Koronavirus on yllättänyt meidät jo monta kertaa, ja nyt eletään jälleen uutta yllätystä mittaillen

Monta kertaa on ehtinyt kasvaa toivo paluusta, jossa päästään koronarajoitusten supistamasta elämästä takaisin kohti tavallista. Ja sitten, yhdellä iskulla ilmat pihalle, takapakki on jälleen iskenyt, kirjoittaa Tiina Rajamäki kommentissaan.

Uimareita toukokuussa helsinkiläisellä Allas Sea Poolilla, joka on ollut auki enemmän kuin muut uimalat.

Jo runsaan vuoden jyllännyt koronavirus on saanut elämän tuntumaan liian pitkältä ja tökkivältä vuoristorata-ajelulta. Ensin vaunu hilautuu nykien hitaasti mäen laelle kunnes syöksyy yhtäkkiä nopeasti taas alas.

Pandemian alkuvaiheessa uutisia ja yllätyksiä tuli päivittäin, sillä kukaan ei tiennyt, mitä sars-cov-2-virus saa aikaan. Sen jälkeen yllätysten väli on sentään pidentynyt, ja pandemia-arkea on eletty tartuntatilanteen pahenemisen ja parantumisen mukaan.

Tämä on vaatinut sekä valtion että kuntien päättäjiltä ja viranomaisilta jatkuvaa tasapainoilua rajoitusten kiristämisessä ja hölläämisessä. On väärin tehdä liian paljon liian aikaisin, mutta kukaan päättäjä ei myöskään haluaisi joutua tilanteeseen, jossa toimitaan liian myöhään.

Monta kertaa on ehtinyt kasvaa toivo paluusta, jossa päästään koronarajoitusten supistamasta elämästä takaisin kohti tavallista. Ja sitten, yhdellä iskulla ilmat pihalle, takapakki on jälleen iskenyt.

Osa takapakeista on ollut sellaisia, joiden on voinut aavistaa olevan muhimassa, jos vain on seurannut maailman koronatartuntatilannetta.

Käänteet on voinut ennakoida katsomalla, miten tartunnat etenevät esimerkiksi pandemiassa edellä olleissa Keski-Euroopan maissa. Näin oli esimerkiksi alkusyksystä, kun lähes normaalin kesän jälkeen harva suomalainen olisi halunnut uskoa koronapandemian toiseen aaltoon. Sieltä se kuitenkin tuli, kun ihmiset alkoivat kokoontua ja käydä töissä ja työmatkaliikenne rajojen yli oli vilkasta.

Sitten on nähty niitä pandemian hetkiä, joissa matto on vedetty nopeasti pois jalkojen alta. Viime joulukuussa toiveikkuus kasvoi, kun rokotusten aloittaminen alkoi varmistua.

Mutta: joulukuun 14. päivä Britannian terveysministeri kertoi maassa leviävästä uudesta virusmuunnoksesta, joka tarttui alkuperäistä Wuhanin virusta tehokkaammin. Se sai aikaan jyrkän tartuntojen nousun niin Britanniassa kuin Irlannissakin. Brittivariantti lennätti tartunnat kasvuun myös Suomessa.

Kevään mittaan toiveikkuutta ovat verottaneet myös huonot uutiset rokotusten riittävyydestä ja uutiset Astra Zenecan rokotteen harvinaisista sivuvaikutuksista.

Nyt eletään jälleen kerran yhtä uutta yllätystä mittaillen. Mitä tehokkaasti tarttuva Intian-variantti saa aikaan? Huhtikuusta saakka koronatilanne Suomessa on parantunut muutamia notkahduksia lukuun ottamatta. Hallitus on päättänyt löysätä rajoituksia, sillä iso kuva epidemiasta Suomessa näyttää hyvältä.

Onko maailman tiedeyhteisö koskaan takonut mistään asiasta näin nopeasti näin paljon uutta tietoa kuin koronaviruksen käyttäytymisestä? Siitä huolimatta, virus pystyy yhä yllättämään.