Suomalaisten ilmastopäästöt vaihtelevat suuresti asuinpaikan mukaan. Päästöt ovat pienentyneet reilusti kymmenen viime vuoden aikana, vuosina 2005–2019 jopa 19 prosenttia.

Tiedot ilmenevät Suomen ympäristökeskuksen (Syke) päästökatsauksesta, jonka tuoreimmat tiedot koskevat vuotta 2019. Tuolloin kuntien ilmastopäästöt vähenivät edellisvuodesta 5,5 prosenttia.

Suurin osa kuntien ilmastopäästöistä syntyy tieliikenteestä, maataloudesta, kaukolämmöstä ja sähkönkulutuksesta.

Päästöjä ovat vähentäneet sähköntuotannon puhdistuminen muun muassa kasvaneen tuulivoimatuotannon seurauksena, öljylämmityksen korvaaminen muilla lämmitysmuodoilla sekä fossiilisten polttoaineiden ja turpeen käytön vähentäminen kaukolämmön tuotannossa.

Tieliikenteessä biokomponenttien käyttö liikennepolttoaineissa, ajoneuvokannan sähköistyminen ja ajosuoritteen pieneneminen ovat vähentäneet päästöjä.

Kuntien välillä on suuria eroja sekä päästöjen kehityksessä että niiden jakautumisessa eri sektoreille.

Eroja on myös maakuntien asukaskohtaisissa päästöissä. Niitä selittävät muun muassa elinkeinorakenne, välimatkat ja sääolot.

"Päästökehitys oli vuonna 2019 rohkaiseva. Toivottavasti myönteinen kehitys jatkuu. Kuntien ja alueiden kunniahimoisille toimille on mitä suurin tarve, sillä Suomen pitää täyttää EU:n kiristyvät päästövähennystavoitteet ja oma hiilineutraaliustavoite”, sanoo professori Jyri Seppälä Sykestä. Seppälä on Hiilineutraalit kunnat -hankkeen eli Hinku-verkoston vastuujohtaja.

Asukaskohtaiset päästöt ovat joko pysyneet muuttumattomana tai laskeneet edellisvuoden tasoon verrattuna kaikissa maakunnissa.

Suurimmat asukaskohtaiset päästöt olivat vuonna 2019 Ahvenanmaan Lumparlandissa sekä Keski-Pohjanmaan Lestijärvellä ja Halsualla. Pienimmät päästöt asukasta kohti puolestaan olivat Simossa, Järvenpäässä, Lemlandissa ja Iissä.

Kaukolämmön tuotannossa käytettävä polttoaine selittää paljon kuntien välisiä eroja, kertoo päästölaskennasta vastaava erikoistutkija Santtu Karhinen Sykestä.

”Kaukolämmön tuotannossa kivihiilen, öljyn, maakaasun ja turpeen käyttö on vähentynyt. Muutoksia ovat tehneet sekä pienet ja keskisuuret kunnat että suuremmat kaupungit”, Karhinen sanoo.

Suurimmat päästövähennykset on Karhisen mukaan tehty isoissa kaupungeissa.

Esimerkiksi Kuopiossa painopistettä on siirretty turpeesta puupolttoaineisiin. Lahdessa kaukolämmössä on siirrytty kivihiilestä puu- ja kierrätyspolttoaineisiin.

Turvetta kuitenkin käytetään edelleen suurilla alueilla, kuten Etelä-Pohjanmaan kunnissa, joissa turpeen nosto on merkittävä työllistäjä.

Myös pohjoisempaa löytyy kuntia, kuten Oulu, Rovaniemi ja Kokkola, joissa turvetta käytettiin edelleen suuria määriä vuonna 2019.

”Pääkaupunkiseudulla puolestaan on vielä paljon työtä tehtävänä, jotta kivihiilen ja maakaasun käytöstä päästään kestävästi irti”, Karhinen muistuttaa.

