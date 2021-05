Suomi tarvitsee lisää päästötöntä sähköä saavuttaakseen ilmastotavoitteensa. Se tarkoittaa satoja uusia tuulivoimaloita ja kolmen miljardin investointeja sähkön kantaverkkoon.

Suomeen rakennetaan tänä vuonna vähintään yli 200 tuulivoimalaa, joiden kapasiteetti on yhteensä lähes tuhat megawattia. Yhden megawatin rakennuskustannukset ovat noin 1–1,2 miljoonaa euroa, joten Suomessa rakennetaan tänä vuonna tuulivoimaa yli miljardilla eurolla.

Vuosittain rakennettujen voimaloiden määrä ja yhteenlaskettu kapasiteetti ovat vaihdelleet voimakkaasti, mutta nyt meneillään on varsinainen tuulivoimabuumi.

Tälle vuodelle tehdyt investointipäätökset ovat näillä mittareilla mitattuna noin kolminkertaiset viime vuoteen verrattuna. Ensi vuodelle investointipäätökset on tehty jo 147 voimalasta, ja vuodelle 2023 päätöksiä on 138:sta.

”Nämä ovat tiedossa olevia investointeja. Tuulivoimalan ehtii kyllä tilata vielä vuodeksi 2023, ja Fingridin arvion mukaan 1 000 megawatin investoinnit vuosittain olisivat uusi normaali”, sanoo Suomen tuulivoimayhdistyksen operatiivinen johtaja Heidi Paalatie.

Voimaloita voi siis olla rakenteilla enemmänkin. Joka tapauksessa kasvu on huimaa, sillä viime vuonna Suomeen rakennettiin 67 tuulivoimalaa, joiden yhteenlaskettu kapasiteetti oli 302 megawattia.

Tällä hetkellä Suomen sähköstä tuotetaan tuulivoimalla noin kymmenen prosenttia. Vuonna 2024 osuuden arvioidaan olevan ainakin 20 prosenttia. Viime vuosikymmenen alussa osuus oli alle prosentti.

Tuulivoimaa rakennetaan, koska siitä on tullut nopean teknologisen kehityksen ansiosta kannattavaa liiketoimintaa. Uudet voimalat ovat vanhoja korkeampia, ja niissä on isommat lavat. Vuonna 2009 roottorin säde oli noin 50 metriä, kun se tänään on noin 85 metriä.

Voimaloiden korkeus oli aiemmin noin 140 metriä, nyt ollaan 240 metrissä. Korkeammalla tuulen keskinopeus on suurempi. Lapojen kasvanut pinta-ala taas mahdollistaa sen paremman hyödyntämisen.

Yhdellä voimalalla voi tuottaa enemmän sähköä – nykypäivän voimalalla jopa kolminkertaisen määrän vuonna 2009 rakennettuun verrattuna. Silti niiden rakentamiskustannukset eivät ole merkittävästi nousseet. Tuulivoimalla tuotetun sähkön kustannukset ovatkin romahtaneet kolmannekseen kymmenen vuoden takaisesta.

Vielä viime vuosikymmenellä tuulivoimaa kritisoitiin sen saamista syöttötariffituista, joiden myöntäminen uusille hankkeille loppui vuonna 2018. Tuolloin jopa pelättiin, ettei uusia tuulivoimahankkeita enää aloiteta.

”Tuki teki Suomessa sen, mitä sen pitikin. Sen ansiosta meille syntyivät nopeasti tuulivoima-ala sekä alihankintaketjut ja ala kehittyi nopeasti markkinaehtoiseksi. Esimerkiksi Baltiassa ja monessa Keski-Euroopan maassa pohditaan yhä, miten tuulivoimaa pitäisi tukea”, Paalatie sanoo.

Vanhat voimalat ovat tuen piirissä 12 vuotta. Ensimmäiset tippuvat siitä vuonna 2023 ja viimeiset vuonna 2030.

Paalatie arvioi, että markkinaehtoisuus on lisännyt halukkuutta tuulivoimainvestointeihin.

”Kun ollaan tuista riippumattomia, ei tarvitse odottaa poliittisia päätöksiä tai ottaa sitä riskiä, että tuki ei olekaan pysyvä.”

Santavuoren tuulipuisto sijaitsee Pohjanmaalla.

Varsinaisiin voimaloihin vuosittain investoitavan miljardin lisäksi sähkön kantaverkko vaatii noin kolmen miljardin investoinnit vuoteen 2035 mennessä. Suomen tavoite on olla tuolloin hiilineutraali. Kantaverkkoyhtiö Fingrid investoi verkkoon tällä vuosikymmenellä 200 miljoonaa euroa vuodessa. Kyseessä on sen historian suurin investointiohjelma.

”Jos jatkamme samaa tahtia vielä viisi vuotta, pääsemme sinne. Tämä investointitahti on realistinen”, sanoo Fingridin strategisen verkkosuunnittelun päällikkö Mikko Heikkilä.

Hiilineutraaliuteen pyrkiminen lisää Suomen sähkönkulutusta, koska puhtaalla sähköllä on tarkoitus korvata nyt saastuttavia prosesseja. Esimerkiksi teollisuus on arvioinut sähköntarpeensa 1,5-kertaistuvan.

”Suomi käytti koronavuonna 80 terawattituntia sähköä. Arvio on, että hiilineutraali Suomi käyttäisi vähintään 120 terawattituntia vuodessa”, Heikkilä sanoo.

Nopea teknologinen kehitys on tehnyt tuulivoimasta kannattavaa liiketoimintaa.

