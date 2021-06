Interfloran ja eKukan kautta kukkia voi tilata ympäri Suomen. Pohjoisessa ja harvaan asutuilla seuduilla palvelu ei välttämättä ole saatavilla.

Verkossa toimivien kukkalähetyspalveluiden kysyntä kasvoi merkittävästi viime keväänä, ja palvelut ovat pysyneet suosittuina koko poikkeusajan. Kevät on kukkakauppojen sesonkia äitienpäivän ja valmistujaisjuhlien vuoksi.

Maailmanlaajuisen Interfloran toimitusjohtaja Katja Teikari kertoo kysynnän kaksinkertaistuneen viime keväänä, mutta nyt vastaavaa nousua ei ole havaittavissa.

”Myyntiä on selkeästi enemmän kahden vuoden takaiseen verrattuna, sillä ihmiset ovat löytäneet palvelun ja jääneet pysyvästi asiakkaaksi. Nyt kun tilanteeseen ollaan totuttu, kysyntä on vakiintunut korkeammalle tasolle. Viime vuoteen nähden ei ole tullut nousua.”

Interflora ja eKukka ovat Suomen suurimpia kukkalähetyspalveluita. Niiden kautta löytää keskitetysti kukkalähetyksiä tarjoavat liikkeet ja voi tehdä tilauksen verkossa. Kukkia voi myös tilata ruokalähettipalvelu Woltin kautta.

Interfloran jäsenenä on Suomessa yli 300 kukkakauppaa. Interfloran kautta asiakas tekee verkossa kukkatilauksen, joka ohjataan paikalliseen liikkeeseen. Paikallinen kukkakauppa kuljettaa tilaukset perille omien kuljettajien tai lähettipalvelun avulla.

Suomalaisessa eKukka-palvelussa asiakas tekee tilauksen suoraan valitsemaansa liikkeeseen, joka toimittaa tilauksen itse tai kuriirin avulla.

Yrityksen palvelu on laajentunut viime keväästä kahdella sadalla liikkeellä, kertoo eKukan luova johtaja Pasi Kivilompolo. Nyt palvelussa on mukana lähes 600 kukkakauppaa. Viime keväänä palvelun kysyntä viisinkertaistui, ja suosio on pysynyt edelleen samalla tasolla.

”Viimeisen vuoden aikana ostajakunta on kasvanut. Varttuneemmatkin ihmiset ovat oppineet käyttämään verkkokauppaa. Palvelumme on edistänyt kukkakauppa-alan siirtymistä verkkoon.”

Kivilompolon mukaan viime vuoden äitienpäivä oli ainutlaatuinen hetki verkkokaupan suosiossa. Nyt valmistujaisviikonlopun lähestyessä kysyntä on kuitenkin ollut maltillista, sillä juhliin ostetaan usein yksittäisiä ruusuja tai kukat toimitetaan suoraan kouluille.

Ylioppilasjuhlia ja ammattikoulun valmistujaisia juhlitaan ensi lauantaina 5. kesäkuuta. Juhlintaan vaikuttavat edelleen alueelliset koronarajoitukset ja suositukset, jotka koskevat yksityistilaisuuksien järjestämistä.

Jos ei pääse itse paikalle juhlimaan, valmistuneelle voi välittää onnittelunsa kukkalähetyksen muodossa. Kivilompolo neuvoo tekemään viikonlopun tilaukset ajoissa.

”Loppuviikosta on vain otettava, mitä myymälästä löytyy.”

Interfloran ja eKukan kautta kukkia voi tilata ympäri Suomen. Pohjoisessa ja harvaan asutuilla seuduilla palvelu ei välttämättä ole saatavilla.

”Syrjäisillä seuduilla tilauksia voidaan kuljettaa useamman kymmenen kilometrin päähän”, Interfloran Teikari kertoo.

Alppilassa sijaitsevasta Kukkahuone Viviellasta voi tilata kukkia Woltin välityksellä. Liikkeen omistaja Päivi Kokkonen pitää palvelua hyödyllisenä, sillä kukat voi lähettää suoraan valitsemalleen ihmiselle.

”Kotiinkuljetus sopii kiireiseen kaupunkielämään. Wolt palvelee monia miesasiakkaita, joilla on korkeampi kynnys tulla kukkakauppaan. Myös valinnanvaikeuteen auttaa, kun tuotteet ja hinnat ovat valmiina.”

Kokkonen joutui sulkemaan äitienpäivänä liikkeensä Wolt-tilaukset, sillä kysyntää oli reilusti enemmän kuin tuotteita riitti. Kokkonen toivoo, että tilauksia tehtäisiin mahdollisimman paljon ennakkoon.

”Näin kauppa voi ennakoida varastotilannetta, pakata kukkia valmiiksi ja välttää ruuhkapiikkejä”, hän selittää.