Hävittäjälentäjä Mauri Maunulan pitkän iän salaisuus on aktiivinen elämäntapa, runsas huumori ja perheen kanssa vietetty aika. ”Ammattini on ollut sellainen, että on ollut reilusti vapaata ja olen voinut olla perheeni kanssa. Se on antanut paljon lapsille ja minulle.” Maunula kuvattiin kotisohvallaan Helsingin Pirkkolassa.