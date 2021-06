Kyyjärvi

VIELÄ paikalla ei ole kuin muutama työkone möyrimässä maata, mutta vuoden päästä ensimmäisen voimalan pitäisi olla jo pystyssä Peuralinnassa.

Pohjoisessa Keski-Suomessa Kyyjärven kunnassa rakennetaan tuulivoimaa. Investointipäätös on 15 tuulivoimalasta, jotka sijoittuvat kahteen tuulivoimapuistoon. Niiden pitäisi valmistua ensi vuoden loppuun mennessä.

Kunnalle ne toisivat kiinteistöverotuottoja yli puoli miljoonaa euroa vuodessa.

Suunnitelmia on jopa 85 tuulivoimalasta. Silloin puhuttaisiin jo kolmen miljoonan verotuotoista.

Ensimmäisen tuulivoimalan pitäisi nousta Kyyjärvelle ensi kesänä.

TUULIVOIMATULOILLE on tarvetta – Kyyjärven tulevaisuus itsenäisenä kuntana riippuu niistä.

”Vähän tukala ollut tämä tilanne jonkin aikaa täällä”, sanoo yrittäjä Kai Oinonen.

Kuntavaaleissa hän pääsi sitoutumattomana keskustan listoilta Kyyjärven valtuustoon. Ensimmäistä kertaa vaaleissa mukana ollut Oinonen oli ääniharava 54 äänellä.

Uusi valtuusto saa johdettavakseen kriisikunnan.

Viime vuonna valtiovarainministeriö määräsi Kyyjärvelle erityisen kuntajakoselvityksen.

Yksi vaihtoehto oli neljän K:n liitos: Kannonkosken, Karstulan, Kivijärven ja Kyyjärven kunnat olisivat muodostaneet uuden Suomenselän kunnan.

Kannonkosken valtuusto kuitenkin hylkäsi liitoksen.

Sen jälkeen selvitettiin Karstulan ja Kyyjärven liitosta. Karstulalle se olisi sopinut mutta Kyyjärvelle ei.

Edes valtion tarjoama 3,5 miljoonan euron porkkanaraha ei riittänyt motivaatioksi.

Oinosen mukaan 1 300 asukkaan Kyyjärvi olisi jäänyt alakynteen suuremman Karstulan kanssa.

Tuulivoimainvestointien ja kunnan tekemien sopeutustoimien takia Kyyjärvi vältti pakkoliitoksen, toistaiseksi. Valtio­varain­ministeriö jatkaa kunnan tilanteen seuraamista.

EHKÄ tyytymättömyys taloustilanteeseen näkyi kuntavaalituloksessa. Valtapuolue keskusta menetti kaksi paikkaa perussuomalaisille.

Kyyjärven viidestätoista valtuutetusta kahdeksan on uusia, mikä on Oinosen mukaan hyvä asia.

”Vanhaa kokemusta ja uutta näkemystä sopivasti sekaisin.”

Oinonen on luottavainen, että Kyyjärvi pystyy jatkamaan itsenäisenä. Pelkän nimen säilyttäminen ei kuitenkaan ole riittävä peruste itsenäisyydelle.

”Itsenäinen kunta on hyvä asia, mutta paljon tärkeämpää on, että asuinpaikka on mieluinen ja siellä on riittävät palvelut.”

Kai ja Katriina Oinosen perheyritys valmistaa kaukolämpövoimaloita.

Oinosen perheyritys Tulostekniikka oy valmistaa kaukolämpövoimaloita.

Hänen mukaansa Kyyjärven suurin vahvuus on yli 100 prosentin työpaikkaomavaraisuus. Tärkein työllistäjä on betonitehdas Betset, joka työllistää noin 150 henkeä. Koko Kyyjärvellä työpaikkoja on noin 550.

Väkeä pitäisi saada Kyyjärvelle lisää. Ongelmana on Oinosen mukaan asuntojen puute.

”Meilläkin on yksi alihankkija, joka olisi muuttamassa tänne, jos olisi sopiva asunto.”

” "Siinä ei ollut mitään muuta kuin riskejä.”

TALOUSVAIKEUDET eivät ilmestyneet tyhjästä.

”Tämähän oli nähtävissä”, sanoo vuosina 2009–2010 Kyyjärven kunnanjohtajana työskennellyt Matti Muukkonen.

Yksi murheenkryyni on kauppakeskus Paletti, josta kunta omistaa yli 70 prosenttia. Kun kunnan kirjanpidossa kauppakeskukseen ei tehty vuosikausiin poistoja eli arvon­vähennyksiä, on Paletin osakkeiden arvoa jouduttu viime vuosien aikana kirjaamaan alas yli 2,6 miljoonan euron arvosta.

Muukkosen mukaan jo hänen aikanaan kauppakeskuksen investointitarve oli huomattava.

Paletista oli jo neuvoteltu myyntisopimus, jossa yksityinen yritys olisi ostanut kauppakeskuksesta kunnan omistaman osuuden. Kauppa kuitenkin kaatui kunnanhallituksen vastustukseen.

Viimeisen naulan arkkuun kunnan itsenäisyydelle uskottiin olevan Keski-Suomen Verkkoholding oy, joka joutui viime vuonna yrityssaneeraukseen.

Kyyjärvi on yksi kymmenestä keskisuomalaisesta kunnasta, jotka omistavat valokuituverkkoyhtiön. Omistajakunnat joutuivat maksamaan yhtiön noin 30 miljoonan euron velat. Kyyjärven osuus takausvastuista oli 2,3 miljoonaa euroa.

