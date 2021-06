Perjantaialkuiltana Olympiaterminaalissa on korona-ajalle epätyypillinen näkymä: paljon ihmisiä samassa tilassa. Heillä kaikilla on sama kohde, Tallink Siljan Serenade-alus, joka lipuu Helsingistä Tallinnaan.

Monen odotus on ollut pitkä, sillä viimeksi Serenaden kyydissä on ollut perinteiseen tapaan matkustajia syyskuun puolivälissä.

Pertti ja Marja Penttinen lähtivät risteilylle luottavaisin mielin. He varasivat risteilyn jo joulukuussa, mutta sitä on siirretty aina kesäkuulle asti.

Perjantaina laivaan astuu runsaat tuhat maksanutta asiakasta. Se on noin kolmasosa normaaliaikojen täydestä kapasiteetista. Näin korona-aikana laivaan otetaan kuitenkin korkeintaan 75 prosenttia täydestä matkustajamäärästä.

Terminaalissa kaikuva kuulutus muistuttaa turvaväleistä ja käsihygieniasta. Lähtöselvitysautomaattikaan ei anna maihinnousukorttia, ellei vakuuta tietävänsä, ettei koronaoireisena saa matkustaa. Automaatti kertoo myös, että laivalla on käytettävä kasvomaskia.

Matkustajat odottivat perjantaina laivaanpääsyä Olympiaterminaalissa. Risteilylle lähti runsaat tuhat maksanutta asiakasta.

Riihimäkeläiset Timo Lindqvist ja Irina Lotnikova varasivat risteilynsä jo kuukausi sitten.

”Ihan vaan aikaa lähdetään viettämään, kun ei ole oikein muitakaan matkoja tässä ollut”, Lindqvist toteaa.

Timo Lindqvist ja Irina Lotnikova ottavat selfietä laivan kannella ennen lähtöä.

Aika kuluu ostosten ja hyvä ruuan parissa, pariskunta suunnittelee. Tavallisesti he ovat suunnanneet risteilyille muutaman kerran vuodessa. Nyt risteily toimii heille ulkomaanmatkailun korvikkeena.

”Ehkä tämä risteily symboloi jonkinlaista vapautta”, Lindqvist sanoo.

Samaa toteaa Serenaden intendentti Oskar Lehmusniemi. Hänen kontollaan ovat kaikki matkustajille näkyvät palvelut.

Risteilyllä on Lehmusniemen mukaan paitsi konkreettisia työllistäviä vaikutuksia myös symbolinen merkitys.

Valtaosa laivan työntekijöistä on ollut pitkään lomautettuna, joten Serenaden perjantainen irtoaminen satamasta on varovainen ensiaskel kohti jonkinasteista normaaliutta.

Silja Serenaden intendentti Oskar Lehmusniemi on työskennellyt yhtiössä vuodesta 2006. Hän kertoo viettävänsä laivassa vuosittain noin 170 yötä.

Lehmusniemestä jo sekin, että Serenade on palannut osaksi Helsingin kaupunkikuvaa, on merkki asteittaisesta paluusta arkeen.

Tauon jälkeen ensimmäinen Serenaden risteily houkuttelee Lehmusniemen arvion mukaan etenkin kanta-asiakkaita, ”risteilyfaneja”, kuten hän kuvailee.

Sellaisiksi tunnustautuvat vantaalaiset Merja ja Sauli Muotio. Kymmenen vuotta yhdessä ollut pariskunta laskee, että takana on viitisenkymmentä yhteistä risteilyä. Nyt he ovat laivalla parin päivän päästä koittavan hääpäivän kunniaksi.

”Me rakastamme risteilyjä”, Sauli Muotio sanoo.

Risteilyfanit Merja ja Sauli Muotio halusivat ehdottomasti mukaan SIlja Serenadelle. Ohjelmassa risteilyllä on ainakin shoppailua ja ravintolaillallinen.

He ovat kuitenkin hieman harmissaan. Alun perin risteily oli varattuna jo joulukuussa Silja Europalle, samalle laivalle, jolla Muotiot menivät naimisiin seitsemän vuotta sitten. Hyttikin oli sama kuin tuolloin, mutta sitten Europa vaihtui Serenadeksi.

