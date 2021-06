Laajakaistarakentamiseen on mennyt julkista tukea jo 90 miljoonaa euroa. Tulevina vuosina rahaa aiotaan käyttää taas kymmeniä miljoonia.

Tuettu laajakaistaliittymien rakentaminen on Suomessa taitekohdassa.

Yli kymmenen vuotta sitten aloitetun laajakaistatukiohjelman kunnianhimoisena tavoitteena oli, että tukimiljoonilla saadaan nopeat ja kiinteät internetyhteydet ympäri maan vuoteen 2015 mennessä.

Tavoite ei toteutunut. Sen sijaan seurauksena oli pikkukuntien talousvaikeuksia ja rikosepäilyjä.

Tulevina vuosina laajakaistarakentamiseen aiotaan kanavoida jälleen tukea yli 70 miljoonaa euroa. Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitusohjelman mukaan Suomi on sitoutunut EU:n tavoitteeseen, jonka mukaan nopea laajakaista on jokaisen ulottuvilla vuoteen 2025 mennessä.

Laajakaista kaikille. Se oli pääministeri Matti Vanhasen (kesk) toisen hallituksen aloittaman tukiohjelman nimi.

Tavoitteena oli, että lähes jokaisella suomalaisella kotitaloudella ja yrityksellä olisi enintään kahden kilometrin päässä 100 megabitin verkkoyhteys vuoteen 2015 mennessä.

Kyse oli aluepolitiikasta: haluttiin tukea laajakaistayhteyksiä alueilla, joille niitä ei rakenneta markkinaehtoisesti.

Laajakaistahankkeita rahoitettiin valtion, EU:n, kuntien, kaupallisten toimijoiden ja kiinteistöjen omistajien kesken. Arvioitiin, että tukiohjelma toisi laajakaistan piiriin 130 000 uutta kotitaloutta ja yritystä.

” Laajakaista kaikille -hankkeen nimeksi vaihdettiin Nopea laajakaista.

Vuonna 2010 EU:n tavoite oli, että vuoteen 2020 mennessä puolet eurooppalaisista kotitalouksista olisi 100 megabitin laajakaistan piirissä.

Suomen tavoite osoittautui liian kunnianhimoiseksi. Matkan varrella Laajakaista kaikille -hankkeen nimeksi vaihdettiin Nopea laajakaista.

Yksi ongelma oli, että suuret kaupalliset toimijat eivät kiinnostuneet valokuitukaapelin kaivamisesta peräkylille. Ne keskittyivät mobiililaitteiden 3g- ja 4g-verkkoihin.

Kunnat ryhtyivät perustamaan hankkeita varten yrityksiä ja osuuskuntia. Kallis valokuiturakentaminen ei ollut monille kannattavaa.

Valtiontalouden tarkastusviraston vuosi sitten julkaisemassa jälkiseurantaraportissa todetaan, että useiden kuntien talous on heikentynyt, kun ne ovat osallistuneet hankkeisiin suuremmalla taloudellisella panostuksella kuin lain mukaan oli tarkoitus.

Yksi surullisimmista tapauksista löytyy Keski-Suomesta. Kymmenen kunnan yhteis­omistuksessa oleva yhtiö Keski-Suomen Verkkoholding joutui viime vuonna velkasaneeraukseen.

Yrityksen omistavat Konnevesi, Kannonkoski, Toivakka, Kyyjärvi, Karstula, Multia, Luhanka, Pihtipudas, Kivijärvi ja Petäjävesi.

Yhtiön noin 30 miljoonan euron lainat lankesivat omistajakuntien maksettavaksi. Yhtiön on määrä maksaa kunnille velkoja viisi miljoonaa euroa seuraavien 18 vuoden aikana.

Esimerkiksi Kyyjärven kriisikunnassa 2,3 miljoonan euron takausvastuun uskottiin olevan kunnan itsenäisyyden kannalta viimeinen naula arkkuun. Kunta välttää kuitenkin pakkoliitoksen ainakin toistaiseksi.

Operatiivista toimintaa pyörittää holding­yhtiön omistama yhtiö Keski-Suomen Valokuituverkot. Sen toimitusjohtaja Janne Paunonen sanoo, että tilanne on nyt rauhoittunut.

”Emoyhtiö on tervehdytetty siinä mielessä, että nyt velka suhteessa liiketoiminnan kokoon on oikealla tasolla.”

