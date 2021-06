Yhteiskunnassamme on pitkään ajateltu, että parisuhde tuo onnen. Sitkeästi elävään parisuhdenormiin on nyt muodostunut särö, sanoo tutkija.

”Tämä on ihan kuin parisuhdekuva. Mieti, jos podcast päättyisikin niin, että meistä tulisi pari!” naurahtaa Inka Willström ystävälleen Sanna Kiiskelle valtavan alppiruusupensaan alla.

Se olisi kieltämättä hauska yllätys.

Kovasti odotettu kesä hohkaa ympärillä erittäin kuumana ja kukkeana. Kiiski ja Willström ovat tulleet Helsingin Haagaan helteiseen Alppiruusupuistoon puhumaan sinkkuudesta.

Kirjailija ja yrittäjä Sanna Kiiski, 46, sekä media-alalla ja ravintolapäällikkönä työskentelevä Inka Willström, 27, ovat pitäneet Supla-audiopalvelussa runsaan vuoden Tinder-päiväkirja-podcastia. Siinä he puhuvat sinkkuna olosta sekä kertovat kokemuksistaan Tinderistä ja deittailusta.

Podcast on saanut innoituksensa Kiisken kirjoittamista Tinder-päiväkirjoista. Hänen päiväkirjamerkintöihin perustuvissa kirjoissaan pitkästä liitosta eronnut kolmen lapsen äiti heittäytyy deittailumaailman syövereihin.

Ilmassa väreilee helteen lisäksi helpotus. Takana on lähes puolitoista vuotta, joiden aikana viranomaiset ovat ohjeistaneet suomalaisia tapaamaan toisiaan niin vähän kuin mahdollista.

Koronarajoituksista puhuttaessa kummastusta ovat herättäneet myös ne viran­omais­linjaukset, joiden mukaan tavata saisi vain samassa kotitaloudessa asuvia.

”Totta kai virusta pitää pelätä ja tehdä kaikkensa, jotta se ei tartu. Mutta yhteenkuuluvuus ja sosiaaliset suhteet kuuluvat ihmisen perustarpeisiin”, totesi Turun yliopiston professori, yksinäisyys­tutkija Niina Junttila HS:lle maaliskuussa.

Nyt koronatilanne on helpottunut, rokotukset etenevät, rajoitukset höllentyvät ja Suomi alkaa jälleen avautua ihmisten kohtaamiselle.

Lue lisää: Rakkautta koronan aikaan

Millaista kesää sinkut Kiiski ja Willström siis uumoilevat?

Ainakin monin tavoin vapautuneempaa kuin kulunut sinkkutalvi koronarajoituksineen, kaksikko tuumaa.

” ”Voi tavata kivoja kavereiden kavereita tai vaikka löytää jonkun ihanan R-kioskin jonosta.”

”Deittailu on ollut pitkälti tauolla, koska videotreffit eivät innosta. Mutta olen korona-aikana sentään käynyt kävelytreffeillä katsomassa jäänmurtajaa”, Willström sanoo.

Kiiski ja Willström toivovat, että kesällä uusia tuttavuuksia voisi löytyä muualtakin kuin Tinderistä.

”Ehkä seurusteluelämäkin voi pitkästä aikaa virkistyä, ja kavereidenkin kanssa on ihana viettää vapaammin aikaa. Kesällä voi tavata kivoja kavereiden kavereita tai vaikka löytää jonkun ihanan R-kioskin jonosta”, Willström sanoo naurahtaen.

Kiiski ja Willström kertovat olevansa onnellisia siitä, että koronarajoitusten hellitettyä ihmisiä voi kohdata muuallakin kuin Tinderissä.

Sinkkuelämä näyttää kiinnostavan suomalaisia valtavasti.

Kiisken ensimmäinen kirja on Suplan viiden kuunnelluimman kirjan joukossa ja podcastkin Suplan suosituimpien listalla. Lisäksi Nelonen Media on ostanut kirjojen elokuvaoikeudet ja ensimmäisestä osasta on jo tekeillä elokuva.

Myös monet muut sinkkuelämää käsittelevät podcastit keikkuvat viikosta toiseen Spotifyssa Suomen suosituimpien podcastien listalla. Niissä kerrotaan sattumuksia ihanilta ja kamalilta treffeiltä ja pohditaan, millainen kumppani olisi itselle sopiva ja mistä sellaisen voisi löytää.

Mutta miksi sinkkuudesta puhuttaessa keskitytään usein nimenomaan kumppanin etsimiseen? Kyllähän sinkun elämässä on paljon muutakin kiinnostavaa, kuten ystävät, työ ja harrastukset.

Tampereen yliopiston tutkijan Marjo Kolehmaisen mukaan selitys löytynee väkevästä parisuhdenormista.

Pohjoismaissa on globaalisti vertailtuna erityisen paljon yksin asuvia ihmisiä, joista suuri osa on todennäköisesti myös sinkkuja. Suomalaisista yksin asuu jopa 1,2 miljoonaa.

Lue lisää: Pariton sukupolvi

Pohjoismaisissa hyvinvointiyhteiskunnissa on taloudellisesti mahdollista ja kulttuurisesti hyväksyttävää elää yksin, mutta parisuhde on silti niin sanottu onnellisuusobjekti.

Se tarkoittaa, että oletamme parisuhteen tekevän onnelliseksi, Kolehmainen kertoo.

Tutkimuksissa onkin huomattu, että moni häpeää erityisesti pitkään jatkunutta sinkkuutta.

” ”Parisuhteessa olevilta harvoin kysytään, miksi he ovat päättäneet olla suhteessa.”

