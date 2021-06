HS kokosi tällä hetkellä eri puolella Suomea voimassa olevia koronarajoituksia.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueen kokoontumis­rajoituksiin on luvassa muutoksia keskiviikosta lähtien.

Jatkossa pääkaupunkiseudulla voi sisätiloissa järjestää enintään kymmenen hengen kokoontumisia. Itä-Uudellamaalla voi järjestää sisätiloissa kokoontumisia ilman henkilömäärä­rajoitusta. Päätökset eivät koske yksityistilaisuuksia.

Toukokuun viimeisellä viikolla sosiaali- ja terveysministeriö (STM) kertoi tiedotustilaisuudessaan, että yleisömäärää ei enää rajoiteta muilla kuin pahimmilla korona-alueilla. Lopulliset päätökset tekevät aluehallintoviranomaiset. Päätöksiin vaikuttaa koronavirus­epidemian vaihe alueella.

Vaikka tartuntojen määrä Suomessa on viime aikoina vähentynyt, on voimassa yhä seuraavia suosituksia ja rajoituksia:

Tilaisuudet, tapahtumat ja kokoontuminen

SUOSITUS koko maahan on tällä hetkellä, että lähipiirin ulkopuolisia ei kannattaisi tavata, ellei ole pakko.

Rajoitukset kokoontumisiin, tapahtumiin ja tilojen aukioloon on asetettu alueittain.

Pahimmilla koronaviruksen epidemia-alueilla – eli niin sanotun leviämisvaiheen alueilla – viranomainen voi sulkea väliaikaisesti kokonaan paitsi julkisia myös yksityisiä asiakkaiden käyttöön tarkoitettuja tiloja.

Valtioneuvosto suosittaa, että leviämisvaiheen alueella yleisötilaisuuksiin voi osallistua enintään 10 henkilöä sisätiloissa ja 50 henkilöä rajatuissa ulkotiloissa. Osallistujien ja seurueiden on vältettävä lähikontaktia toisiinsa.

Ulkotiloissa voidaan järjestää yli 50 henkilön tilaisuuksia, jos yleisötilat voidaan jakaa lohkoihin. Yksityistilaisuuksia koskee sama suositus kuin yleisötilaisuuksia.

Etelä-Suomen aluehallinto­virasto kertoi maanantaina tehneensä päätöksen suosituksen pohjalta leviämisvaiheissa olevista alueista. Virasto tarkastelee muiden Etelä-Suomen alueen sairaanhoitopiirien tilannetta myöhemmin tällä viikolla.

Varsinais-Suomen osalta Lounais-Suomen aluehallintovirasto lievensi kokoontumisrajoituksia valtioneuvoston suosituksen mukaisesti ajalla 1.–16. kesäkuuta.

Keski-Pohjanmaalla Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto teki vastaavan lievennyksen ajalle 2.–15. kesäkuuta.

Kiihtymisvaiheen alueilla julkisten ja yksityisten asiakas- ja toimitilojen käyttöä voidaan rajoittaa.

Ravintolat

Ravintoloiden täyssulkua alettiin purkaa 19. huhtikuuta alkaen.

Aukioloaikoja ja asiakasmääriä rajoitetaan edelleen alueen epidemiatilanteen mukaan. Rajoitukset ovat voimassa toistaiseksi, ja niitä tarkastellaan viikoittain.

Tällä hetkellä ravintolarajoitukset ovat tiukimmat Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä, Keski-Pohjanmaalla, Päijät-Hämeessä ja Varsinais-Suomessa. Näillä alueilla ruokaravintoloiden on lopetettava anniskelu kello 9–19 ja ravintolat suljettava kello 22. Anniskeluravintoloille vastaavat ajat ovat kello 9–18 ja kello 19.

Ruokaravintoloissa on käytössä 75 prosenttia ja anniskeluravintoloissa 50 prosenttia asiakaspaikoista. Asiakaspaikkojen määrää koskevat rajoitukset ovat voimassa vain sisätiloissa, eivät ulkoterasseilla.

Sisätiloissa on voimassa on niin sanottu tanssikielto, eli asiakkaat on ohjattava istumaan paikoillaan.

HS:n tietojen mukaan ravintolarajoitukset olisivat kuitenkin keventymässä hallituksen torstain istunnossa.

Näillä näkymin ainakin Etelä-Karjalan ja Länsi-Pohjan maakuntien ravintolarajoitukset olisivat keventymässä heti, koska alueet ovat siirtyneet tai siirtymässä epidemian kiihtymisvaiheesta perustasolle. Esillä on ollut myös tanssi- ja laulukiellosta luopuminen ainakin epidemian perustason ravintoloissa.

Harrastustoiminta

Alle 12-vuotiaiden ryhmäharrastuksia ei rajoiteta.

Valtioneuvosto suosittaa välttämään lähikontakteja leviämisvaiheen alueella sekä 12–18-vuotiaiden että aikuisten ryhmäharrastusten osalta.

Kilpailuja ja näytöksiä muiden harrastusryhmien kanssa ei järjestetä. Nuorten ryhmäharrastukset sisätiloissa voidaan keskeyttää, jos ohjeita ei voida noudattaa.

Etätyö

SUOSITUS on, että etätyötä tehtäisiin mahdollisimman laajasti sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

Maskit ja etäisyydet

PERUSSUOSITUS koko koronaepidemian ajan on ollut huolehtia käsi- ja yskimishygieniasta ja pitää etäisyyttä muihin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittaa yli kahden metrin turvaväliä muihin ihmisiin.

THL suosittelee 12 vuotta täyttäneille maskien käyttöä koko maassa. Tarkemmat suositukset maskin käytöstä eri tilanteissa riippuvat epidemian vaiheesta ja voivat vaihdella alueittain.

Maskien käyttöä suositellaan julkisissa liikennevälineissä, julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa sekä kouluissa ja oppilaitoksissa peruskoulun 6. luokasta lähtien. Maskeja tulisi käyttää myös työyhteisöjen sisätiloissa, jos samassa tilassa työskentelee useampia henkilöitä.

Matkustaminen

VALTAKUNNALLISEN suosituksen mukaan tarpeetonta matkustamista sekä kotimaassa että ulkomaille tulisi välttää. Koronavirus­varianttien takia THL suosittelee välttämään kokonaan matkustamista Brasiliaan, Etelä-Afrikkaan ja Intiaan.

Riskimaista (ilmaantuvuus yli 25 tapausta 100 000 asukasta kohden 14 vuorokauden aikana) saapuva maahantulija ohjataan terveystarkastukseen. Osallistuminen voi olla pakollista tai vapaaehtoista riippuen aluehallintoviraston päätöksestä. Jos terveystarkastus on pakollinen, siihen pitää osallistua, vaikka olisi saanut kaksi annosta koronarokotetta.

Jokaisella on oikeus halutessaan lähteä Suomesta, ellei oikeutta ole lailla rajoitettu. Suomen kansalaisilla ja Suomessa pysyvästi asuvilla on aina oikeus palata Suomeen.

THL suosittelee 14 vuorokauden omaehtoista karanteenia suurimmasta osasta maailman maista Suomeen saapuville matkustajille.