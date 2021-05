Valmiiksi pakattuja salaattiannoksia on ollut myynnissä Lidlin kylmähyllyissä muiden noutoruokien kanssa.

Lidl on poistanut myynnistä Delicorner Eat Away -kana-hummussalaatin. Sitä on ollut valmiiksi pakatuissa 375 gramman rasioissa kylmähyllyssä muiden noutoruokien kanssa, Lidl kertoo tiedotteessa.

Tuotteen valmistajan mukaan salaatin ainesosana käytetyssä oliiviöljyssä saattaa olla lasinsiruja.

Asiakkaat voivat palauttaa ostamansa tuotteet myymälään, jossa tuotteen hinta hyvitetään heille.

Tuotetta on myyty 75 Lidl-myymälässä alueella, joka ulottuu eteläisimmästä Suomesta Päijät-Hämeeseen ja Kymenlaaksoon. Muualla Suomessa tuotetta ei ole myyty.

Myynnistä poistetuissa tuotteissa on ollut parasta ennen -merkinnät 1.6.2021, 2.6.2021, 3.6.2021, 4.6.2021 ja 5.6.2021.