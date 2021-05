Arviossa kiinnitetään huomiota esimerkiksi Huoltovarmuuskeskuksen rahoituksen avoimuuteen, johtamiseen ja ministeriöyhteistyöhön.

Suomen huoltovarmuusjärjestelmä kaipaisi uudistamista, kerrotaan työ- ja elinkeinoministeriölle perjantaina jätetyssä raportissa.

Huomautettavaa löytyi esimerkiksi Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) johtamisesta, rahoituksesta ja yhteistyöstä julkisen hallinnon kanssa.

”Arviointimme mukaan huoltovarmuusjärjestelmä on ollut aikaansaava ja operatiivisesti tehokas, mutta järjestelmää on silti syytä uudistaa. Tämä tarve johtuu pitkälti toimintaympäristömuutoksista”, sanoo arviointiryhmän vetäjä, tutkimusjohtaja Petri Uusikylä Vaasan yliopistosta tiedotteessa.

Arvioinnin tekivät yhteistyössä Vaasan yliopisto, Laurea-ammattikorkeakoulu, Maanpuolustuskorkeakoulu ja Poliisiammattikorkeakoulu.

Raportista kertoi ensimmäisenä Yle.

Esimerkiksi Huoltovarmuuskeskuksen yhteistyöstä ministeriöiden kanssa ”ei piirry kovin selkeää ja johdonmukaista kokonaiskuvaa”, arviossa todetaan.

Raportin mukaan HVK on painottanut erityisesti yksityisen sektorin roolia. Julkisen sektorin kanssa tehtävä yhteystyö on jäänyt jäsentymättömäksi.

Lisäksi on ollut epäselvää, miten esimerkiksi ministeriöiden ja Huoltovarmuuskeskuksen laissa määritellyt vastuut ja velvollisuudet jakautuvat.

”Ministeriöt eivät voi siirtää omaa vastuutaan huoltovarmuuden ylläpidossa Huoltovarmuuskeskukselle vaan huoltovarmuudellisen varautumisen pitää perustua aitoon, molemminpuoliseen yhteistyöhön”, arviossa todetaan.

Arviossa kiinnitetään huomiota HVK:n rahoituksen avoimuuteen. Sen mukaan rahoittaminen rahaston kautta ei noudata valtion talousarviolain henkeä ja budjetin täydellisyysperiaatetta.

HVK:n mielestä nykyinen huoltovarmuusrahasto on toimiva, sillä se toimii pitkäjänteisesti yli hallituskausien ja se mahdollistaa nopean reagoinnin akuuteissa tilanteissa.

Toimitusjohtajan toimivaltaa ja vastuita tulisi arvioijien mielestä selkeyttää. Huoltovarmuuskeskuksen hallituksella on merkittävää muodollista valtaa, mutta sen ohjaava rooli on jäänyt heikoksi. Sen sijaan toimitusjohtajilla on ollut merkittävää taloudellista toimivaltaa.

”HVK:ssa on ollut vahvoja toimitusjohtajia, jotka ovat käyttäneet itsenäistä päätös- ja harkintavaltaansa kohtuullisen reippaasti lain sallimissa puitteissa”, raportissa sanotaan.

Joihinkin arvion kohtiin aiotaan reagoida työ- ja elinkeinoministeriössä jo nopeasti, sanoo ylijohtaja Antti Neimala tiedotteessa.

Neimalan mukaan tarkoituksena on perustaa pikaisella aikataululla ministeriöiden välinen huoltovarmuuden yhteistyöryhmä. Huoltovarmuuskeskus kertoo tukevansa suunnitelmaa.

”On tärkeää, että huoltovarmuutta ja sen kehittämistä tarkastellaan kokonaisuutena, ennakoiden tulevaa”, sanoo HVK:n toimitusjohtaja Janne Känkänen tiedotteessa.

Keväällä 2020 Huoltovarmuuskeskuksen toiminta nousi uutisiin, kun keskus teki virheitä kasvomaskien hankkimisessa. Kohun seurauksena toimitusjohtaja Tomi Lounema irtisanoutui.

Toukokuun 2021 alussa Huoltovarmuuskeskus julkaisi ensimmäistä kertaa strategiansa verkossa. Nykyinen toimitusjohtaja Janne Känkänen on korostanut avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisäämistä Huoltovarmuuskeskuksen toiminnassa.

Huoltovarmuuskeskus on alle 60 henkilön organisaatio. Sen tarkoituksena on varmistaa, että häiriötilanteessa yrityksillä on hyvät kriisitiedot ja -taidot. Lisäksi keskus ylläpitää varmuusvarastoja.