”Sinkkuus ajatellaan välivaiheeksi nuoruudessa tai eron jälkeen, ei pysyväksi elämäntilanteeksi. Siksi moni kokee ahdistavana, jos ei ole koskaan seurustellut tai on ollut kauan sinkku.”

Lue lisää: Tahtomattaan yksin

Kolehmainen myös muistuttaa, että sinkkuus määritellään puutteen kautta: sinkku on ihminen, jolla ei ole parisuhdetta.

”Meillä on tapana kysyä sinkuilta, ovatko he löytäneet jonkun. Parisuhteessa olevilta harvoin kysytään, miksi he ovat päättäneet olla suhteessa”, Kolehmainen selittää.

Pitkäänkään jatkunutta sinkkuutta ei pitäisi nähdä automaattisesti ongelmana, Kolehmainen sanoo. Suhdeuteluiden sijaan voi kysyä ihan vain ”mitä kuuluu”.

”Parisuhde ei myöskään ole ainoa tärkeä ihmissuhde. Vielä ei täysin osata tunnistaa sitä, kuinka tärkeitä esimerkiksi ystävät voivat olla.”

Kolehmaisen mielestä ei ole reilua vaatia yksilöitä olemaan täydellisen tyytyväisiä elämäänsä sinkkuna, kun koko yhteiskunta ja kulttuuri ovat rakentuneet pitkälti pari­suhde­normin varaan. Tästä kertovat esimerkiksi oletukset perhe­joulusta ja vero­vähennys­mahdollisuudet avioliitossa.

Toisaalta parisuhdenormiin on alkanut tulla myös säröjä, kun erilaisista suhdemuodoista ja sinkkuudesta on ruvettu puhumaan monipuolisemmin, Kolehmainen toteaa.

Moni näkee sinkkuna elämisen mahdollisuutena toteuttaa vapaammin unelmia. Toisaalta deittaillessa voi tutustua ihaniin ihmisiin ilman että tapailun tarvitsee johtaa parisuhteeseen. Tällaisista teemoista puhutaan nyt monessa sinkkupodcastissakin.

Lisäksi mediassa on alettu käydä keskustelua siitä, että hyviä suhdemuotoja voi olla muitakin kuin sinkkuus ja perinteinen kahden ihmisen suljettu parisuhde.

Kiiski ja Willström haluavat muistuttaa, että rakkautta voi saada elämäänsä muiltakin läheisiltä ihmisiltä kuin kumppanilta.

Kiiski ja Willström tutustuivat yhteisessä media-alan työprojektissa. Kiiski oli suunnittelemassa kirjaansa, ja kävi ilmi, että Willström tuntee Tinderin ja somen salat.

Willström on myös mukana Kiisken toisessa kirjassa lempinimellä Tinka eli Tinder-Inka. Hän on ollut Tinderissä vuodesta 2012 saakka.

”On siinä ollut välissä pieniä seurustelu­kuvioita ja muita Tinder-taukoja, mutta kyllä siellä on tullut paljon pyörittyä.”

Kiiski ja Willström elävät sinkkuna erilaisessa elämäntilanteessa. Kiiski asuu entisen miehensä kanssa samassa talossa mutta eri asunnoissa. Heidän perheessään vanhemmat vaihtavat asuntoa ja lapset pysyvät samassa kodissa. Lapseton Willström taas asuu kämppiksen kanssa Helsingin kanta­kaupungissa.

Kiiski valmistelee kirjasarjansa kolmatta osaa.

”Siinä on vielä aiempaa sensuroimattomampaa menoa”, hän paljastaa.

Parisuhdenormin säröt eivät ole jääneet Kiiskeltä ja Willströmiltäkään huomaamatta.

”Olen Disney-ajan lapsi. Opin pienenä, että ihan sama, vaikka Mulan taistelisi miesten rinnalla yksin, niin lopulta onnellinen loppu on, että hän löytää prinssinsä ja menee naimisiin. On ihanaa, että se tarina alkaa väistyä, ja Frozenin Elsakin on sinkku”, Willström sanoo.

”Minusta on upeaa, että nuoremmat sukupolvet ovat niin fiksuja ja entistä avoimempia puhumaan sinkkuudesta ja erilaisista suhteista!” Kiiski kertoo.

” ”Nuorena meinasin tukehtua räkääni ajatellessani, etten enää koskaan löydä ketään.”

Hän on huomannut itsekin suhtautuvansa sinkkuuteen levollisemmin mielin kuin nuorempana.

”Nuorena meinasin tukehtua räkääni ajatellessani, etten enää koskaan löydä ketään. Nyt keskityn rauhassa ajattelemaan, millainen elämä ja kumppani olisi minulle sopiva.”

Willström sanoo hoksanneensa pari­kymppisenä, ettei kumppanin löytäminen ole elämän itseisarvo. Täyttä elämää voi elää sinkkunakin.

”Se oli iso oivallus. Tajusin, että mitä sitten, vaikka en ikinä löytäisi ketään, jonka kanssa olla kiikkustuolissa. Voin olla onnellinen, olipa minulla kumppani tai ei. Ja minullahan on joka tapauksessa mahtavia ystäviä.”

Tärkeintä, että on rakkautta, Kiiski kiteyttää.

”Uskon, että ihminen voi huonosti, jos elämässä ei ole rakkautta ollenkaan, ja yksinäisyys on aito ongelma. Mutta se rakkaus voi tulla muiltakin kuin kumppanilta.”

Tinder-päiväkirja-podcastia esittävä Supla ja Tinder-päiväkirja-kirjasarjan elokuvaoikeudet ostanut Nelonen Media kuuluvat Helsingin Sanomien kanssa samaan Sanoma-konserniin.