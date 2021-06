Pfizerin ja Biontechin sekä Modernan koronavirusrokotteet vähensivät koronatartuntoja myös rokotettujen rokottamattomien puolisojen keskuudessa.

Suomessa käytössä olevat Pfizerin ja Biontechin sekä Modernan koronavirusrokotteet suojaavat myös rokottamattomia perheenjäseniä, selviää tuoreesta suomalaistutkimuksesta.

Helsinki Graduate School of Economics (GSE) tutki suomalaisten rekisteriaineistojen avulla koronarokotteen saaneiden henkilöiden perheenjäsenten tartuntariskiä.

Kyseessä on vielä toistaiseksi vertaisarvioimaton tutkimus.

Tutkimuksessa tarkasteltiin Pfizerin ja Biontechin sekä Modernan mRNA-koronavirusrokotteiden yhteyttä tartuntariskiin 27. joulukuuta ja 24. maaliskuuta välisenä aikana rokotetuilla terveydenhuollon työntekijöillä ja näiden rokottamattomilla perheenjäsenillä.

Rokotteella on kaksi vaikutusta: Sen suora vaikutus on, että se suojaa saajaa itseään infektiolta. Epäsuora vaikutus puolestaan liittyy siihen, kuinka tartuttava rokotteen saanut henkilö on.

Tutkimuksen mukaan mRNA-koronavirusrokotteiden epäsuora tehokkuus tartuntaa vastaan oli 8,7 prosenttia kaksi viikkoa ensimmäisen annoksen jälkeen ja liki 43 prosenttia 10 viikkoa ensimmäisen annoksen jälkeen.

Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että mRNA-pohjaiset rokotteet eivät vain estä koronainfektioita rokotettujen yksilöiden keskuudessa, vaan johtavat infektioiden merkittävään vähenemiseen rokottamattomien kotitalouden jäsenten keskuudessa, sanoo tutkimusryhmän vetäjä, akatemiatutkija Lauri Sääksvuori Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) ja Turun yliopistosta.

”Tämä on meidän tärkein päätuloksemme”, Sääksvuori kertoo.

Sääksjärven mukaan rokotteiden epäsuoran suojavaikutuksen arviointi laajoissa rokotusohjelmissa on menetelmällisesti yksi vaikeimmista koronarokotteisiin liittyvistä tutkimuskysymyksistä.

”Olemme onnistuneet vastaamaan tähän kysymykseen yhdistelemällä lukuisia suomalaisia rekisteriaineistoja”, Sääksvuori kertoo.

Tutkimuksen rekisteriaineisto kattaa noin 95 000 ensimmäisen rokoteannoksen saanutta terveydenhuolto­henkilökuntaan kuuluvaa henkilöä ja noin 53 000 heidän rokottamatonta puolisoaan.

Tutkimus keskittyy tarkastelemaan terveydenhuollon henkilöstöä, koska tässä ryhmässä oli erityisesti tammi–maaliskuun aikana huomattava määrä sellaisia kotitalouksia, joissa vain yksi henkilö oli saanut koronarokotteen.

Niin sanotut massarokotukset alkoivat Suomessa helmikuun alussa.

Kysymys rokotteen epäsuorasta tehosta on tärkeä, kun keskustellaan rajoitusten purkamisesta yhteiskunnan avaamisesta, Sääksvuori sanoo.

Koronarokotus­kattavuus kasvaa nopeasti Suomessa ja maailmalla. Nyt tehty tutkimus lisää Sääksjärven mukaan tietoa rokotteiden vaikutuksista rokottamattomien tartuntoihin ja tuo näin lisätietoa päätöksentekoon rajoitusten purkamisesta.

Tutkimuksen aineisto on kerätty ajalta, jolloin virusmuunnokset vasta rantautuivat Suomeen. Sittemmin Britannian virusmuunnoksesta on tullut Suomessa valtavirtaa. Kuinka hyvin tulokset pätevät virusmuunnoksiin?

Tutkimukseen osallistunut THL:n ylilääkäri Tuija Leino muistuttaa, että Britanniassa tehdyissä tutkimuksessa on todettu Pfizerin ja Biontechin sekä Modernan rokotteiden suojaavan myös Britannian virusmuunnokselta sekä vaikuttavan myös sen tartuttavuuteen.

”Intian varianttien osalta tällaista tutkimusta ei ole ollut, joten sen osalta ei tämän tutkimuksen kohdalla voida sanoa rokotteiden vaikutuksista vielä mitään”, Leino sanoo.

Nyt julkaistussa tutkimuksessa tutkittiin vain tartuntariskiä vain aikuisten osalta. Tutkimusryhmä jatkaa tutkimusta ja aikoo arvioida koronavirusrokotteen saaneiden aikuisten suojaavaa vaikutusta myös perheen lapsiin.

”Pystymme samalla menetelmällä arvioimaan, millainen vaikutus on, jos yksi perheestä tai molemmat vanhemmat on rokotettu ja miten vaikuttaa lasten saamiin tartuntoihin”, Sääksvuori kertoo.

THL:n Tuija Leino muistuttaa, että perheet ovat koko epidemian ajan olleet yksi tilastoiduista tartunnan lähteistä, mutta tartunnan perheeseen tuo usein aikuinen.

”Siinä mielessä tutkimuksen tulokset ovat mielenkiintoisia ja voisi ajatella, että aikuisten rokottaminen hyödyttää myös lapsia”, Leino arvioi.

Tampereen yliopiston rokotetutkimuskeskuksen johtaja, lastentautiopin professori Mika Rämet pitää nyt saatuja tuloksia merkittävinä.

”On hieno tulos, että rokotteet vähentävät näin hyvin myös samassa taloudessa asuvien riskiä saada tautia. Se on jälleen yksi vahva argumentti sen puolesta, miksi kannattaa ottaa rokote”, Rämet sanoo.

Hän odottaa kiinnostuneena tuloksia myös lasten osalta. Rämet muistuttaa, että kouluikäisillä ja sitä nuoremmilla koronatartunta on ollut tyypillisesti lievä tauti, mutta koronatilanne on rajoittanut siihen nähden lasten elämää merkittävästi ja jopa enemmän kuin työikäisten aikuisten.

Rämet johtaa Suomen osalta Tampereen yliopistossa tutkimusta, jossa tutkitaan Pfizerin ja Biontechin koronavirusrokotteen soveltuvuutta alle 12-vuotiaille lapsille.

Nyt julkaistu tutkimus perustuu Helsinki GSE:n Tilannehuoneen terveystalous­ryhmässä tehtyyn työhön.

Tilannehuone on Helsinki GSE:n ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) keväällä 2020 perustama koronatalouden tutkimusryhmä, jossa toimii yli 20 tutkijaa taloustieteen eri alueilta. Helsinki GSE:n lisäksi mukana on tutkijoita Turun yliopistosta, VATT:sta, THL:stä ja Tilastokeskuksesta.