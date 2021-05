Hämeenlinna

Hämeenlinnan kulttuuri- ja kongressikeskus Verkatehtaan ovi käy tasaisesti. Rokotuspisteeltä virtaa ulos koronarokotteen saaneita kansalaisia.

Timo Komulainen on juuri vastaanottanut toisen koronarokoteannoksen. Hän ei ole henkilökohtaisesti huolissaan Kanta-Hämeen pahentuneesta tautitilanteesta, mutta se kuitenkin mietityttää.

”Tämä tuntuu yllättävältä, sillä tilanne on ollut täällä rauhallinen”, Komulainen toteaa.

Komulaisesta on kurjaa, että koululaisia joutuu etäopetukseen lukuvuoden viimeiseksi viikoksi. Hän on harmissaan myös niiden nuorten puolesta, joiden alkukesän rippileiri peruuntuu.

Toisen rokotusannoksen saanut hämeenlinnalainen Timo Komulainen kertoo, että on puolisoineen paljon omissa oloissaan. Siksi Kanta-Hämeen huonontunut tautitilanne ei henkilökohtaisesti huoleta häntä.

Kanta-Häme on ollut koronaviruskeskustelun polttopisteessä. Keskussairaalasta Hämeenlinnan, Riihimäen ja Forssan terveyskeskussairaaloihin levinneen epidemian aiheuttajaksi paljastui viruksen Intian-variantti.

Verkatehtaalla ensimmäisen rokoteannoksen olkavarteensa saanutta Johanna Vänttöä huolestuttaa.

”Varsinkin, kun lähipiirissä on yli 90-vuotiaita ja sairaalassa työskenteleviä. Täälläkin on tapauksia, joissa rokotetut ovat saaneet tartunnan tai jopa menehtyneet. Kyllä se pistää miettimään, mihin tämä maailma on menossa”, Vänttö toteaa.

Johanna Vänttö sai perjantaina ensimmäisen koronavirusrokoteannoksen Hämeenlinnan Verkatehtaalla.

Vänttö kuitenkin uskoo, että tilanne kääntyy vielä paremmaksi: ”Ei tässä auta masentua.”

Tähän mennessä sairaalaepidemioissa on todettu noin sata tartuntaa. Tartunnan saaneissa on niin potilaita, henkilökuntaa kuin vierailijoitakin. Kuolleita on 11.

”Ikävää on se, että tautia on päässyt kahdesti rokotetun henkilökunnan koteihin. Osa heistä on tartuttanut kotiväkeä tilanteessa, jossa ajateltiin, ettei se ole oikein mahdollista. Se on hirveä henkinen taakka”, sanoo Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Sally Leskinen.

Leskinen kertoo, että altistuneita potilaita on niin paljon, että heitä on jaettu kahdelle osastolle. Tehohoidossa on yksi potilas.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Sally Leskinen toteaa, että uusista rajoituksista kertominen oli raskasta, koska viranomaiset olivat aiemmin luvanneet, että rajoituksissa ei enää kosketa lapsiin ja nuoriin.

Leskinen toteaa, että Kanta-Hämeen tilanne näyttää, miten virus voi levitä riskiryhmissä.

”Nyt odotamme, mitä tapahtuu seuraavan kahden viikon aikana, kun meillä on altistuksia kotiväkeen ja sieltä kouluihin”, Leskinen sanoo.

”Tietysti huolettaa terveyden, töiden ja kaiken kulttuurin kannalta”, toteaa Verkatehtaalta rokotteen saanut Minna Haveri. Hän työskentelee Hämeenlinnan lastenkulttuuripäällikkönä.

Minna ja Olli-Pekka Haverista rajoitukset ovat rajuja, mutta pariskunta ymmärtää niitä. ”Itsekin olen niitä ollut torstaina viilaamassa”, Hämeenlinnan kaupungin lastenkulttuuripäällikkö Minna Haveri kertoo.

Haverin lapsikin on tällä hetkellä karanteenissa päiväkodista.

”Totta kai tämä vaikeuttaa arkea, mutta otamme tilanteen vakavasti. Lapsi ei ole mennyt pihalle leikkimään muiden kanssa, joten päiväkoti-ikäisillekin tämä on monella tavalla raskasta.”

Lastenkulttuuripäällikön työnkuvakin muuttuu, kun lähes kaikki lasten toiminta joudutaan perumaan kesäkuun puoleenväliin asti. Maanantaina voimaan tulevat rajoitukset ovat liian rankkoja, jotta esimerkiksi kesäleirejä voitaisiin järjestää.

”Siitä huolimatta yritämme järjestää kesätoimintaa, joka olisi mahdollisimman turvallista niin omille työntekijöille kuin kaikille kävijöille”, Haveri toteaa.

Bhim Lal Kandel haki Verkatehtaalta ensimmäisen rokoteannoksensa eikä ole itsensä puolesta huolissaan Kanta-Hämeen huonontuneesta tautitilanteesta. Uudet rajoitustoimet eivät vaikuta hänen elämäänsä.

Minnaliisa Kotavuopio (vas.) ja Ritva Pihlman eivät ole huolissaan Kanta-Hämeen koronatilanteesta. Kaksikko ei myöskään aio ottaa koronarokotetta, sillä sitä ei ole heidän mielestään ehditty tutkia tarpeeksi.

Tartunnat pääsivät leviämään, vaikka sairaalat ovat kertoneet pitäneensä kiinni turvatoimista. Kun tämä tajuttiin, tunne työntekijöiden keskuudessa oli uskomaton, kuvailee pääluottamusmies Piritta Järvinen.

”En epäile, että kukaan olisi lipsunut suojautumis- ja hygienia-asioista. Tämä variantti on vain niin paljon tarttuvampi ja tartuttavampi, että se leviää kuin kulovalkea”, Järvinen sanoo.

