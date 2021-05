Yli puolet Suomen aikuis­väestöstä on saanut ensimmäisen annoksen koronarokotetta – THL:n Kontio: ”Tämä etenee nyt todella hienosti”

Ensi viikolla Suomeen saapuu lähes 360 000 rokoteannosta.

Koronavirusrokotuksissa saavutettiin keskiviikkona yksi virstanpylväs, sillä tällä hetkellä yli puolet 16 vuotta täyttäneistä suomalaisista on saanut vähintään yhden annoksen koronavirusrokotetta.

Rokotekattavuus on nyt 50,4 prosenttia aikuisväestön eli 16 vuotta täyttäneiden osalta.

Kaikista suomalaisista koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut noin 2,34 miljoonaa eli 42,1 prosenttia.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtava asiantuntija Mia Kontio toteaa Suomen olevan edelleen rokotusten tavoiteaikataulussa.

”Tässä on älyttömän positiivista se, että 70 vuotta täyttäneissä rokotekattavuus on yli 90 prosenttia", Kontio sanoo.

Myös 60 ja 50 vuotta täyttäneissä rokotuskattavuus on Kontion mukaan erittäin hyvä.

”Tämä etenee nyt todella hienosti”, Kontio toteaa.

Kontion mukaan lähiviikkoina toisia annoksia tulee enemmän annettavaksi ja se hidastaa ensimmäisten annosten pistämistä. Hidastuminen ei kuitenkaan ole hänen mukaansa kokonaiskuvan kannalta merkittävä.

Kontio arvioi, että tavoite aikuisväestön70 prosentin rokotuskattavuudesta ensimmäisen annoksen osalta menee rikki viimeistään kuukauden päästä eli kesäkuun viimeisellä viikolla.

”Tämä riippuu paljon siitä, miten innokkaasti nuoremmat ikäryhmät ottavat rokotteita. Toivottavasti yhtä innokkaasti kuin vanhemmat ikäryhmät”, Kontio sanoo.

Rivakan rokotustahdin lisäksi ilonaihetta antaa myös se, että ensi viikolla Suomeen tulee taas runsaasti lisää rokotteita. Kontion mukaan maahan saapuu lähes 360 000 rokoteannosta.

Se ei ole ennätyslukema, sillä viikolla 17 maahan tuli yli 400 000 annosta, mutta erästä lähes puolet oli Astra Zenecan rokotetta. Niistä kaikkia ei käytetty Suomen asettaman 65 vuoden ikärajan takia.

”Siinä mielessä tämä [lähes 360 000 annosta] on suurin määrä, joka tulee käyttöön”, Kontio sanoo.

Jo annetuista rokotteista valtaosa on Pfizerin ja Biontechin valmistamaa. Rokotetta on saapunut Suomeen 2,1 miljoonaa annosta, kun Modernan rokotetta on tullut noin 315 000, Kontio kertoo.

Seuraava uusi rokote on saksalaisen Curevacin valmistama rna-rokote. Kontiolla ei ole tarkkaa tietoa, milloin rokotetta saadaan Suomeen.

”Yhtiön piti jo jättää myyntilupahakemus [Euroopan lääkevirasto] Emalle, mutta nyt sitä odotetaan. Toivottavasti hakemus jätetään kesäkuun puolella. Silloin toimitukset voisivat alkaa Suomeen heinäkuussa”, Kontio sanoo.