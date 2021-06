Poliisikoulutukseen halutaan enemmän eritaustaisia ihmisiä: ”Tavoitteena on, että poliisi olisi peilikuva yhteiskunnastamme”

Heikko tietämys tai kielteiset mielikuvat poliisista estävät eritaustaisia ihmisiä hakeutumasta poliisikoulutukseen.

Poliisikoulutukseen kaivataan nykyistä enemmän eritaustaisia hakijoita. Viranomaisten monimuotoisuus on tärkeää kansan luottamuksen ja syrjimättömän vallankäytön vuoksi, todetaan Poliisiammattikorkeakoulun tuoreessa selvityksessä. Tutkija Jenita Rauta katsoo, että poliisin valkoisuus ei edusta Suomen moninaista kansaa.

”Poliiseina on vähän maahanmuuttajataustaisia tai eri etnisiin ryhmiin kuuluvia ihmisiä, vaikka he ovat meidän suurimpia vähemmistöjämme. Tavoitteena on, että poliisi olisi peilikuva yhteiskunnastamme.”

Monimuotoisen rekrytoinnin esteet ja edistäminen -selvityksessä etsittiin syitä siihen, miksi poliisikoulutukseen hakeutuu vähän eri taustoista tulevia ihmisiä. Monimuotoisuudella tarkoitetaan pääasiassa maahanmuuttajataustaa tai eri etnisiä, kielellisiä ja uskonnollisia ryhmiä.

Poliisiammattikorkeakoulu ei kerää tietoa hakijoiden etnisestä tai kielellisestä taustasta, joten erilaisten hakijoiden määrästä ei ole lukuja saatavilla.

Monimuotoisuuden tarvetta perustellaan poliisin hyväksyttävyydellä kansan silmissä sekä poliisin ja kansalaisten välisellä luottamuksella. Yksipuolisuus voi vaarantaa poliisin kyvyn palvella kaikkia kansalaisia yhtä tehokkaasti.

”Esimerkiksi tilanteessa, jossa on islaminuskoinen nainen asiakkaana, samasta taustasta tulevan poliisin kohtaaminen voisi olla helpompaa asiakkaalle”, Rauta sanoo.

Poliisiammattikorkeakoulun valintakokeiden kielitaitovaatimukset suomen kielestä ja virkamiesruotsista nousevat haasteeksi sellaisille hakijoille, jotka eivät ole syntyneet Suomessa. Poliisin kenttätyössä kuitenkin tarvitaan monipuolista kielitaitoa, ja kokeen kieliosiot voivat evätä sisäänpääsyn hakijoilta, jotka osaisivat muita kieliä.

Ymmärrys liittyy myös kielen kulttuuriseen kontekstiin.

”Esimerkiksi raiskauksen uhri saattaa käyttää kiertoilmaisuja, jotka vain kulttuurin tuntija ymmärtää.”

Pula monikielisyydestä heikentää myös poliisin kykyä torjua kansainvälisesti verkottunutta rikollisuutta.

Selvityksen mukaan heikot tiedot poliisin työstä ja asemasta estävät maahanmuuttajataustaisia ihmisiä hakeutumasta poliisikoulutukseen.

”Maahanmuuttajat eivät välttämättä tiedä poliisin työstä, jos he ovat tulleet Suomeen vanhempana eivätkä ole käyneet koulua täällä. Heillä voi myös olla huonoja kokemuksia poliisin toiminnasta aiemmista maista”, Rauta toteaa.

Selvityksen mukaan poliisin rasistisista ja syrjivistä asenteista on useita viitteitä. Ne heikentävät mielikuvia entisestään ja estävät poliisin mahdollisuutta ottaa joukkoonsa eri taustoista tulevia kollegoita.

”Mielikuvista voi tulla kokemus, että minua ei huolita poliisiopiskelijaksi.”

Hakijoiden monimuotoisuutta voidaan edistää esimerkiksi paremmalla viestinnällä ja kouluvierailuilla. Raudan mukaan monet poliisilaitokset jo onnistuvat tiedotustyössään, ja siitä tulisi ottaa laajemmin mallia.

Kouluvierailut ovat osa poliisiopintoja.

”Nyt mietitään, että kouluvierailuja tehtäisiin entistä laajemmin eri kaupunginosissa ja eri-ikäisille.”

Rauta painottaa, että monimuotoisuuden lisääminen ei tarkoita poliisikoulutuksen hakukriteerien muuttamista.

”Tarkoituksena ei ole luoda sivureittejä erilaisille hakijoille. Pyrimme vaikuttamaan niihin asenteellisiin ja tiedollisiin syihin, jotka estävät monimuotoisuuden toteutumista.”