Johtajaylilääkäri Leskisen mukaan noin 40 työntekijää oli perjantaina karanteenissa. Osa pääsee jo viikonlopuksi vahvuuteen, kun heidän karanteeninsa loppuu. Ensi viikolla työvoimaa vapautuu lisää.

Leskinen korostaa, että ilman rokotteita tilanne olisi ”vielä katastrofaalisempi” niin tautitilanteen kuin työvoiman kannalta.

”Ilman kahta rokotetta toimintamme olisi käytännössä pysähtynyt seinään. Eli meillä on kahden rokotteen saaneita työntekijöitä, jotka on seulontatesteillä todettu negatiivisiksi. He voivat jatkaa töissä eivätkä joudu altistumisesta huolimatta karanteeniin.”

Tautitilanteen pahenemisen takia Kanta-Hämeen kouluja ja oppilaitoksia siirtyy lukuvuoden viimeiseksi viikoksi etäopetukseen maanantaista alkaen.

Kovin suurta muutosta se ei tuo kuitenkaan Selina Ala-Leppilammin, Hertta Toivosen, Elmo Niemisen ja Santeri Rosbergin kouluarkeen, sillä Hämeenlinnan lyseon lukiossa on koeviikko. Kokeet voidaan pitää lähiopetuksessa koronaohjeistuksia noudattaen.

Nelikolle on vielä epäselvää, miten ensi viikon kokeet järjestetään.

”Opettajat infoavat aina ryhmää, miten koe järjestetään. Porukka hajautetaan useampaan luokkaan, tai sitten koe on etänä”, Nieminen sanoo.

”Maanantaina meillä on runokokoelman esittely, ja sehän käy helposti etänä. Kokeet ovat vähän hankalampia etänä näin lyhyellä varoitusajalla”, Rosberg pohtii.

Ala-Leppilampi kuvailee viruksen leviämisen aiheuttamaa tunnelmaa hieman ahdistavaksi.

”Mutta ei se nyt niin haittaa, kun loma alkaa kohta, eikä kouluunkaan tarvitse mennä”, hän sanoo.

”Toisaalta harmittaa, jos tulee paljon rajoituksia kesäksi. Kun toivottiin, että oltaisiin saatu taas vähän kivempi kesä”, Toivonen puolestaan toteaa.

Uudet rajoitustoimet eivät juurikaan vaikuta lukiolaisten Selina Ala-Leppilammin (vas.), Hertta Toivosen, Elmo Niemisen ja Santeri Rosbergin arkeen.

Lukiolaiset kertovat, että heille ehti muodostua ”feikkioptimismia”: he ehtivät jo innostua, kun rajoituksia alettiin purkaa. Festareistakin ehdittiin jo puhua.

”Tuli olo, että onkohan tämä ihan järkevää, kun ravintoloissa sai olla pidempään, ja kaikki tietysti menivät niihin”, Ala-Leppilampi sanoo.

Epidemian takia Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä keskeytetään kiireetöntä hoitoa kahdeksi viikoksi.

Hoitajia on siirretty vuodeosastoille niin paljon kuin suinkin on pystytty. Pääluottamusmies Järvisen mukaan työntekijät joutuvat kiireessä ja paineessa omaksumaan uusia työtapoja.

”Aikaisemmin olet voinut olla lastenosastolla, mutta joudutkin yhtäkkiä hoitamaan aikuisia”, Järvinen sanoo.

Muutokset ovat olleet hoitohenkilökunnalle raskaita. Sekä Leskinen että Järvinen toteavat, että hoitohenkilökunta oli jo valmiiksi todella kuormittunutta. Sairaalaepidemiat osuivat hetkeen, jossa taakan ajateltiin kesän ja lomien lähestyessä keventyvän.

Leskinen ja Järvinen jakavat kiitosta jaksamisen äärirajoilla olevalle henkilökunnalle, joka on pakon edessä venynyt vielä hieman lisää. Vaikeat ajat ovat saaneet työyhteisön puhaltamaan yhteen hiileen.

”Tiedän, että tästä selvitään, sillä meillä ei ole vaihtoehtoja”, Järvinen sanoo.

Järvisen mukaan sairaaloiden henkilökunta on saanut niskaansa runsaasti kohtuutonta kritiikkiä. Hoitajia on hänen mukaansa syytetty siitä, että muualla joudutaan kiristämään rajoituksia, kun sairaalassa on töpeksitty.

”On raskasta, kun tulee viestiä, että te mokaatte, te olette huonoja ja te ette pysty hoitamaan tonttianne”, Järvinen sanoo.

”Tällainen on täysin ylimääräistä, eikä sellaista tarvita pätkän vertaa.”

Kanta-Hämeen keskussairaalassa on levinnyt koronaviruksen Intian-variantti, vaikka henkilökunnan on kerrottu suojautuneen tartunnalta parhaansa mukaan.

Sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Leskinen toteaa, että Kanta-Hämeen tilanteesta on syytä olla huolissaan. Pelkoon ei kuitenkaan ole aihetta.

Ennen pitkää ihmisten on pakko pystyä kohtaamaan ilman pelkoa.

”On pakko palata siihen, mikä saa ihmismielen syttymään ja tekee elämästä elämisen arvoista”, Leskinen toteaa.

Tämä toteutuu rokotteiden avulla, nimenomaisesti kahdella annoksella, Leskinen sanoo.

”Vielä pitäisi jaksaa pinnistää 12 viikkoa ensimmäisen annoksen jälkeen. Ykkösannoksen jälkeen voi avata samppanjapullon, kakkosannoksen jälkeen sitä voi tarjota kaverillekin.”