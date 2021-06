Limingassa noin 40 prosenttia kuntalaisista on alaikäisiä. Naapurivaikutus on syntyvyydessä tutkittu ilmiö – käyttäytymismalli leviää ympäristöön. Kuntatalouteen syntyvyydellä on dramaattiset vaikutukset.

Lisää lapsia vai ei? Kalaputaan perheessä asian ratkaisi muutto Liminkaan.

”Jos olisimme jääneet rivitaloasuntoon Ouluun, kolmatta lasta ei varmaan olisi hankittu”, sanoo Linda Kalapudas, 31.

Kalapudas nostaa kuopuksensa Matildan, 5 kuukautta, vaunuista uudenkarhean omakotitalon terassilla. Liminkalainen peltomaisema aukeaa vieressä. Kevättöissään kyntävät koneet ovat isoveljille, Aatulle, 4, ja Reinolle, 2, mieleistä seurattavaa.

”Tutuilta kuulimme, että täällä on lapsiperheille hyvät palvelut. Itsekin olen ehtinyt suositella paikkaa kaverille, joka muutti tänne perheineen”, kertoo Sakari Kalapudas, 28.

Limingassa, Oulun kupeessa, alle 18-vuotiaiden osuus on suurin Suomessa. Lähes 40 prosenttia kuntalaisista runsaan kymmenentuhannen asukkaan Limingassa on alaikäisiä.

Se on huimasti yli kuntien keskiarvon, joka Suomessa on pudonnut alle viidennekseen. Alaikäisten määrä on vähentynyt 1990-luvun alkuvuosista tähän päivään yhdeksällä prosentilla.

Limingassa kunnanjohtaja Pekka Rajalalla on tälläkin hetkellä käsissään haaste, joka valtaosassa Suomen pienistä kunnista on utopiaa.

Kuntaan on muuttovoiton ansiosta tupsahtanut kahden ison päiväkotiryhmän verran lisää lapsia, joille pitäisi nyt löytää paikat varhaiskasvatukseen.

”Meille muuttaa väkeä – koulutettuja, työssä käyviä perheitä. Sana kiirii, että täällä on hyvä kasvuympäristö. Tulijoita olisi enemmänkin, jos tontteja olisi riittävästi tarjolla”, Rajala kuvaa.

Limingan kunnanjohtaja Pekka Rajala.

Suomessa syntyy vauvoja eniten suhteessa väkimäärään Pohjois- ja Keski-Pohjanmaan, Pohjanmaan sekä Keski-Suomen pienissä kunnissa.

Alaikäisten osuus väestöstä on Limingan jälkeen suurin sen naapurikunnassa Tyrnävällä sekä Luodossa Pohjanmaalla.

Kokonaishedelmällisyysluvuilla mitattuna kärkeen nousevat viiden viime vuoden tilastossa Kinnula Keski-Suomessa, Merijärvi Pohjois-Pohjanmaalla sekä Luoto.

Yli kymmenentuhannen asukkaan kunnista hedelmällisyysluku oli suurin Limingassa: 2,71. Koko maassa luku oli viisivuotisjaksolla 1,44.

Suuren syntyvyyden kuntia tarkasteltaessa hahmottuu Oulun seudulta ruotsinkielisen Pohjanmaan kautta Keski-Suomeen ulottuva vyöhyke.

”Voidaan puhua Raamattu-vyöhykkeestä siinä mielessä, että korkean syntyvyyden kunnissa on sekä huomattava lestadiolaisten määrä että korkea kirkkoon kuulumisen aste”, sanoo Väestöliiton tutkija Henri Mikkola.

Mikkola puhuu sekularisaatiosta, maallistumisesta, jolla on tutkimuksissa havaittu olevan selkeä yhteys pienempään syntyvyyteen.

Kirkkoon kuulumisen aste korreloi tutkimusten mukaan syntyvyyden kanssa. Mitä suurempi osuus on kirkon jäseniä, sitä suurempi syntyvyys.