Helsinki lämpiää vielä toistaiseksi pääosin kivihiilellä. Energiayhtiö Helenin Hanasaaren voimalaitos suljetaan vuonna 2024.

Turvetta käytetään edelleen suurilla alueilla, joilla turvetuotanto on iso työllistäjä. Kuvassa Satamakeitaan turvetuotantoalue vuonna 2020.

Kulutussähkön kohdalla päästöt ovat vähentyneet, kun sähkölaitteiden energiatehokkuus on parantunut ja sähkönkulutuksen päästökerroin on laskenut.

Sähkölämmityksen suurimmat päästövähenemät ovat muuttotappiokunnissa, joissa sähkölämmitteisten rakennusten osuus rakennuskannasta on suuri. Tällainen on esimerkiksi Parikkala.

Toisen ääripään esimerkki on Pedersöre, jossa väkiluku on kasvanut viisi prosenttia vuosina 2005–2019 ja sähkölämmitteisen rakennuskannan koko on kasvanut samaan aikaan yli 30 prosenttia.

Öljylämmityksestä on luovuttu laajasti ympäri Suomea. Siirtymä on kuitenkin ollut hitaampaa pohjoisessa ja syrjäisemmillä seuduilla, joilla kiinteistöjen arvo on matala.

”Suuremmissa kaupungeissa, kuten Vantaalla, Turussa ja Oulussa, öljylämmityksestä on luovuttu nopeasti”, Karhinen kertoo.

Toisaalta maaseutumaisemmissa kunnissa, kuten Siikalatvalla ja Savukoskella, maa- ja metsätaloustyökoneiden päästöt vastaavat suuresta osasta kunnan päästöjä.

”Maataloudessa on haastavaa saavuttaa päästövähenemiä. Käytännössä kuntien väliset erot päästökehityksessä johtuvat maatilojen peltopinta-alojen ja eläinmäärien muutoksista”, Karhinen kertoo.

Hinku eli Kohti hiilineutraalia kuntaa -hanke on osoittanut, että kunnissa, yrityksissä ja kotitalouksissa voidaan tehdä kunnianhimoisia päästövähennyksiä.

Kunnat ovat sitoutuneet vähentämään liikenteen, asumisen ja ruoan päästöjä 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Esimerkiksi Helsingissä hiilineutraaliuden tavoitevuosi on 2035.

Hinku-kunnat ovat onnistuneet vähentämään päästöjään enemmän ja nopeammin kuin muut Suomen kunnat.

Lue lisää: Moni pieni kunta nokittaa Helsingin ilmastotavoitteissaan – yhä useammat kaupungit pyrkivät hiilineutraaleiksi

Hinkussa on mukana 79 kuntaa, joissa on noin 2, 2 miljoonaa asukasta. Pienten kuntien kokeiluna alkaneessa hankkeessa on nykyisin mukana myös suuria kaupunkeja, kuten Tampere, Vantaa, Turku, Lahti, Pori, Joensuu ja Lappeenranta.

Menestyksen taustalla on havainto, että kestävät ratkaisut säästävät myös rahaa. Tehokkaat ratkaisut ovat alkaneet monistua.

Syken Jyri Seppälän mukaan Hinku on omalta osaltaan puhuttanut suomalaista kuntamaailmaa ilmastotyöhön.

Verkosto alkoi viiden pienen kunnan pilottihankkeena vuonna 2008. Tarkoitus oli osoittaa kunniahimoisen ilmastotavoitteen mielekkyys kuntien toiminnassa.

”Alkuaikoina hanke oli kummajainen suhteellisen abstraktin tavoitteen kanssa. Kun ilmastonmuutoksen hillinnän tärkeys on mielletty, monet kunnat ovat lähteneet ilmastotyöhön Hinkusta riippumatta. Mutta monet kunnat ovat voineet sitoutua kunniahimoisiin tavoitteisiin ja perustella sitä kunnassa liittymällä Hinkuun”, Seppälä sanoo.