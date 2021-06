Suomen maajoukkueen kannattajien yhdistys järjestää 250 suomalaiselle jalkapallofanille lennot Kööpenhaminaan ja 1­500:lle bussimatkat Pietariin. Yhdistyksen puheenjohtaja Marko Karvisen mukaan matkat pyritään järjestämään mahdollisimman turvallisesti.

Jalkapallon EM-kisat saattavat olla koronaviruksen leviämisen kannalta vaaranpaikka. Kisaturistien pelätään levittävän Suomeen myös uusia virusvariantteja.

”Tämä on huoli, jota varsinkin eteläisissä sairaanhoito­piireissä on kannettu jo kahden kuukauden ajan”, sanoo Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoito­piirin Husin infektioylilääkäri Asko Järvinen.

Huoli liittyy siihen, että kaikki kotimaassa levinneet epidemia­ryöpsähdykset ovat olleet uusia viruskantoja, jotka ovat tulleet maahan rajan yli yksi kerrallaan.

”Maaliskuussa 2020 meillä oli ’alppimatkailijat’ ja sen jälkeen itäisessä Helsingissä maahanmuuttaja­taustaisten keskuudessa levinnyt uusi viruskanta. Samoin kesän jälkeen havaitsimme Suomessa levinneen uuden virustyypin, joka oli varmaankin tullut kesän ulkomaanmatkoilta. Joulun tienoilla brittivariantti saapui Suomeen, ja hiihtoloma­viikkoon mennessä se oli jo yleistynyt Hus-alueella vallitsevaksi variantiksi. Samoin Etelä-Afrikan variantti ja Intian variantti levisivät matkailun myötä”, Järvinen sanoo.

Variantit tarttuvat herkemmin, mikä aiheuttaa Järvisen mukaan ongelmia.

”Vaikka alkuvuonna kykenimme tunnistamaan varianttien erot ja näin suuntaamaan tartunnanjäljitystä nopeammin varianttien aiheuttamiin tartuntoihin ja vähentämään tartuntoja, emme kyenneet estämään varianttien yleistymistä”, hän sanoo.

”Tämä kuvastaa sitä ongelmaa: epäonnisesta tai varomattomasta maahantulosta voi alkaa jopa ihan uusi epidemia­pyrskähdys.”

Siihen asti kunnes väestö on saanut kahden rokoteannoksen tuoman suojan, varianttiuhka on läsnä. Järvisen mukaan rajatoimenpiteille ja -kontrollille on tarvetta vielä ainakin kesän ajan, kun rokottaminen on kesken.

Jalkapallon EM-kisat alkavat 11. kesäkuuta ja päättyvät 11. heinäkuuta. Suomen Huuhkajat pelaa alkulohkon ensimmäisen pelinsä 12. kesäkuuta Kööpenhaminassa. Toinen peli Venäjää vastaan on 16. kesäkuuta ja kolmas Belgiaa vastaan 21. kesäkuuta Pietarissa.

Suomen maajoukkueen kannattajien yhdistys (SMJK) järjestää 250 suomalaiselle jalkapallofanille lennot Kööpenhaminaan ja 1 500:lle bussimatkat Pietariin. Matkustajien ikähaarukka on 18–70 vuotta.

”Järjestämme matkat, sillä asiaa pohdittuamme päädyimme siihen, että ihmisiä kuitenkin matkustaa peleihin. Mieluummin sitten matka tapahtuu ohjatusti, sillä näin pystymme antamaan ihmisille tietoa esimerkiksi terveysturvallisuus­asioista”, kertoo SMJK:n puheenjohtaja Marko Karvinen.

Hän painottaa, että yhdistyksellä on halu toimia mahdollisimman vastuullisesti ja turvallisesti.

”Me emme tee näillä matkoilla voittoa vaan enemmänkin pientä tappiota.”

Kööpenhaminaan yhdistyksen jäsenet suuntaavat kolmipäiväiselle matkalle kahdella eri lentokoneella, joista toinen on SMJK:n oma tilauslento ja toinen on toteutettu yhteistyössä Elämysmatkojen kanssa. Jälkimmäisellä lennolla on noin 50 yhdistyksen jäsentä ja noin 150 Elämysmatkojen asiakasta.