”Lopuksi olimme kuitenkin tyytyväisiä, sillä tykkäämme myös tästä laivasta”, Merja Muotio kertoo.

Risteilyillä Muotiot saavat irtioton arjesta. Lisäksi ne tarjoavat heille helppoutta, kun kaikki palvelut ovat lähellä.

”Ja sitten tietysti hytti. Arvostamme hyvää hyttiluokkaa, ja nytkin meillä on sviitti”, Merja Muotio sanoo.

”Tämä on meidän tapamme päästä nopeasti ja helposti lomalle”, kertoo Sauli Muotio.

Jamel Cheffi sekä lapset Rim (vas.), Nour ja Malek Cheffi nauttivat laivan leikkipaikasta.

Anne Elo (oik.), Noel Elo, Wilma Holopainen, Maiju Möller, Ilmari Möller ja Jani Möller nauttivat risteilystä. Maihin ei ole vättämätöntä päästä, koska laiva on niin viihtyisä. Takana siintää Tallinna.

Serenaden yökerho on valjastettu risteilyestetiikan kulmakiveä varten. Kovaäänisestä kajahtaa ohjeistus: ensimmäisellä kierroksella haetaan yhtä vaakariviä.

Bingoa metsästävien joukossa ovat Topi ja Tapani Niiniaro, Nils Fast sekä Mikko Kalander. Nelikko ei suinkaan ole ensimmäistä kertaa laivan bingopöydässä, sillä normaalioloissa he tapaavat käydä risteilemässä useamman kerran vuodessa. Maissakin bingo on yhteinen harrastus, mutta voitot ovat toissijaisia. Tärkeämpää on tavata ihmisiä.

Veljekset Topi (vas.) ja Tapani Niiniaro pelasivat bingoa kaveriporukalla Silja Serenadella. Risteily toi heidän arkeensa kauan kaivattua vaihtelua.

Ystäväkoplalle on ollut tärkeää päästä risteilemään, sillä epidemia on pitänyt heidät pitkälti kotioloissa. Tapani Niiniaro suunnisti heti laivaan päästyään kylpyläosastolle.

”Et tiedäkään, kuinka hyvää teki korvien välissä olla poreammeessa. Jotain erilaistahan tässä kaipaa, ettei aina ole himassa.”

Bingon pääpottia nelikko ei kuitenkaan usko saavansa.

”En ole ikänä nähnyt, että joku voittaisi sen”, Topi Niiniaro toteaa.

Ystävykset tarjoavat bingolaput myös median edustajille. Kuvaaja on hieman hakoteillä säännöistä, mutta kokeneemmat bingoilijat neuvovat avuliaasti.

”Eka kerta jännittää, toinen koukuttaa”, he ennustavat.

Juontaja luettelee vuoron perään bingonumeroita, mutta ne saavat Niiniaroilta, Fastilta ja Kalanderilta lähinnä tuskaisia huudahduksia. Bingovoitot jäävät tällä kertaa haaveeksi.

Hieman ennen iltakymmentä Serenade tömähtää Tallinnan satamaan – ja jää paikalleen runsaaksi 12 tunniksi.

Vaikka laiva Tallinnaan seilaakin, matkustajia ei päästetä maihin eikä Tallinnasta pääse laivaan.

Laivalla on käytössä on monia maista tuttuja rajoituksia. Laivaan nouseminen ja sieltä lähteminen porrastetaan, Ihmissumppuja pyritään välttämään eikä ravintoloita ei oteta täyteen asiakkaita.

Ravintoloiden aukiolot ovat kuitenkin vapaammat kuin vaikkapa Helsingissä. Matkustajille on taattava, että he saavat laivalta ruokaa, joten ruokaravintolat ovat auki lauantain puolelle.

Suomalais-espanjalainen pariskunta Aina Palmer ja Markku Sahakangas seurasivat auringonlaskua laivan kannella Tallinnan satamassa. He varasivat risteilyn vain muutama päivä ennen lähtöä Sahakankaan loman kunniaksi.

