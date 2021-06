Tartuntaketju liittyy alun perin matkustamiseen. ”Tilanne on nyt rauhoittumassa”, sanoo johtaja­ylilääkäri Sally Leskinen.

Kanta-Hämeen keskussairaalassa Hämeenlinnassa nopeasti levinneessä sairaalaepidemiassa on tähän mennessä todettu sata tartuntaa.

Tartunnan saaneista on tähän mennessä kuollut 17 ihmistä.

Tartuntaketju lähti liikkeelle toukokuun alussa sairaalahoidossa olleesta potilaasta, jonka tartunta liittyi matkustamiseen.

”Sen jälkeen toukokuun 12. päivä huomattiin, että meillä on kahdella erillisellä osastolla covid-tartunnat. Ensimmäisestä potilaasta virus on levinnyt eteenpäin oireettoman henkilökunnan kautta”, Kanta-Hämeen johtajaylilääkäri Sally Leskinen kertoi tiedotustilaisuudessa torstaina.

Tässä kohtaa sairaalassa aloitettiin laajat potilaiden ja henkilökunnan koronavirusseulonnat.

Kanta-Hämeen tartuntaketjussa on sairastunut yhteensä 57 potilasta ja 42 työntekijää. Potilaista 41 oli saanut rokotuksen kertaalleen ja kaksi täyden kahden rokotuksen sarjan.

Kuolleista kolmella neljäsosalla covid-19-taudin arvioidaan vaikuttaneen kuolemaan suoraan. Neljäsosalla sairaus, jonka takia he olivat alun perin tulleet sairaalaan oli niin vakavassa vaiheessa, ettei koronavirus­tartunta aiheuttanut kuolemaa välittömästi.

Kuolleista yksi oli saanut kaksi rokotetta, 11 yhden rokotteen ja viisi oli täysin rokottamattomia.

Brittitutkimuksen perusteella tiedetään, että Pfizerin ja Biontechin rokote antaa vain 33-prosenttisen suojan tartuntoja vastaan yhden rokoteannoksen saaneille. Kaksi kertaa rokotettuja se suojaa tutkimuksen mukaan 88-prosenttisesti.

”ViimeisTen parin viikon aikana jatkohoitopaikkojen tilanne on ollut kriittinen. Edelleen laskemme päivittäin, kuinka sängyt ja hoitajat riittävät. Tilanne on kuitenkin kääntymässä parempaan suuntaan ja epidemia on rauhoittumassa”, johtajaylilääkäri Sally Leskinen sanoi tiedotustilaisuudessa.

Osastoilla työskenteli 46 vakituista työntekijää, joista 43 oli saanut täyden rokotussarjan. Hoitohenkilökunta laitettiin karanteeniin ja heiltä mitattiin CT-arvot, jotka kertovat siitä, tartuttavatko he virusta eteenpäin.

”Näimme selkeästi, että kahden rokotteen saaneilla ei-riskiryhmään kuuluneilla ei tullut vaikeita taudinkuvia. Rokotukset pelastivat paljon”, Sally Leskinen sanoi.

Hänen mukaansa kävi ilmi, että myös rokotettujen keskuudessa voi olla ”viruslinkoja”. Tämä tarkoittaa, että jotkut ihmiset tartuttavat koronavirusta huomattavasti tehokkaammin kuin toiset.

HS vieraili sairaalaepidemiasta kärsivässä Hämeenlinnassa viime viikolla.

Kanta-Hämeessä yhden rokoteannoksen on saanut 59,4 prosenttia yli 16-vuotiaista ja kaksi rokotusta on saanut 15,9 prosenttia.