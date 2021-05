Koronavirus ylikuumensi omakoti­talokaupan: ”Tilanne on epäterve”, sanoo Kiinteistö­maailman toimitus­johtaja

Korona-aikana ihmiset ovat asiantuntijoiden mukaan havahtuneet lisäneliöiden tarpeeseen. Myös luontosuhdetta halutaan rakentaa muun muassa oman pihan avulla.

Omakotitalokauppojen määrä lisääntyi Maanmittauslaitoksen tilastojen mukaan alkuvuodesta koko maassa kolmanneksella viime vuoteen verrattuna. Kauppakirjoja kirjoitettiin yhteensä noin 3 300.

Korona-aikana suomalaisten katseet ovat kääntyneet Kiinteistömaailma-ketjun toimitusjohtajan Risto Kyhälän mukaan kotia kohti. Omia asuinoloja halutaan parantaa, ja monilla siihen on myös enemmän varaa.

”Ihmisiltä on jäänyt matkailusta säästöön se 5—6 miljardia euroa viimeisen vuoden aikana. Selvästikin osa tästä rahasta suuntautuu asumistason parantamiseen. Osa purkautuu arkiasumisen eli nimenomaan oman kodin parantamiseen, osa kakkoskotien sekä vapaa-ajan asuntojen kautta”, Kyhälä sanoo.

Omakotitaloissa vallalla näyttää olevan myyjän markkinat. Tämä näkyy esimerkiksi myyntiaikojen rajussa laskussa.

Kiinteistömaailman oma myyntiaikamittari näyttää, että pääkaupunkiseudulla omakotitalo myydään alle 40 vuorokaudessa, Kyhälä kertoo. Myyntiajat ovat laskeneet dramaattisesti koko maassa.

”Siinä on näkynyt se, että tarjouskauppa, eli meidän huutokauppamalli, on tullut ja nostanut suosiotaan. Koko maan keskimääräinen omakotitalojen myyntiaika, joka oli joskus jopa 120 vuorokautta, on tullut vuosi pari sitten alaspäin satasen luokkaan. Nyt pyöritään alle 80 vuorokaudessa.”

Pandemian myötä ihmisille on Kyhälän mukaan herännyt myös halu päästä luonnon äärelle. Tämä näkyy omakotitalojen pihojen tärkeyden korostumisena ja jopa toiveena hankkia talo kauempaa keskustasta.

”Kyselyissämme pihan merkitys on kasvanut merkittävällä tavalla. Jossakin vaiheessa tässä oli jo selvästi nähtävissä urbaani syöksy: kaupunkiasumisesta puhuttiin enemmän ja luonto ei ollut listalla niin korkealla”, Kyhälä kertoo.

”Mutta nyt varsinkin lapsiperheillä yhteyttä luontoon pyritään rakentamaan pihan tai sitten hyvin edullisten vapaa-ajan asuntojen kautta. Tämä on ehkä sellainen korona-ajan ilmiö.”

Koronaviruksen mukanaan tuoma etätyön lisääntyminen on aiheuttanut Huoneistokeskuksen liiketoimintajohtajan Marina Saleniuksen mukaan tarvetta lisäneliöille. Tilanne näkyy eritoten lapsiperheissä, joissa on alettu etätyön ja -opiskelun lisäännyttyä kaivata omaa rauhaa.

Etätöiden luonne on saanut ihmiset myös halukkaammiksi muuttamaan paikkakunnalta toiselle.

”Jos näkee, että itsellä on mahdollisuus tehdä jatkossakin etätöitä, niin ollaan halukkaampia muuttamaan vähän kauemmaksi esimerkiksi pääkaupunkiseudulta. Mutta kuitenkin niin, että palvelut ja koulut ovat edelleen kohtuullisen lähellä”, Salenius kertoo.

Suosituimpia omakotitaloja ovat Saleniuksen mukaan 2000-luvulla rakennetut 120—150 neliöiset talot. Myös suurilta remonteilta halutaan välttyä.

”Halutaan sellaisia, jotka ovat muuttovalmiita tai joihin tehdään ehkä maksimissaan jokin pintaremontti. Mitään muuta ei olla valmiita tekemään.”

Kysymys siitä, kauanko omakotitalojen nouseva trendi jatkuu, riippuu Saleniuksen mukaan paljon koronaviruspandemian jälkeisestä maailmasta.

”Näen, että ihmiset haluavat tehdä niitä asioita, joita korona-aikana ei ole tehty.”

Tällä hetkellä monissa yrityksissä pohditaan, onko nykyisenkaltaisille toimistotiloille kysyntää vielä tulevaisuudessa. Salenius uskoo, että hybridimalli on vallalla jatkossakin.

”Eli työtä tehdään sekä toimistoissa että etänä.”

Omakotitalomarkkinoiden tulevaisuuden kannalta keskeistä on Kyhälän mukaan uudisrakentaminen.

"Nythän tämä on vähän epäterve tilanne, että ihmiset tekevät hyvin nopeita päätöksiä ja ostavat nopeasti mitä vain, mitä saatavilla on. Tilanteen toivoisi vähän normalisoituvan.”

Omakotitalojen hintojen seuraamisen tekee Marina Saleniuksen mukaan hankalaksi se, että kyseessä on monen tekijän summa. Sijainnin lisäksi hintaan vaikuttaa etenkin talon kunto. Hinnat eivät hänen mukaansa ole kuitenkaan viime aikoina laskeneet.

”Ihmisten valveutuneisuus energiatehokkuudesta ja ympäristöystävällisyydestä näkyy selvästi. Lämmitysmuoto on noussut barometrissämme yhdeksi elementiksi, jota ihmiset selkeästi katsovat, joten sekin vaikuttaa talon hintaan”, Salenius sanoo.

Yleinen omakotitalojen hintojen nousu on pantu merkille myös OP Kodin puolella. Omakotitalojen keskihinnat ovat nousseet OP Kodin johtajan Lasse Palovaaran mukaan karkeasti ottaen viime vuosien noin 220 000 eurosta kuluvan vuoden noin 250 000 euroon.

”Kyseessä on huomattava muutos, mutta omakotitalojen hinnat polkivat pitkään paikoillaan. Hinnat kuroivat siis kertarykäyksellä kiinni viime vuosien hinnannousun vajetta.”

Kysyntää on kohdistunut Palovaaran mukaan myös jossain määrin arvokkaampiin kohteisiin.

”Jossain vaiheessa arvokkaampien talojen ostajakunta kutistui hieman, mutta nyt lisääntynyt kysyntä on levinnyt myös kohdeskaalan yläpäähän. Kun hyvänä pidetty omakotitalo tulee myyntiin ja sen hinta on korkea, niin tässä markkinatilanteessa se saattaa hyvinkin mennä kaupaksi.”