Muuten Serenadella noudatetaan Ahvenanmaan rajoituksia, sillä laivan kotisatama on Maarianhamina. Periaatteessa kansainvälisillä vesillä voitaisiin anniskella alkoholia aamuyöhön, mutta Serenadella anniskelu loppuu puoliltaöin.

”Tämä on ollut hyvin sekavaa maissa, mutta sitä se on ollut myös meille. Eli mikä on sallittua ja mikä ei”, intendentti Lehmusniemi sanoo ravintolarajoituksiin viitaten.

Tanssi- ja laulukielto sen sijaan ylettyy Itämerellekin kesäkuun loppuun. Bilebändi soittaa, mutta tanssilattialle ei ole asiaa. Karaokekaan ei ole mahdollista.

Riisutummasta aktiviteettitarjonnasta huolimatta käytännössä kaikki HS:n haastattelemat risteilijät antavat saman viestin: risteilyjen alkaminen tuo mukavaa vaihtelua harmaan korona-arjen keskelle.

Aurinkoinen sää houkutteli matkustajia laivan kannelle lauantaina.

Lauantaina aamupäivällä intendentti Lehmusniemi on kuitenkin hieman vakavaeleinen.

Teknisesti laiva on toiminut moitteetta, matkustajat ovat olleet iloisia ja antaneet hyvää palautetta, hän sanoo.

”Mutta näiden kanssa on ollut haasteita”, intendentti toteaa ja osoittaa kasvomaskiaan.

”Mietimme uutta suunnitelmaa, miten saisimme tämän toimimaan paremmin. Alkuillasta maskeja oli suhteellisen hyvin, mutta sitten se väheni.”

Maskia edellytetään Siljan mukaan lähes kaikkialla laivassa, mutta illan pimetessä ohjeistuksesta ei laajalti välitetty.

”Maskien käytön pitää toimia hyvässä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Tässä on kehitettävää”, Lehmusniemi kertoo.

Hänen mukaansa yhtiö tulee tiedottamaan maskeista jatkossa selkeämmin. Mutta jos joku matkustaja ei suostu käyttämään maskia, sen vaatiminen on haastavaa, Lehmusniemi sanoo. Eikä matkustajia oikein voi poistaakaan laivasta kesken matkan.

Lehmusniemi kuitenkin korostaa, ettei asiakkailta ole tullut ”kovinkaan paljoa” palautetta toimimattomasta maskipakosta.

Serkukset Päivi (vas.) ja Emma Lainti innostuivat tanssimaan, vaikka yökerhon varsinainen tanssilattia oli suljettu.

Myös turvavälit olivat pitkin iltaa olemattomat. Esimerkiksi iltaohjelman aikana laivan 700-paikkainen yökerho oli täynnä juhlivaa risteilykansaa. Tanssilattia suljettu -kyltti tuntui yhdentekevältä.

Lehmusniemen mukaan laivalla oli havaittavissa patoutunutta juhlintatarvetta.

”Nyt mukana oli vähän enemmän bileporukkaa kuin mihin olemme tottuneet. Vaikka olimme valmistautuneet, olimme hieman ruosteessa”, Lehmusniemi toteaa.

Ristelyväkeä pakkautui yökerhoon seuraamaan iltaohjelmaa.

Hyttijatkoista ei kuitenkaan tullut Lehmusniemen mukaan liiemmin valituksia.

”Olisin ehkä odottanut jopa enemmän järjestyshäiriöitä.”

Hänen mukaansa laivayhtiö pystyy tarjoamaan puitteet, mutta loppupeleissä tarvitaan kaikkien laivassa olijoiden yhteinen panos turvallisen risteilyn takaamiseksi – Lehmusniemen sanoin joukkokuria.

Juhlijat ovat kuitenkin vain yksi risteilijäryhmä esimerkiksi lapsiperheiden, nautiskelijoiden ja shoppailijoiden joukossa. Lauantaina laivaan saapuukin Lehmusniemen mukaan enemmän lapsiperheitä.

”Lauantaina risteilyn matkustajarakenne vähän muuttuu”, hän arvioi.