Pietariin osa jäsenistä matkustaa katsomaan vain pelin, osa viettää kaupungissa päivän, ja osa jää viikoksi. Pietariin bussit suuntaavat Turusta Helsingin, Kotkan ja Lappeenrannan kautta, Tampereelta Lahden kautta sekä Kuopiosta Mikkelin kautta. Reitit ovat yhtä suosittuja.

Peleissä SMKJ-laiset eivät välttämättä istu vieretysten, sillä istumapaikka määräytyy sen perusteella, mihin katsomon osaan kukin on lipun ostanut. Kööpenhaminan ottelussa on tämän hetken tiedon mukaan maskipakko. Pietarin stadionilla maskia tulee käyttää omalta paikalta liikkuessa.

SMJK:n lennoilla ja busseissa on maskipakko. Ennen kulkuvälineeseen pääsyä tulee olla joko todistus negatiivisesta koronatestituloksesta, sairastetusta koronataudista tai kahdesta rokoteannoksesta. Jäsenmaksun maksaneille on muun muassa neuvoteltu koronatesti­paketti 9 Lives -yhtiöltä 150 euron etuhintaan.

Kisamatkalle lähteville annetaan myös kirjallinen ohjeistus, jossa kerrotaan muun muassa matkalla tarvittavista testeistä ja ohjeistetaan, miten matkustajien tulee toimia Suomeen palatessa.

” ”Painotamme kahden testauksen mallia.”

THL suosittelee ulkomailta Suomeen palaavaa matkustajaa pysyttelemään omaehtoisessa karanteenissa 14 päivää.

”Karanteenia tärkeämpää on kuitenkin testaus, sillä maailmalla tehtyjen kyselytutkimusten perusteella ihmiset noudattavat kahden viikon kestoista omaehtoista karanteenia ja eristys­suosituksia hyvistä aikomuksistakin riippumatta vain 10–30 prosenttisesti”, sanoo johtava asiantuntija Jari Jalava THL:stä.

”Sen takia painotamme kahden testauksen mallia. Toki karanteenissa saa olla kaksi viikkoa. Hyvä vaihtoehto sekin on mutta ei, jos se toteutuu todellisuudessa vain kymmenellä prosentilla.”

Rajalla tehdyn koronatestin jälkeen toisessa koronatestissä tulisi käydä aikaisintaan 72 tuntia rajanylityksen jälkeen. THL suosittelee olemaan omaehtoisessa karanteenissa ainakin toisen testin tulokseen saakka.

Jalavan mukaan EM-kisojen ajalle ei ole suunnitteilla nykyistä tiukempaa valvontaa tai suosituksia.

”Nykyisellä mallilla voidaan välttää 96 prosenttia jatkotartunnoista, kunhan malli toteutuu oikein.”

Näin THL ohjeistaa ulkomaille matkustavia: Älä matkusta sairaana.

Ota selvää ajankohtaisista kohdemaan maahantulon käytännöistä.

Hanki ennen Suomesta lähtöä todistus negatiivisesta koronatestin tuloksesta. Testitodistus tulee hankkia yksityisestä terveyden­huollosta omalla rahalla, ja se on voimassa 72 tuntia.

Matkustat omalla vastuullasi. Huomioi, että ulkomailla sairastuminen voi johtaa sairaalahoitoon tai karanteeniin.

Selvitä paluukyytiä varten, vaatiiko kuljetusyhtiö negatiivisen testituloksen ja missä testin voisit ulkomailla tehdä.

Suomeen palatessa käytä Finentry-sovellusta. Jos sinulla ei ole voimassaolevaa todistusta, tee koronatesti rajalla.

Tee uusi koronatesti koti- tai oleskelu­paikkakunnallasi aikaisintaan 72 tunnin kuluttua Suomeen paluustasi. THL suosittelee olemaan omaehtoisessa karanteenissa ainakin toisen testin tulokseen saakka. Lähde: THL

Mallin vaaranpaikka on toinen kotimaassa tehtävä testi.

EM-kisamatkat ovat kestoltaan juuri sen verran lyhyitä, että kisaturisti saattaa tietämättään tuoda tuliaisenaan tartunnan, joka alkaa oireilla vasta kotimaassa.

”Rajanylityksen yhteydessä tehdyllä testillä ei voida poissulkea koronatartuntaa. Terveysviranomaisten huoli on, että nämä tartunnan matkalla saaneet palaavat omaan kotipiiriinsä, eivät käy toisessa testissä ja voivat levittää tartuntaa Suomessa”, Husin Asko Järvinen sanoo.

