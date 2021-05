Euran henkirikoksesta epäilty mies on myöntänyt teon, uhriksi joutui miehen äiti

Asiaa siirtyy syyteharkintaan murhana.

Satakunnan Eurassa 13. toukokuuta tapahtuneen henkirikoksen epäilty on myöntänyt teon, tiedottaa Lounais-Suomen poliisi. Vuonna 1997 syntynyt mies on vangittu Satakunnan käräjäoikeuden päätöksellä todennäköisin syin epäiltynä.

Henkirikoksen uhriksi joutui asiasta epäiltynä olevan miehen äiti. Poliisi sai helatorstaina kello 13.18 hälytyksen tapahtumapaikalle, jossa ensitietojen mukaan oli meneillään väkivallanteko. Poliisi löysi uhrin kuolleena.

Epäilty mies oli poistunut paikalta uhrin autolla, mutta poliisi otti hänet kiinni muutaman tunnin kestäneen poliisioperaation jälkeen.

Mies löytyi vieraan ihmisen kesämökin saunatilasta noin 20 kilometrin päässä tapahtumapaikasta. Mies oli käyttäytynyt uhkaavasti hätäkeskukseen ilmoittanutta ihmistä kohtaan ja poliisi joutui käyttämään etälamautinta.

Asiaa tutkitaan murhana.

Miestä on kuulusteltu, ja hän on poliisin mukaan tunnustanut teon pääpiirteissään. Poliisin mukaan tapahtumien kulku on hyvin tiedossa.

Asia siirtyy syyteharkintaan murhana.

Poliisi ei tiedota asiasta enempää eikä avaa tarkempia tekoon liittyviä yksityiskohtia.

Lue lisää: Parikymppisen miehen epäillään murhanneen äitinsä Eurassa