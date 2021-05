Heinäkuussa EU:n yhteinen koronapassi korvaa kansallisen todistuksen.

Suomessa koronarokotetut ovat keskiviikosta alkaen voineet saada todistuksen koronarokotuksesta. Rokotetuista yli 70 prosenttia oli perjantaina saanut todistuksen Omakanta.fi-sivustolle.

Kansallisen rokotustodistuksen hyöty jää kuitenkin lyhytaikaiseksi, sillä heinäkuussa sen tilalle tulee EU:n yhteinen rokotuspassi. EU-todistuksessa on saatujen rokotusten lisäksi tiedot mahdollisesti sairastetusta covid-19-taudista ja koronatestituloksista. Myös EU:n koronapassin saa Omakanta.fi-sivulta.

Suomen kansallisessa rokotustodistuksessa on tiedot vain rokotuksista mutta ei esimerkiksi covid-19-taudin sairastamisesta.

Kansallista rokotustodistusta on voinut käyttää matkustamisessa vain niissä valtioissa, joissa se on hyväksytty. Matkustusvaatimuksen eri EU:n jäsenmaissa voi tarkastaa EU:n ylläpitämältä sivustolta osoitteesta reopen.europa.eu/fi. Tiettävästi mitään muuta käyttöä kansalliselle rokotustodistukselle ei ole ollut.

EU:n koronamatkustussivulta voi tarkastaa maakohtaisesti, kuinka ne hyväksyvät kansallisia koronatodistuksia. Esimerkiksi Kreikkaan voi matkustaa ilman karanteenia, jos on näyttää kansallinen koronarokotetodistus täydellisestä rokotuksesta. Rokotuksesta on pitänyt kulua kaksi viikkoa.

Suomen rokotustodistus on EU-koronapassin tulon vuoksi hyötykäytössä vain runsaan kuukauden, jos EU-passi saadaan toimimaan suunnitellusti heinäkuun alussa. Oliko hankkeessa siis mitään järkeä?

Kelan Kanta-palveluiden päätuoteomistajan Mia Mustosen mukaan järjestelmän luomisessa oli paljonkin järkeä, sillä se on perusta EU:n koronapassille.

”Tämä on hyvin pitkälle kohti EU-todistusta. On pelkästään hyötyä siinä, että meillä on nyt osa toteutuksesta valmiina”, Mustonen sanoo.

Lisäksi kansallisella todistuksella vastattiin Mustosen mukaan kansalaisten odotuksiin.

”Kansalaiset ovat jo kovasti odottaneet todistusta koronarokotuksesta. Tämä vähentää myös terveydenhuollon työmäärää, kun kansalainen saa itse todistuksen Omakanta-palvelusta.”

Tieto saaduista rokotuksista tulee kansalliseen todistukseen pienellä, mahdollisesti muutamien päivien viipeellä. Nopeuteen vaikuttaa muun muassa se, kuinka nopeasti tiedot rokotuksista kirjataan alueilla järjestelmiin.