”Pohjanmaalla yhteys on johdonmukainen. Siellä syntyvyys on myös ollut pitkään muuta maata korkeampi, joten naapurustovaikutus on selkeä”, sanoo Mikkola.

” ”Jos ympäristössä näkee lapsia ja perheitä, siitä voi tulla normi.”

Limingassa moni kuuluu paitsi kirkkoon myös vanhoillislestadiolaiseen liikkeeseen, jonka piirissä perheet ovat usein isoja.

Valtaosa liminkalaisista ei kuitenkaan ole lestadiolaisia, ja heidänkin perheissään on usein keskimääräistä enemmän lapsia.

Naapurustovaikutuksen Mikkola sanoo näkyvän tutkimusten mukaan erityisesti kolmannen lapsen hankkimisessa. Kolmansia lapsia syntyy enemmän alueilla, joilla lapsia on enemmän.

”Käyttäytymismallit muuttuvat sen mukaan, mikä on ympäristö, johon muutetaan. Jos ympäristössä näkee lapsia ja perheitä, siitä voi tulla normi. Jos taas ihmiset eivät näe lapsia ympärillään, se voi viivyttää perheellistymistä”, Mikkola kuvaa.

Toisaalta ihmiset muuttavat itselleen suotuisiin ympäristöihin. Valikoiva muutto ja naapurustovaikutus toimivat Mikkolan mukaan yhdessä.

Kalaputaan naapurustosta löytyy lapsille kavereita. Kaksi vuotta sitten valmistuneen omakotitalon perhe mitoitti kahdelle lapselle, mutta aika pian muuton jälkeen syntyi ajatus kolmannesta.

”Tuli mieleen, että olisihan se kolmas lapsi ihana”, Linda Kalapudas sanoo.

Päätöstä joudutti se, että palvelut vaikuttivat uudessa kotikunnassa olevan kunnossa. Terveyskeskuksesta sai soittamalla ajan samalle päivälle.

Kuten koko maassa, syntyvyys on vähentynyt kymmenen viime vuoden aikana myös suuren syntyvyyden vyöhykkeellä. Limingassakin hedelmällisyysluku oli vielä 2010-luvun alkupuolella selkeästi suurempi: 3,44.

Muuttovoiton ansiosta syntyvyyden pieneneminen ei näy Limingan päiväkodeissa tai kouluissa.

Kasvava asukasmäärä on pakottanut kunnan investoimaan viime vuosina rajuun tahtiin. Peruskoulut ovat uusia, samoin liikuntahalli ja terveyskeskus.

Kunnan talous on silti hyvissä kantimissa – yritysten ja työpaikkojen määrä kasvaa. Kun hallitus tavoittelee Suomeen 75 prosentin työllisyysastetta, Limingassa työllisten osuus työvoimasta on jo 78.

Kalaputaan perheessä vanhemmat ovat aloilla, joilla töitä todennäköisesti riittää. Linda Kalapudas on kätilöksi opiskeleva lähihoitaja, Sakari Kalapudas ajaa työkseen rekkaa.

Uusi Liminganlahden koulurakennus Limingassa.

Suuri syntyvyys on lähtökohtaisesti kuntataloudelle aina hyödyllinen asia.

”Kun kakun leipojia on enemmän, jaettavaa on enemmän”, tiivistää valtiovarainministeriön kuntaosaston ylijohtaja Jani Pitkäniemi.

Vauvakunnista hyötyvät mutkan kautta myös pienen syntyvyyden kunnat, kun kuntien tulopohjaa tasataan valtionosuuksien muodossa.

”Kun maassa on enemmän porukkaa töissä, se tuottaa enemmän verotuloja kaikille kunnille”, Pitkäniemi sanoo.

Hän muistuttaa, että syntyvyyden heikkeneminen on myös kuntatalouden kannalta huolestuttava ilmiö.

Lyhyellä aikavälillä se voi tuottaa jonkin kunnan talouteen myönteisiäkin vaikutuksia, kun kustannuspaineet pienenevät ikäluokkien koon hiipuessa.