Suurin Fingridin meneillään oleva investointi on Metsälinjan rakentaminen. 303 kilometrin mittainen voimajohto valmistuu ensi vuonna ja kulkee Pohjois-Pohjanmaan Muhoksen ja Keski-Suomen Petäjäveden välillä. Johto rakennetaan pitkälti nykyisten voimajohtojen rinnalle. Sillä korvataan ikääntyneitä, sotien jälkeen rakennettuja voimajohtoja.

Sähköverkon pohjois–etelä-yhteyksien vahvistaminen on tärkeää, koska energiaa tuotetaan yhä vähemmän siellä, missä sitä kulutetaan. Noin 60 prosenttia kulutuksesta tapahtuu Tampereen eteläpuolella, mutta samaan aikaan sähköntuotanto Etelä-Suomen lämpövoimalaitoksissa vähenee.

Suurimmat tuulivoimainvestoinnit ovat suunnitteilla Pohjanmaalle ja Pohjois-Suomeen. Itä-Suomessa hankkeita ei juuri ole.

”Ratkaiseva tekijä on ollut tuulivoiman ja Puolustusvoimien tutkien yhteensovittaminen. Fingridin intresseissä olisi tämän ongelman ratkaiseminen, sillä tuulivoiman maantieteellinen hajauttaminen tasaisi tuotantoa, mikä on järjestelmän tasapainon kannalta tärkeää”, Heikkilä sanoo.

Heikkilän mukaan kantaverkkoyhtiöllä on tuulivoiman liittymistiedusteluja 90 gigawatin kapasiteetin verran. ”Selvää on, etteivät kaikki toteudu”, hän sanoo.

Tiedusteluista noin 90 prosenttia on maatuulivoimaa. Merituulivoiman osuus on noin kymmenen prosenttia.

”Teknologinen kehitys jatkuu, mutta maatuulivoiman osalta suurin loikka on luultavasti nähty. Nopein kehitys tapahtuu merituulivoimassa”, kertoo Heidi Paalatie.

Maailman suurin merituulivoimala on Alankomaiden Rotterdamissa. Sen teho on 12 megawattia. Tulevaisuudessa odotetaan jopa 20 megawatin laitoksia. Merituulivoiman määrä maailmalla kasvaa, mutta Suomessa on toistaiseksi vain yksi mereen perustettu puisto Porin Tahkoluodossa.

”Suomessakin on kovasti pöhinää sen ympärillä, mutta kustannukset ovat korkeammat”, Paalatie sanoo.

Kun vertaa Suomea maihin, joissa merituulivoima on saatu markkinaehtoiseksi, keskeinen ero on erilainen kantaverkon rajaus. Fingrid kytkee kyllä merituulivoimaa kantaverkkoon, mutta kustannukset merikaapelin rakentamisesta voimalasta mantereelle jäävät tuulivoimahanketoimijan vastuulle.

”Kustannus on todella iso, ja ero syntyy siitä. Tanskassa, Saksassa ja Hollannissa merituulivoimahankkeet ovat saaneet tuen tarpeeksi nolla euroa megawattitunnilta, mutta näillä markkinoilla valtio maksaa merikaapelin. Sekin on eräänlainen tuki.”

Toinen merituulivoiman hintaa nostava tekijä on kiinteistöveron määräytyminen. Suomessa siihen vaikuttaa myös perustusten hinta.

”Koska merituulivoiman perustukset ovat niin kalliita, vero nousee mahdottomaksi. Tähän odotamme muutosta. Koska merituulipuistot ja -voimalat ovat niin isoja, ne olisivat jatkossakin hyvä tulonlähde kunnille”, Paalatie sanoo.

Jos merituulivoimaa alettaisiin rakentaa laajamittaisesti, se sijoittuisi todennäköisesti länsirannikolle. Myös Ahvenanmaalle on kaavailtu isoja merituulipuistoja. Sähköverkon näkökulmasta se tarkoittaisi yhteyksien vahvistamista Länsi-Suomen ja Etelä-Suomen välillä.

”Olemme hiljattain tehneet neljä eri skenaariota verkon kehittämisestä. Yksi niistä oli ’Merellä tuulee’, ja siinä tutkittiin merituulivoiman vaikutusta. Siinä näkyi, että verkkoa pitäisi vahvistaa juuri lännessä, jotta sähkö saataisiin sieltä kuluttajille”, Fingridin Heikkilä kertoo.

Hän ei usko, että merituulivoimaa saataisiin lähivuosina kannattavaksi Suomessa.

”Vaikka hinta tippuisi, on vaikea nähdä, että kustannuseroa pystyisi kuromaan kokonaan umpeen. Meillä nähdään, että olisi järkevämpää rakentaa maatuulivoimaa markkinaehtoisesti kuin tukea merituulivoimaa. Suomi on Euroopan unionin harvimmin asuttu maa, ja meillä on paljon tilaa rakentaa.”

Runsas tuulivoiman lisärakentaminen voisi Heikkilän mukaan viedä Suomea lähemmäs sähköomavaraisuutta. Tällä hetkellä Suomi tuo noin viidenneksen käyttämästään sähköstä.

”Tulevaisuudessa meidän olisi mahdollista kasvattaa sähköntuotantoamme niin, että pääsemme tasapainoon ja mahdollisesti jopa sähkön viejäksi. Ympäröivillä mailla on kunnianhimoiset ilmastotavoitteet, mutta ei välttämättä samanlaisia mahdollisuuksia tuottaa energiaa”, hän sanoo.