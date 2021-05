Työnantajajärjestöistä esimerkiksi Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) ei ole antamassa asiasta yleistä suositusta jäsenilleen.

Saako koronarokotuksessa käydä työajalla?

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtava asiantuntija Mia Kontio kertoi maanantaina HS:lle, että THL:lle on tullut yksityisiltä ihmisiltä viestiä siitä, että työnantajat eivät välttämättä anna lupaa mennä rokotuksiin työpäivän aikana.

Tämä voi hankaloittaa rokotukseen hakeutumista ja hidastaa rokotusten edistymistä, sillä viikonloppuisin rokotetaan suhteellisen vähän, Kontio sanoi.

Työnantajajärjestöistä esimerkiksi Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) ei ole antamassa asiasta yleistä suositusta jäsenilleen.

Syynä ovat erot työehtosopimuksien palkanmaksuvelvollisuuksissa, kertoo EK:n lakiasiainjohtaja Markus Äimälä.

”Joillain aloilla on otettu sellainen tulkinta, että rokotteen ottaminen työajalla on palkallista. Jollain aloilla on otettu tiukempi linjaus, että se ei ole palkallista”, Äimälä sanoo.

Tartuntatautilain 45. pykälän mukaan työntekijällä on oikeus käydä rokotuksessa työaikana, jollei se ole vaikeudetta mahdollista muuna aikana.

Se aika, joka työntekijän päivittäisestä säännöllisestä työajasta käytetään mainittuun tarkoitukseen, luetaan työssäoloajaksi.

Laki ei ota tarkemmin kantaa siihen, mitä tarkoittaa ajan saaminen ”vaikeudetta”. Kaupunkien rokotusajat vaihtelevat, joten myös kaupunkikohtaisia eroja ilmenee, Äimälä huomauttaa.

”Ja lakihan ei ota siihen kantaa, onko rokotusaika saatavissa esimerkiksi kahden viikon vai kuukauden päähän.”

Äimälä muistuttaa, että yritys voi aina toimia työntekijälle edullisemmalla tavalla.

”Ilman muuta yritys voi tehdä päätöksen, että rokotuksessa saa käydä kesken työpäivän palkallisena.”

Suomen Yrittäjät on toimitusjohtaja Mikael Pentikäisen mukaan viestinyt jäsenilleen, että rokotteiden ottaminen on yhteinen etu.

”Viestimme on ollut se, että on kaikkien etu, että suomalaiset ottavat niitä rokotuksia ja kannattaa hyväksyä se, että myös työajalla voi käydä ottamassa rokotteen. Tämä ei ole mikään juridinen, vaan terveyspoliittinen tulkinta”, Pentikäinen kertoo.

Työnantajien linja koronarokotusten suhteen vaihtelee HS:n soittokierroksen perusteella.

Esimerkiksi Helsingin Osuuskauppa Elanto on ohjeistanut työntekijöitään siten, että rokotuksiin mennään ensisijaisesti omalla ajalla, kertoo työhyvinvointipäällikkö Marja Kuusisto.

Työntekijöiden kanssa tehdään kuitenkin tarvittaessa työvuorojärjestelyjä.

Helsingin kaupunki on linjannut, ettei rokotus ole työaikaa. Kaupungin henkilöstöpolitiikan johtaja Asta Enroos kertoo, että kaupunki ohjeistaa työntekijöitään ensisijaisesti ottamaan rokotteen työajan ulkopuolella.

”Meillähän on paljon vuorotyöntekijöitä, mahdollisuus liukuvaan työaikaan ja vapaata saa ottaa myös keskellä työpäivää. Eli ei tämä suinkaan tarkoita sitä, että kaikki kaupungin työntekijät olisivat samaan aikaan kello 16 jälkeen rokotusaikaa varaamassa”, Enroos sanoo.

Hänen mukaansa linjaukseen ei ole suunnitteilla muutosta.

HS:n mielipidepalstalla toukokuun lopulla Helsingin kaupungilla työskentelevä luokanopettaja kirjoitti, että linjauksen takia ajan saaminen venyy ja samalla päiväaikoja jää käyttämättä.

”Ei tällaista ongelmaa ole tullut meille työnantajana edes esille. Meillä on se käsitys, että kaupungin työntekijät pääsevät kyllä rokotuksiin. Onhan aikoja varattavissa aikaisesta aamusta myöhäiseen iltaan asti”, Enroos sanoo.

”Ja jos jollakulla on vaikeuksia saada aikaa, totta kai esihenkilön kanssa voi keskustella siitä, minkälaisilla järjestelyillä rokotuksen saaminen olisi mahdollista. Totta kai haluamme, että ihmiset saavat rokotteen.”

Turun kaupungin työntekijät puolestaan saavat henkilöstöjohtaja Sinikka Valtosen mukaan käydä rokotuksessa työajalla.

”Rokotteiden ottaminen on kaupungin työntekijöille palkallista työaikaa.”

Rokotuksesta täytyy vain Valtosen mukaan sopia lähipomon kanssa, joten kyseessä ei ole ilmoitusluonteinen asia. Tarkoituksena on vähentää rokotuskäynnistä aiheutuvaa haittaa työnteolle.

”On toki tehtäviä, joista ei voi olla noin vain poissa. Vaikkapa perhepäivähoitaja ei voi lähteä ilmoitusluonteisesti kotoaan pois ja jättää lapsia sinne”, Valtonen sanoo.

Turussa rokotukset ovat edenneet Valtosen mukaan kaupungin työntekijöiden keskuudessa hyvin. Osasyynä onnistumiseen ovat työterveyshuollon kautta varattavat rokotusajat, joita työntekijät voivat varata omiin kalentereihinsa sopiviksi.

”Järjestelyt ovat olleet todella onnistuneita ja niistä on tullut kävijöiltä kiitosta.”