Valmistujaisiin on luvassa aurinkoista säätä koko maassa, Lapissa lumi sulaa vauhdilla

Pohjanmaalla tänään voimassa olevat metsäpalovaroitukset voivat levitä loppuviikosta Lappiin ja etelään saakka.

Ensi viikonlopulle on luvassa aurinkoista ja lämmintä säätä koko maassa, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Iiris Viljamaa kertoo. Ylioppilaita ja ammattiin valmistuvia juhlitaan perjantaina 4. kesäkuuta ja lauantaina 5. kesäkuuta.

Perjantaina ja lauantaina lämpötila kohoaa 20–24 asteeseen läpi Suomen. Pohjois-Lapissa lämpötila voi jäädä alle 20 asteeseen. Päivät ovat pitkälti poutaisia, mutta kevyt pilvisyys ja hennot sadekuurot ovat mahdollisia. Lauantaina iltapäivällä Lapin yllä kulkee kapea sadealue, ja vähäistä sadetta on odotettavissa.

Lapissa kesä on nytkähtänyt liikkeelle lämpimällä säällä, ja lähipäiville luvataan hellelukemia. Kuumat kesäpäivät ja lumen nopea sulaminen on tavanomaista Lapissa kesäkuun alussa, Viljamaa kertoo. Lumen syvyysmittarit ovat edelleen käynnissä, mutta lunta on jäljellä enää vain Kittilässä kuusi senttimetriä.

Uv-indeksi nousee viiden paikkeille loppuviikosta. Suojautumista tarvitaan, jos uv-indeksi nousee kolmeen. Säteilyn vahvuus riippuu paljolti auringon korkeudesta. Mahdollinen pilvisyys heikentää säteilyn vahvuutta.

Uv-indeksi kolme saavutetaan kesäisin joka päivä, kun aurinko paistaa, eikä siitä erikseen varoiteta. Ilmatieteenlaitos antaa varoituksen, jos indeksi kohoaa 5,5:een. Sellaisia päiviä on kesäisin muutamia.

Keski- ja iltapäivän auringolta kannattaa suojautua etenkin, jos iho on herkkä palamaan, Viljamaa ohjeistaa. Auringon uv-säteilyltä voi suojautua aurinkorasvalla, vaatetuksella tai pysyttelemällä varjossa.

Viikonloppuna kannattaa seurata alueellisia metsä- ja ruohikkopalovaroituksia, Viljamaa suosittelee. Varoitukset tulee ottaa huomioon, jos aikoo sytyttää avotulen.

Keski- ja Pohjois-Lapissa on voimassa ruohikkopalovaroituksia. Vaara johtuu viimevuotisesta kuivuneesta ruohikosta, joka syttyy herkästi palamaan. Metsäpalovaroitusten asettaminen edellyttää kovempaa kuivuutta.

Kaakkois-Suomessa Kymijoen seudulla joet virtaavat voimakkaasti ja järvien pinnat ovat nousseet runsaiden sateiden vuoksi. Alueella on voimassa tulvavaroitus.

Sunnuntaina iltapäivällä ja illalla on luvassa sadetta maan etelä- ja keskivaiheilla. Sateet ulottuvat Oulun korkeudelle asti. Lapissa poutasää jatkuu sunnuntaina.