Ongelmat juontuvat yli kymmenen vuoden takaa Laajakaista kaikille -hankkeesta. Julkisen tuen voimin laajakaistoja haluttiin rakentaa myös paikkoihin, joihin niitä ei markkinaehtoisesti saada.

Useat kunnat joutuivat kuitenkin talousvaikeuksiin kalliiden valokuituhankkeiden kanssa.

Muukkonen vastusti laajakaistahankkeeseen lähtemistä. Hänen lähdettyään Kyyjärvi kuitenkin päätti osallistua.

"Siinä ei ollut mitään muuta kuin riskejä.”

Jo Muukkosen aikana selvitettiin liittymistä Suomenselän kuntaan. Kun se ei edennyt, hän päätti jättää pestinsä.

Kuntaliitos on hänen mukaansa edelleen tarpeen.

”Alueen elinvoimaisuuden kannalta olisi hyvä, jos resursseja laitettaisiin yhteen. Olen sitä mieltä, että koko pohjoinen Keski-Suomi voisi ihan hyvin olla yksi Suomenselän kunta.”

Kunnanjohtaja Tiina Pelkonen uskoo, että Kyyjärvi voi jatkaa itsenäisenä kuntana tulevaisuudessa. Yhteistyötä naapurikuntien kanssa pitää joka tapauksessa lisätä.

VUOnna 2018 kunnanjohtajana aloittanut Tiina Pelkonen on joutunut käyttämään työtuntinsa kunnan talouden tervehdyttämiseen.

”Laitapa siihen Helsingin Sanomiin sitten, että tämä on myynnissä. Etsimme uutta kauppakeskuksen rouvaa tai herraa”, Pelkonen sanoo lounaalla Paletissa.

Halvalla kuulemma lähtee. Vielä kauppakeskuksesta ei ole tehty yhtään tarjousta.

Pelkosen mukaan lähes kaikki myytävissä oleva kunnan omaisuus on myyty.

Kyyjärven vanha kunnantalo saatiin myytyä keväällä. Tiloihin tulee Kyyjärven Road House.

Pelkonen jakaa Oinosen toiveen siitä, että kuntaan pitäisi saada lisää asuntoja.

”Olemme puun ja kuoren välissä. Velkaa on enemmän kuin yhdelläkään Suomen kunnalla, kuntakonsernilainaa jopa 15 200 euroa per asukas. Me emme edes saa lisää lainaa, joten pitäisi löytää ulkopuolinen rakennuttaja.”

Tällä viikolla Kyyjärvi lyhensi lainaansa miljoonalla eurolla, joten kuntalainaa on jäljellä 12 miljoonaa eli noin 9 400 euroa asukasta kohden.

Vaakakupissa toisella puolella on Kyyjärven iso sijoitusvarallisuus, noin 6,2 miljoonaa euroa.

Kriisikunnan raja on 1 000 euroa konsernialijäämää asukasta kohden. Kyyjärvellä sitä on 3 900 euroa per asukas.

Myös Pelkonen uskoo, että Kyyjärvi voi jatkaa tulevaisuudessa itsenäisenä kuntana.

Pohjoisen Keski-Suomen kuntien kannattaa joka tapauksessa tehdä jatkossa enemmän yhteistyötä. Se on kaikkien etu.

”Kaikki ollaan köyhiä.”

” ”Jos rakkaus syttyy, eihän kukaan mene vain kesäksi naimisiin.”

IHAN kaikkea kunnan omaisuutta ei sentään ole myyty.

Keväällä helsinkiläinen Roope Valden perusti yhdessä siskonsa ja kaverinsa kanssa Kyyjärvi Camping oy:n, joka vuokrasi vanhan Kallionrannan leirintäalueen kunnalta.

Helsingin humusta pois kaivannut Valden ei vielä maaliskuussa edes tiennyt Kyyjärven sijaintia. Kun hän tuli katsomaan leirintäaluetta, päätöstä ei tarvinnut pohtia.

Vuokrasopimus tehtiin kymmeneksi vuodeksi.

”Jos rakkaus syttyy, eihän kukaan mene vain kesäksi naimisiin.”

Roope Valden halusi pois Helsingin humusta. Uusi koti löytyi Kyyjärveltä.

Yrittäjien tavoitteena on puhaltaa eloa sekä leirintäalueeseen että koko Kyyjärven kuntaan.

Tarkoitus on järjestää muun muassa urheilutapahtumia, kuten suosuppailun SM-kilpailut, rompetoreja ja musiikki-iltamia. Leirintäalueen päärakennukseen tulee ympäri vuoden avoinna oleva pitseria ja baari.

Sama porukka osti Kyyjärven vanhan kunnantalon, joka on ollut pari vuotta tyhjillään.

Siitä tulee Kyyjärven Road House.

Ideana on saada tuulivoimapuistojen työntekijät yöpymään mieluummin Kyyjärvellä kuin Perhossa, jonne myös rakennetaan tuulivoimaa.

Kunnanjohtaja Tiina Pelkonen ja matkailuyrittäjä Roope Valden yrittävät puhaltaa eloa Kyyjärvelle.

Kunnanjohtaja Pelkonen on mielissään uusista yrittäjistä.

”Miten voi Helsingistä tänne tuollaisia tulla.”

Pelkonen toivoo, että Kyyjärvi kokee ”Mathildedal-ilmiön” eli nuoret kaupunkilaiset innostuisivat muuttamaan pieneen kylään.

Sekä Pelkonen että Valden uskovat, että ainakin matkailijoita riittää Kyyjärvelle.

Brändityö on jo käynnissä.

”Mehän voitaisiin puhua Snake Lakesta”, Valden ideoi.

”Kyy York, kuulostaisiko houkuttelevalle?” Pelkonen jatkaa.