” ”Rakennetaan kallis navetta, mutta ei ole varaa ostaa lehmiä.”

Ennen Keski-Suomen Valokuituverkkoja alueella rakensi laajakaistoja julkisen tuen voimin eteläpohjalainen osuuskunta Kuuskaista. Kun se ajautui rahoitus­vaikeuksiin, kunnat päättivät perustaa yhteis­omisteisen yhtiön jatkamaan hankkeita.

Kuuskaistalta ostettiin jo valmiit sekä keskeneräiset valokuituverkot. Odotuksena oli, että valtiolta saadaan tukea vajaat viisi miljoonaa euroa.

Rahoitus törmäsi valtiontukisääntöihin: silloinen Viestintävirasto arvioi, että kuntien tekemät takauspäätökset eivät ole markkinaehtoisia.

Katse käännettiin omistajakuntiin, jotka saivat kokoon noin kolme miljoonaa euroa. Kuntiin rakennettiin runkoverkkoja, mutta liittymiä ei pystytty liittämään verkkoihin.

”Rakennetaan kallis navetta, mutta ei ole varaa ostaa lehmiä”, Paunonen vertaa.

”Meiltä jäi 1­900 tilausta toimittamatta sen takia, että rahoituspohja hävisi alta.”

Keski-Suomessa laajakaistan rakentamiseen liittyy myös rikosepäily. Kesäkuussa keskusrikospoliisi sai valmiiksi esitutkinnan, jonka kohteena on ollut kunnan johtohenkilön toiminta.

Henkilö toimi esittelijänä kunnan tekemissä tukipäätöksissä. Rikosepäilyssä on kyse siitä, oliko hankkeeseen liittyvät riskit arvioitu.

Keskusrikospoliisi ei ole yksilöinyt, minkä kunnan johtohenkilöä sen esitutkinta on koskenut. Epäiltynä rikosnimikkeenä on virkavelvollisuuden rikkominen, mikä viittaa tahalliseen tekoon.

Lue lisää: Poliisi sai valmiiksi virkarikos­tutkinnan Keski-Suomen kuntien laajakaista­hankkeesta – oikeus arvioi aiemmin kikkailua valtion­avun saamiseksi

Keskustan keskisuomalainen konkari­poliitikko, europarlamentaarikko Mauri Pekkarinen oli elinkeino­ministeri, kun tukiohjelma käynnistettiin.

”Tätä ei voi millään tavalla kertoa onnistuneeksi tarinaksi”, Pekkarinen sanoo nyt.

Hänen mukaansa hyvää tarkoittanut hanke lähti väärille urille heti alussa, kun suuria teleyrityksiä ei saatu toteuttamaan hankkeita.

Laajakaistahanke kuuluu liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalle. Pekkarisen mukaan valtion olisi pitänyt patistaa yhtiöitä lähtemään mukaan. Yksi tapa olisi voinut olla kilpailuttaa hankealueita esimerkiksi maakunnan kokoisina alueina. Tällöin yritykset olisivat joutuneet tekemään tarjouksen, johon sisältyvät sekä kaupallisesti kannattavat alueet että julkista tukea tarvitsevat alueet.

”Tässä olisi ehkä käynyt niin, että kovin pienet toimijat eivät olisi päässeet alun alkaenkaan mukaan. Mutta kovin pienten ja kovin heikoin eväin liikkeellä olevien ei ehkä olisi tarvinnutkaan päästä.”

Keskustan Mauri Pekkarinen on harmissaan, että laajakaistarakentamisesta on koitunut talousvaikeuksia hänen kotimaakunnassaan Keski-Suomessa.

Talousvaikeuksiin ajautuneita kuntia olisi pitänyt tukea, Pekkarinen sanoo. EU:n valtiontukisäännöt olisivat joustaneet tarvittaessa.

”Tämä olisi ollut helppoa ajaa läpi Brysselissä, uskon näin.”

Tukea Nopea laajakaista -hankkeen piirissä myönnettiin vuoteen 2019 asti. Tukien maksaminen jatkuu vielä ensi vuodelle.

Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) mukaan tukiohjelmassa on parhaillaan 140 valmistunutta hanketta. Rakennettuja kilometrejä valmiissa hankkeissa on 22 500. Valmiiksi rakennettuja liittymiä on 39 000, joista 32 000 on käytössä.

