolleista oli Leskisen mukaan jokin vakava perussairaus ja osalla kuolemaa ei välttämättä olisi voitu välttää muutoinkaan.

Ilman koronavirusrokotteita tilanne olisi Leskisen mukaan kuitenkin huonompi. Tartunnat pääsivät leviämään ryhmässä, johon kuuluu viruksen merkittäviä riskiryhmäläisiä.

"Ilman rokotteita tehohoitoon tai kuolemaan olisi todennäköisesti päätynyt paljon useampi”, Leskinen sanoi.

Positiivisten näytteiden osuus on tällä hetkellä noin 3,6 prosenttia, kun koko maassa se on 1,1 prosenttia. Ilmaantuvuusluku alueella on 127, mutta se on tasaantumassa.

Leskisen mukaan tartunnanjäljitys on alueella kovilla. Epäselviä tartuntaketjuja on kuitenkin vain kahdeksan prosenttia tartuntaketjuista.

Koronatestien määrä on kasvanut Kanta-Hämeessä laajan seulonnan takia. Leskisen mukaan lähtökohtana pitää olla, että testiajan saa seuraavalle päivälle.

Myös koronapotilaiden määrä on kasvanut merkittävästi tässä kuussa Kanta-Hämeen alueella.

Johtajaylilääkäri toivoi tiedotustilaisuudessa kansalaisilta ymmärrystä siihen, että vasta toinen koronarokotusannos antaa merkittävän suojan vaikealta tautimuodolta ja alentaa taudin tartuttavuutta.

”Jos haluamme suojata riskiryhmäläisiä taudilta, joka voi olla kohtalokas, meidän pitää odottaa oman toimintamme kannalta siihen, että olemme saaneet toisen rokotteen”, Leskinen sanoi.

Leskinen muistutti, että kaksi rokotusannostakaan ei suojaa taudilta sataprosenttisesti.

Leskisestä on selvää, että virusmuunnoksia tulee jatkossakin, mutta niihin opitaan reagoimaan nopeammin.

Leskisen mukaan tietoisuus tartuntataudeista on tullut jäädäkseen. Tämä tarkoittaa maskien käyttöä infektiokaudella niin sairaaloissa kuin ruuhkaisissa tilanteissa.

Leskisen mukaan ennen pitkää on kuitenkin pakko palata tilanteeseen, jossa ihmiset voivat kohdata toisiaan vapautuneesti ilman pelkoa tartunnasta ja sen levittämisestä.

”On pakko palata siihen, että pääsemme katsomaan jalkapalloa, teatteriin, kuuntelemaan musiikkia ja nauttimaan taiteesta ja museoista. Tämä kyllä palaa, mutta tiettyihin ajanjaksoihin tulee herkkyyttä sille, että tartuntataudit voivat olla vaikeita.”