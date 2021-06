Alle 65-vuotiaille annetaan toisena annoksena aina joko Pfizerin ja Biontechin tai Modernan mrna-rokotetta.

Astra Zenecan rokotteella ensimmäisen koronavirusrokoteannoksensa saaneet käyvät nyt monilla paikkakunnilla rokotettavina toista annostaan varten.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) suosituksen mukaan ne 65 vuotta täyttäneet, jotka ovat saaneet ensimmäisenä rokoteannoksena Astra Zenecan rokotetta, saavat ensisijaisesti myös toisella rokotuskerralla Astra Zenecan rokotetta.

Jos rokotettava niin toivoo, hänelle voidaan antaa kuitenkin myös Pfizerin ja Biontechin tai Modernan mrna-rokotteita.

Alle 65-vuotiaille annetaan toisena annoksena aina joko Pfizerin ja Biontechin tai Modernan mrna-rokotetta.

Tämä johtuu siitä, että Astra Zenecan koronarokotteen saaneilla on havaittu Suomessa ja muualla Euroopassa harvinaisia veren hyytymishäiriöitä, joiden yleisyyttä eri ikäryhmissä ei tarkkaan tiedetä. Valtaosa näistä häiriöistä on havaittu alle 60-vuotiailla.

”THL:n suositus on, että näissä tilanteissa rokotettavalle annetaan sitä mrna-rokotevalmistetta, mitä hyllyssä sillä hetkellä on”, sanoo THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek.

Hanna Nohynek

Ikääntyneet eli 70 vuotta täyttäneet ovat saaneet enimmäkseen mrna-rokotteita.

Monia Astra Zenecan rokotteella ensimmäisen rokoteannoksensa saaneita on pohdituttanut, millaisen suojan rokotteet antavat, jos ne ovat eri rokotteita.

Nohynekin mukaan tästä ei tarvitse olla huolissaan. Hän kertoo, että tällä viikolla on julkaistu kaksi kansainvälistä tutkimusta (linkit tutkimuksiin tässä ja tässä), joissa on selvitetty rokotteiden synnyttämää immuunipuolustusta silloin, kun ensimmäinen rokote on annettu Astra Zenecan rokotteella ja toinen Pfizerin ja Biontechin rokotteella.

”Tutkimusten mukaan sekä suojaavien vasta-aineiden että soluvälitteinen immuniteetti olivat yhtä hyviä ellei jopa parempia kuin jos henkilö on saanut kaksi annosta samaa mrna-rokotetta”, Nohynek kertoo.

Kaikki Suomessa annettavat koronarokotteet antavat joka tapauksessa erittäin hyvän ja turvallisen suojan vakavaa koronavirustautia vastaan, Nohynek muistuttaa.

Myyntilupaa edeltävissä tutkimuksissa mrna-rokotteiden suojatehot ovat olleet hieman parempia kuin adenovirusvektorirokotteiden.

Vasta kaksi rokotusannosta antaa kuitenkin tehokkaan ja pitkäkestoisen suojan. Siksi on tärkeää, että ensimmäisen rokotusannoksen saanut hakee myös toisen rokotusannoksen.

Toisen annoksen jälkeen sekä mrna- että adenovirusvektorirokotteiden suojateho nousee erittäin hyväksi, taudin vaikeusasteesta riippuen jopa 80–100 prosenttiin.

Rokotteilla on myös huomattava infektiota estävä vaikutus, jonka vuoksi rokotetut kohdattuaan koronaviruksen erittävät ja tartuttavat virusta vähemmän, Nohynek muistuttaa.

”Tämä on myös hyvä uutinen tartuntaketjujen ja epidemian hallinnan näkökulmasta.”

Lue lisää: Suomalais­tutkimus: Korona­rokote suojaa myös rokotetun perhettä tartunnalta: ”Jälleen yksi vahva argumentti sen puolesta, miksi kannattaa ottaa rokote”