Uv-säteilyltä on syytä suojautua, kun uv-indeksi on kolme tai korkeampi.

Korkeapaine pysyy Suomen yllä, ja sen myötä aurinkoiset säät jatkuvat koko Suomessa kuluvalla viikolla ainakin sunnuntaille asti, kertoo päivystävä meteorologi Antti Kokko Ilmatieteen laitokselta.

Myös lämpötilat kipuavat lähipäivinä koko maassa aina Lappia myöten yli 20 asteen tienoille.

Alkukesästä on kuitenkin syytä muistaa, että auringonpaisteessa piilee myös vaara uv-säteilyn takia.

Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan uv-indeksi on lähipäivinä viisi koko maassa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun korkeudelle saakka iltapäivisin. Lapissa uv-indeksiksi ennustetaan neljää.

Ilmatieteen laitoksen mukaan uv-säteilyltä on syytä suojautua, kun indeksi on kolme tai korkeampi. Ilmatieteen laitos antaa varoituksen voimakkaasta uv-säteilystä, kun indeksi on kuusi.

Uv-indeksi on korkeimmillaan keskipäivällä. Kesäpäivän koko uv-säteilystä noin puolet tulee kello 11–15.

Päivän ylin uv-indeksi on ennustettu pilvettömälle säälle. Pilvettömänä päivänä noin puolet uv-säteilystä tulee auringon suorana säteilynä.

Lisäksi uv-säteilyä voi saada muualta niin sanottuna hajasäteilynä. Uv-altistus voi olla siten yllättävän suuri, jos oleskelee avoimella paikalla, kuten vesillä tai rannalla.

Uv-säteily läpäisee pilvet helpommin kuin näkyvä valo. Ainoastaan paksut pilvet vaimentavat säteilyä merkittävästi, mutta ainakaan lähipäivinä paksua pilvipeitettä ei ole luvassa.

UV-säteily ei tunnu iholla. Liiallinen uv-säteily vanhentaa ihoa ennenaikaisesti ja voi altistaa myöhemmin ihosyövälle.

Ihon lisäksi myös silmät ovat herkkiä uv-säteilylle. Silmät voi suojata uv-säteilyltä parhaiten käyttämällä varjostavaa hattua ja aurinkolaseja.

Lapset ovat aikuisia herkempiä uv-säteilyn haittavaikutuksille.