Julkista tukea valmiille hankkeille on maksettu yhteensä 90 miljoonaa euroa, josta valtion­tuen osuus on 46 miljoonaa euroa.

Lisäksi ely-keskukset ovat maksaneet EU:n maaseudun kehittämisrahaa 18 miljoonaa euroa ja kunnat omaa lakisääteistä maksuosuuttaan yhteensä 26 miljoonaa euroa.

Yhteen valmiiseen verkkokilometriin on siis kulunut noin 4 000 euroa. Käytössä olevan liittymän hinnaksi tulee noin 2 800 euroa.

Kaikkiaan valtio myönsi tukiohjelman yhteydessä rahaa 76 miljoonaa euroa.

Traficomin viestintämarkkina-asiantuntija Essi Hytti arvioi, että jos vielä keskeneräiset hankkeet toteutuvat suunnitelmien mukaisesti, toteutuu myös alkuperäinen tavoite: 130 000 uutta kotitaloutta ja yritystä nopean laajakaistayhteyden piirissä.

Se olisi kuitenkin vuosia myöhässä.

Tämän vuoden alussa tuli voimaan uusi laajakaistatukilaki. Merkittävä muutos on se, että nyt valokuidun lisäksi voidaan tukea 5g-teknologiaan perustuvaa kiinteää langatonta yhteyttä. Tukea voi saada myös vapaa-ajan asuntoihin.

Tukiehdoista on poistettu symmetrisyys­vaatimus, eli valokuidun lisäksi voidaan tukea mobiiliteknologiaa.

Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliiton Ficomin toimitusjohtaja Elina Ussa pitää uudistusta hyvänä. Ficom edustaa valtakunnallisia ja paikallisia teleyrityksiä.

”Annetaan teknologioille mahdollisuus kilpailla keskenään”, Ussa sanoo.

Valtion rahaa uuteen ohjelmaan on varattu viisi miljoonaa euroa. Lisäksi EU:n elpymisrahastosta halutaan suunnata laajakaistoihin rahaa 50 miljoonaa euroa, ja Maaseuturahastosta elpymisrahaa tulisi vielä 16 miljoonaa euroa.

Kun päätös elpymisrahoista lopulta saadaan, 50 miljoonaa euroa jaettaisiin kansallisen tukiohjelman kautta. Tällöin tukiehtoihin tulisi todennäköisesti jälleen EU:n asetuksen vuoksi symmetrisyysvaatimus, joten käytännössä varat suuntautuisivat valokuituun.

” Hallitusohjelman mukaan kaikilla kotitalouksilla tulisi olla mahdollisuus käyttää vähintään 100 megabitin yhteyksiä vuonna 2025.

Uuden tukiohjelman yhteydessä toistaiseksi vain Satakunnan sekä Pohjois- ja Etelä-Savon maakuntaliitot ovat käynnistäneet haku­menettelyn laaja­kaista­tukien saamiseksi.

Keski-Suomen Valokuituverkkojen Paunonen ei usko, että ainakaan Keski-Suomessa olisi kiinnostusta tukiohjelmaan.

”Minulla on vähän sellainen tuntuma, että täällä ei kukaan uskalla lähteä siihen. Sen verran on tullut takkiin.”

Maaseuturahaston kautta tuleviin 16 miljoonaan euroon sen sijaan on kiinnostusta, sillä saamisen ehtona ei ole kunnan maksuosuutta.

HALLITUSOHJELMAN mukaan kaikilla kotitalouksilla tulisi olla mahdollisuus käyttää vähintään 100 megabitin yhteyksiä vuonna 2025.

Viime vuoden lopussa Suomen kotitalouksissa oli 100 megabitin kiinteä laajakaistayhteys 65 prosentissa, langaton 4g-yhteys 93 prosentissa ja 5g-yhteys 66,5 prosentissa.

Liikenne- ja viestintäministeriö sekä suuret teleyritykset tekivät viime vuonna sitoumuksen, jonka mukaan osapuolet vauhdittavat huippunopeiden laajakaistayhteyksien rakentamista.

Ficomin Ussan mukaan viestintäverkkojen kehitys on nyt niin nopeaa, että tavoite saavutetaan.

”Kaikki syy on uskoa, että kehityksen vauhti jatkuu.”

Traficomin Hytti on arviossaan varovaisempi.

”Haastavaa se on, kun otetaan huomioon, miten hajallaan maaseudulla asutaan.”