Rajanylityspaikalla aluehallintovirastot määräävät terveysturvallisuus­tarkastukseen.Toiseen testiin liittyy enemmän yksilön vastuuta.

Molemmat asiantuntijat painottavat toisen testin tärkeyttä. Myös SMJK suosittelee erikseen matkalta palaaville toista testiä.

Kyse ei ole vain jalkapallomatkoista. THL suosittelee yhä välttämään kaikkea ulkomaanmatkailua, Jalava muistuttaa.

”Toki ymmärrämme, että tällaisiin kisoihin meneminen kiinnostaa, mutta suositus on yhä voimassa ja sille on hyvät perustelut. Vaikka onneksi Euroopassa tartuntamäärät ovat viime aikoina laskeneet, pandemia on yhä voimissaan ja maailmalla tautia liikkuu yhä paljon. Paljon on vielä rokottamattomia ja vastustuskyvyttömiä.”

Jalavan mukaan EM-kisoihin liittyy kohonnut pelko tartuntojen leviämisestä kisayleisön joukossa muun muassa stadionilla, lähibaarissa tai vaikkapa ravintolassa.

Hän ei kuitenkaan näe EM-kisoissa vastaavaa vaaraa kuin keväällä 2020 Italian Milanossa pelatussa niin sanotussa ”Game Zero” -jalkapallo-ottelussa. Myöhemmin sillä arveltiin olleen osansa koronatartuntojen rajussa leviämisessä Etelä-Euroopassa. Ottelua seurasi paikalla italialaisten fanien lisäksi kymmeniätuhansia espanjalaisia jalkapallo­faneja, joista osa sai tartunnan Italiassa ja tartutti virusta eteenpäin Espanjassa.

”Tilanne on nyt kevääseen 2020 verrattuna parempi. Olemme varautuneempia ja valmiimpia ja myös testauskapasiteetti on erinomainen”, Jalava sanoo.

” ”Täytyy kuitenkin huomioida, että kaikki ovat yksilöitä ja tekevät omat päätöksensä.”

Kisoihin matkustava ottaa kuitenkin Jalavan mukaan tietoisen yksilötason riskin. Tartunnan saaminen ulkomailla voi tarkoittaa myös sairaalaan joutumista tai altistumistilanteessa karanteeniin asettamista.

Kisaturistin mahdollisuus saada tartunta kasvaa, sillä Tanskassa ja Venäjällä koronatartuntojen ilmaantuvuus on Suomea suurempi.

Keskiviikkona Tanska oli Euroopan maista asukaslukuun suhteutettuna kärkisijalla listalla, jossa tarkastellaan todettuja koronatartuntoja 14 viime vuorokauden aikana. Ilmaantuvuus­luku maassa oli 210,3 tartuntaa 100 000 asukasta kohden. Vastaava suhdeluku oli Venäjällä 86,5 ja Suomessa 28,1. Maiden sisällä ilmaantuvuudessa voi olla suuriakin kaupunkikohtaisia eroja.

”Molemmissa maissa ilmaantuvuus on kasvussa, eli väestössä liikkuu aktiivista taudinaiheuttajaa. Suomen kaupunkeihin verrattuna pelkkä Pietarissa oleminen on tartuntariski. Jos sosiaaliset etäisyydet eivät säily, riskit tartunnalle ovat olemassa”, Jalava sanoo.

Mellakkapoliiseja Gazprom Arenan edustalla 22. toukokuuta. EM-kisoja siirrettiin vuodella koronaviruspandemian takia.

SMJK:n Marko Karvisen mukaan jalkapallofanien matkoihin ei liity hirveän suurta riskiä, kunhan kaikki seuraavat yhdistyksen antamia ohjeita.

”Täytyy kuitenkin huomioida, että kaikki ovat yksilöitä ja tekevät omat päätöksensä. Sen takia emme voi antaa mitään täyttä takuuta", hän sanoo.

”Emme me voi rajoittaa ihmisten liikkumista. Kaikilla on oikeus mennä ja tehdä, mutta tietysti toivomme, että vastuullisesti käyttäydytään eikä mennä mihinkään hirveisiin yökerholoukkoihin, ja näin kaikki kanssamatkustajat otetaan huomioon.”