”Se on kuitenkin vain sivujuonne isossa kuvassa. Jos syntyvyys sakkaa, koko maan talous kärsii ja kuntatalous sen osana”, Pitkäniemi korostaa.

Hyvä syntyvyys ei tietenkään yksin riitä, jos kunta muuten kärsii muuttotappiosta. Tämä on tilanne monessa suuren syntyvyyden kunnassa – väki vähenee, koska nuoret aikuistuttuaan muuttavat pois.

” ”On elämän merkki, kun päiväkoti on lapsia pullollaan.”

Tämä on tilanne esimerkiksi Kinnulassa, joka johtaa hedelmällisyystilastoa. Lapsia syntyy, mutta nuoret muuttavat muualle opiskelemaan eivätkä palaa.

”Joka tapauksessa on elämän merkki, kun päiväkoti on lapsia pullollaan. Se on paljon parempi kuin pelkät rollaattorit kylänraitilla”, korostaa Kinnulan kunnanjohtaja Erkki Nikkilä.

Voiko kunnille sitten antaa poppakonsteja, joilla syntyvyyttä voisi kohentaa?

”Hyvän pöhinän ja hyvän palvelukokonaisuuden ylläpito – jos kunnalla siihen on varaa – kyllä se välillisesti auttaa”, Pitkäniemi valtiovarainministeriöstä pohtii.

Limingassa lapsiperheitä ovat houkutelleet edulliset omakotitontit.

Oma talo ja oma rauha olivat ykköstoive myös Kalaputaan perheelle. Sakari Kalapudas tarvitsi autotallia harrasteilleen, eikä vähäinen houkutin ollut sekään, että omasta pihasta pääsee suoraan moottorikelkkareitille.

”Mikään shoppaileva perhe emme ole. Ennemminkin ulkoileva. Tulevaisuudessa jäämme Liminkaan, mutta eihän sitä tiedä, vaikka muuttaisimme vielä syrjemmäksi – paikkaan, johon saa hevostilan”, Linda Kalapudas suunnittelee.

Väkimääräänsä lisääviä kuntia ei Suomessa enää paljon ole. Kasvavia ovat lähinnä isoimmat yliopistokaupungit ja jotkut niiden seutukunnista.

Näillä alueilla investointipäätöksiä vaikkapa koulukiinteistöihin on helpompi tehdä, koska väestönkasvun virran voi nähdä jatkuvan.

Hiipuvissa kunnissa päätökset ovat vaikeita: Vaikka syntyvyys olisi yhä korkea ja uutta koulutilaa tarvittaisiin, voidaanko luottaa siihen, etteivät ne jää pian tyhjilleen?

” ”Suomi kaipaa syntyvyyttä ja lisää väestöä.”

Pitkäniemi kannustaa miettimään investointeja seudullisesti.

”Jos alueellinen väestötrendi on aleneva, jokaiseen kuntaan päällekkäin investoiminen on huono yhtälö”, hän linjaa.

”Suomi kaipaa syntyvyyttä ja lisää väestöä. Sitä ei korosteta yhäkään liikaa”, Pitkäniemi lisää.

Limingan kunnan perhekeskussuunnittelija Maria Sipilä.

Limingassa trendi on nouseva. Sen arvioidaan kasvavan lähivuosina nopeasti noin 15 000 asukkaan kunnaksi.

Perheiden lisääntyvää määrää kunta haluaa palvella mahdollisimman hyvin. Perusteilla on sähköinen perhepalvelukeskus, josta kaikki perheiden palvelut löytyvät samasta paikasta.

Suunnittelija Maria Sipilä, jolla itselläänkin on neljä lasta, sanoo yhden oven taktiikan tavoitteena olevan avun saaminen riittävän varhain.

Linda Kalaputaan mielestä parasta Limingassa on rauhallisuus.

”Ihmisillä ei ole kiire. Lenkillä kaikki tervehtivät. Niin ei välttämättä tapahdu Oulussa”, hän kiittää.