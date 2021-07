Poliisi haluaisi käyttää tunnistusohjelmaa myös reaaliajassa ihmisvirtoihin satamissa.

Automaattisesta kasvojentunnistuksesta on tullut ensimmäisen käyttövuoden aikana poliisille päivittäinen apuväline rikos­tutkinnassa. Sen tarkoituksena on auttaa poliisia selvittämään tuntemattomien rikoksesta epäiltyjen henkilöllisyyksiä.

Poliisi otti tekoälyyn pohjautuvan kasvojentunnistusohjelman käyttöön viime vuoden toukokuussa. Uusi apuväline on Poliisihallituksen mukaan nopeuttanut ja tehostanut rikoksesta epäiltyjen henkilöllisyyksien selvittämistä.

Kastuksi nimetty kasvojentunnistusohjelma toimii niin, että kun poliisi syöttää järjestelmään rikoksesta epäillyn tuntemattoman henkilön valokuvan, ohjelma tarjoaa poliisin tuntomerkkirekisteristä samannäköisiä henkilöitä.

Sen jälkeen rikostutkijat arvioivat, onko etsitty henkilö ohjelman tarjoamien vaihtoehtojen joukossa. Viime kädessä tunnistuksen tekee siis ihminen, ei tekoäly.

Järjestelmän käyttäjiksi on koulutettu yli viisisataa poliisia.

Runsaan vuoden aikana poliisi on tehnyt ohjelmalla yli 1 600 hakua eli keskimäärin muutaman päivässä. Etsittyjen määrä on jonkin verran pienempi kuin tehtyjen hakujen määrä, sillä samaa henkilöä voidaan hakea usealla kuvalla tai kuvarajauksella.

Poliisi ei ole kartoittanut, kuinka suuri osa kuvahauista on johtanut henkilöllisyyden tai rikoksen selviämiseen.

”Välillä etsityn henkilön kuva löytyy ohjelman avulla poliisin tuntomerkkirekisteristä mutta ei aina. Poliisin tuntomerkkirekisterissä on vain rikoksesta aikaisemmin epäiltyjä henkilöitä”, kertoo Poliisihallituksen poliisitarkastaja Pekka Sallinen.

Useimmiten tuntemattomien rikoksesta epäiltyjen kuvat ovat peräisin rikospaikan valvontakameroiden tallenteilta.

Kyse voi olla esimerkiksi tapauksista, joissa tuntematon henkilö nostaa pankki­automaatilla luvatta toisen henkilön kortilla suuren summan rahaa, varastaa kaupasta kalliin tuotteen tai pahoin­pitelee toisen henkilön julkisella paikalla.

Joissakin tapauksissa poliisi on selvittänyt rikoksesta epäiltyjen henkilöllisyyksiä myös muun muassa sosiaalisessa mediassa julkaistuista valokuvista.

Poliisi on käyttänyt automaattista kasvojentunnistusta apuna silloinkin, kun se on seurannut rikostutkinnan yhteydessä salaa jotakuta rikoksesta epäiltyä. Kun epäilty on kohdannut tarkkailun aikana mahdollisen rikoskumppanin, poliisi on voinut valokuvata hänet ja yrittää selvittää hänen henkilöllisyytensä kasvojentunnistusohjelman avulla.

Automaattista kasvojentunnistusta ei kuitenkaan saa käyttää minkä tahansa rikoksen selvittämiseen, vaan edellytyksenä on, että teosta voi seurata vankeustuomio.

Poliisi voi tehdä kuvahakuja pääosin vain tuntomerkkirekisteristään. Se sisältää kuvat yli sadastatuhannesta rikoksesta epäillystä ja tuomitusta.

Jos poliisi selvittää vakavaa vihjettä terrorismirikoksesta, se voi tehdä kasvojentunnistusohjelmalla hakuja myös ulkomaalaislain perusteella tallennettujen kuvien joukosta. Siellä on kuvia muun muassa turvapaikanhakijoista.

Poliisihallitus haluaisi saada nykyistä laajemmat oikeudet automaattisen kasvojentunnistuksen käyttöön.

”Olemme siirtyneet tässä asiassa uuden järjestelmämme myötä 2010-luvulle, mutta elämme jo 2020-lukua”, Sallinen sanoo.

Poliisi on esittänyt sisäministeriölle, että se saisi oikeuden etsiä kasvojen­tunnistus­ohjelman avulla törkeästä rikoksesta epäiltyä reaali­aikaisesti satamien valvonta­kameroiden kuvavirrasta. Näin voitaisiin nykyistä helpommin estää vakavaan rikokseen syyllistynyttä pakenemasta maasta.

Lisäksi Poliisihallitus on toivonut, että erilaisilla kuva- ja videotallenteilla esiintyviä törkeiden lapsen seksuaalisten hyväksikäytön uhreja voitaisiin tunnistaa järjestelmän avulla henkilökortti- ja passirekisteristä. Uhrin tunnistaminen voisi paljastaa myös tekijän.

” Yksi varhainen kasvojen­tunnistus­tapaus on johtanut selvittelyihin.

Poliisitarkastaja Sallinen sanoo, että tähänastiset kokemukset kasvojen­tunnistus­ohjelmasta ovat myönteisiä. Hänen mukaansa mitään väärin­käytöksiä tai merkittäviä ongelmia ei ole tullut ilmi.

Sellaisia ei ole tullut myöskään tieto­suoja­valtuutetun toimiston tietoon, sanoo apulais­tieto­suoja­valtuutettu Jari Råman.

Yksi varhainen kasvojentunnistustapaus on kuitenkin johtanut selvittelyihin. Se tapahtui ennen nykyisen Kastu-ohjelman käyttöönottoa.

Keskusrikospoliisin (krp) lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjuntaan keskittyvä yksikkö kokeili yhdysvaltalaista Clearview AI -sovellusta vuoden 2019 lopussa ja vuoden 2020 alussa. Yksikkö käytti testissään seksuaalirikosten uhreiksi mahdollisesti joutuneiden lasten kasvokuvia.

Epäselväksi on jäänyt, mihin sovellukseen testikäytön aikana ladatut kuvat ovat päätyneet.

Poliisihallituksen ja keskusrikospoliisin johtajat eivät tienneet kokeilusta. Poliisijohto sai tietää siitä vasta tänä keväänä, kun yhdysvaltalainen Buzzfeed News -uutissivusto otti poliisiin yhteyttä ja kertoi sen käyttäneen sovellusta.

Poliisi teki sen jälkeen ennakkoilmoituksen tietoturvaloukkauksesta tieto­suoja­valtuutetulle ja kertoi tapauksesta julkisuuteen.

Lue lisää: Krp kokeili kasvojen­tunnistus­sovelluksen käyttämistä, testauksesta tehty ilmoitus tietosuoja­valtuutetulle

Tapauksen selvittäminen on kesken. Poliisi valmistelee yhä varsinaista ilmoitustaan tapahtuneesta tietosuojavaltuutetulle.

Myös sisäministeriö on pyytänyt ja saanut poliisilta selvityksen asiasta. Ministeriö on pyytänyt sen jälkeen poliisilta vielä lisäselvityksiä.