HS kerää lukijoiden kuvia ja videoita tämänpäiväisestä myrskystä.

Etelä-Suomessa päivä on alkanut myrskyisässä säässä, jonka odotetaan vielä voimistuvan tulevina tunteina. Tuuli voi puuskissa yltää jopa kahteenkymmeneen metriin sekunnissa, ja vesisateen ennustetaan olevan kovaa.

Aamun aikana Etelä-Suomessa on ollut tuullut kovaa ja satanut.

”Merialueilla on mitattu ihan myrskypuuskia. Itämeren alueella on ollut 23 metriä sekunnissa puuska, ja keskituulikin on noin 15 metriä sekunnissa. Todennäköisesti se vielä voimistuu”, kertoo päivystävä meteorologi Jani Parviainen Ilmatieteen laitokselta.

Sadevaroitusta Ilmatieteen laitos ei ole antanut, vaan sateiden odotetaan olevan etelässä noin 20–30 millimetriä vuorokaudessa.

Iltapäivän aikana tuuli voimistuu etelästä lähtien.

Myrskyvaroitus on voimassa Suomenlahdella, missä keskituulen odotetaan käyvän myrskytuulen määritelmän rajalla eli 21 metriä sekunnissa. Myrskypuuskat voivat merellä olla jopa 26 metriä sekunnissa.

Maa-alueillakin saatetaan yltää myrskytuulen rajoille eli yli 20 metriin sekunnissa. Kovista puuskista varoitetaan Etelä- ja Länsi-Suomessa.

Tuuli saattaa kaataa puita etenkin etelässä.

”Siihen kannattaa varautua, että tulee paikoin tuulituhoja. Sähköjäkin saattaa katketa Etelä-Suomen alueella”, Parviainen sanoo.

Kovimmat puuskat heikkenevät illan aikana Uudenmaan ja Hämeen alueilla.

Parviainen kertoi HS:lle keskiviikkona aamulla, että myrskyvahinkoja saattaa pahentaa se, että puiden lehdet ovat juuri puhjenneet.

”Ne toimivat sellaisena purjeena. Saattaa tulla yksittäisiä tuulivahinkoja, kun tuuli tarttuu niihin lehtiin niin herkästi.”

Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Juha Tuomala arvioi jo tiistaina, että esimerkiksi kattoremonttitelineet ja muut ison tuulikuorman rakennelmat ovat kovilla.

”Jonkinlaisia paikallisia vahinkoja tulee varmasti”, Tuomala sanoi.

Myrskylle ei ole annettu nimeä. Parviaisen mukaan siihen vaadittaisiin esimerkiksi kovempaa tuulta, rankkasadetta eli yli 50 millimetriä vettä vuorokaudessa tai ukkosta.

”Tämä on ihan tavallinen vähän kovempi matalapaine.”

Alla oleva animaatio kertoo tuulennopeuksien vaikutuksista.