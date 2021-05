Asiantuntijan mukaan virusmuunnokset vähentävät ensimmäisen rokotteen tehoa, mutta kaksi rokoteannosta suojaa kaikilta tunnetuilta muunnoksilta.

Vietnamissa on löydetty koronaviruksen muunnos, jossa on piirteitä kahdesta tarttuvasta virusmuunnoksesta. Kuva Hanoista, jossa terveydenhoitotyöntekijä mittaa äänestämään saapunen henkilön ruumiinlämpöä.

Vietnamissa on havaittu koronaviruksen uusi muunnos, jossa on piirteitä sekä Intian-virusmuunnoksesta että brittimuunnoksesta.

Terveysministeri Nguyen Thanh Long kertoi verkkolehti Vnexpressille, että virusmuunnos leviää nopeasti ilmateitse. Ihminen levittää yskiessään ja aivastellessaan pisaroiden lisäksi pieniä hiukkasia eli aerosoleja, jotka leviävät ilmateitse.

Terveysministerin mukaan virus kasvoi soluviljelmissä erityisten nopeasti, mikä selittäisi uusien tapausten suuren määrän lyhyessä ajassa.

”Tapausmäärät ovat kasvaneet Vietnamissa, ja vaikka tarttuvampi variantti sopii varmaan sen aiheuttajaksi, tässä vaiheessa on mahdotonta sanoa, mitä uusi muunnos merkitsee ennen kuin siitä saadaan jotain lisätietoa. Lähes kaikissa maissa riittää rokottamatonta ja vain yhden annoksen saanutta väestöä. Jos viruksen tartuttavuus kasvaa, samalla tietysti rima niin sanotun laumaimmuniteetin saavuttamiselle nousee”, Helsingin yliopiston zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti kertoo.

Eli mitä tehokkaammin virusvariantti tarttuu, sitä tiukemmaksi kilpajuoksu rokottamisen ja infektion leviämisen välillä kiristyy.

Helsingin yliopiston zoonoosivirologian professorin Olli Vapalahden mukaan koronavirus on tehnyt alusta alkaen noin kaksi mutaatiota kuukaudessa.

Molempia Vietnamin-muutokseen liitettyjä aiempia muunnoksia tavataan Suomessa. Brittimuunnos on Suomessa toistaiseksi yleisin virusmuunnos. Muunnos tunnistettiin jo joulukuussa, ja sen arvioidaan olevan jopa puolet tartuttavampi kuin alkuperäinen virus.

Intian-virusmuunnos on muuttanut Kanta-Hämeessä nopeasti epidemian kulun. Muunnoksen aiheuttaman tartunnan saanut tartuttaa koronavirustautia jonkin verran enemmän eteenpäin kuin brittivariantin saanut. Kanta-Hämeessä on jouduttu ajamaan kiireetön hoito alas ja koulut ovat siirtyneet takaisin etäopetukseen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan Intian-muunnoksen tulo Suomeen ei ainakaan vielä muuta Suomen rokotuskäytäntöjä. THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek muistutti torstaina HS:lle, että virusmuunnosta tavattiin jo syksyllä.

”Se ei ole kuitenkaan nopeasti vallannut maailmaa. Ei ole syytä hysteriaan”, Nohynek sanoi.

Ensimmäisen rokoteannoksen antama immuunisuoja ei ole yhtä tehokas Intian-muunnosta kuin alkuperäistä viruskantaa vastaan. Brittitutkimuksen mukaan rokotteen ensiannoksen antama suoja oli Intian-muunnosta vastaan 33 prosenttia, kun se oli alkuperäistä virusta vastaan 50 prosenttia.

Olli Vapalahti korostaa, että kahden rokoteannoksen antama suoja on riittävä kaikkia tunnettuja muunnoksia vastaan.

”Rima on noussut tiettyjen varianttien takia niin, että kaksi rokotetta on nyt tarpeen suojaamaan niiden aiheuttamalta taudilta. On myös oletettavaa, että kaksi rokotetta antaa tällä hetkellä näköpiirissä olevia variantteja vastaan hyvän suojan”, Vapalahti sanoo.

Virusmuunnokset syntyvät, kun virus kaappaa soluja uusien virusten tuotantoon. Kun tartutettu solu rakentaa uusia koronaviruksia, se tekee välillä pieniä kopiointivirheitä eli mutaatioita.

”Koronavirus on tehnyt alusta alkaen noin kaksi mutaatiota kuukaudessa. Kun virus tarttuu noin viiden päivän välein toiseen ihmiseen, kuukaudessa tartuntaketjun joka kolmannessa ihmisessä tapahtuu mutaatio”, Vapalahti selvittää.

Vaikka viruksen lisääntymistä tehostava niin sanottu D614G-mutaatio levisi pandemian alussa nopeasti ympäri maailman, pieni satunnainen mutaatio ei vielä yleensä synnytä virusmuunnosta. Hankalimpien muunnosten kohdalla siihen tarvitaan todennäköisesti pieniä pyrähdyksiä evoluutiossa.

”Muunnos voi syntyä ihmisessä, joka saa esimerkiksi immuniteettiin vaikuttavia syöpähoitoja”, Vapalahti kertoo.

Toinen virusmuunnoksia selittävä syy on väestön immuniteetti. Tällöin virus lähtee kiertämällä etsimään suuntaa evoluutiolle. Influenssasta on tuttua, että virukset väistävät vähitellen immuniteettia.

”Koronaviruksilla tätä tapahtuu hitaammin, mutta tapahtuu silti. Tällaisia variantteja on syntynyt useissa paikoissa samaan aikaan. Ne löydetään tyypillisesti ensin maissa, joilla on enemmän sekvensointiresursseja”, Vapalahti sanoo.

Virusmuunnosten toistaiseksi harvinainen syntyprosessi olisi niin sanottu rekombinaatio. Sen avulla viruksen kokonaisia genomin osia voi vaihtua keskenään eri virusten välillä. On siis mahdollista, että koronavirus voisi vaihtaa perimän osia toisen ihmisessä olevan, hieman poikkeavan viruskannan kanssa. Tästä on toistaiseksi melko vähän näyttöä.

Voiko Vietnamin uusi virusvariantti olla rekombinaatio?

Vapalahti toteaa, että se on mahdollista, mutta asiaa on mahdotonta arvioida tämänhetkisellä tiedolla.

”Kunhan viruksen sekvenssi julkaistaan, siitä voi päätellä asian melko helposti”, Vapalahti kertoo.