Karla Karasti HSMaailmassa on annettu yli kaksi miljardia annosta koronavirusrokotetta, kertoi uutistoimisto AFP torstaina.

Virstanpylväs saavutettiin puoli vuotta sen jälkeen, kun ensimmäiset rokotekampanjat aloitettiin.

Eniten kansalaisiaan on rokottanut Israel, jossa lähes kuusi kymmenestä kansalaisesta on saanut molemmat rokoteannokset.

Seuraavana tulee Kanada, jossa 59 prosenttia ihmisistä on saanut ainakin yhden rokoteannoksen. Kanadan jälkeen eniten kansalaisiaan ovat rokottaneet Britannia, Chile ja Yhdysvallat.

Euroopan Unionin osalta lähes 40 prosenttia kansalaisista on saanut ainakin yhden rokoteannoksen. Pisimmällä on Saksa, jonka kansalaisista lähes 44 prosenttia on saanut rokotteen.

Kolmessa maailman väkirikkaimmassa maassa, Kiinassa, Yhdysvalloissa ja Intiassa on annettu 60 prosenttia kaikista maailmassa annetuista rokoteannoksista.

Ainoastaan kuusi maata kaikista maailman valtioista, Pohjois-Korea, Haiti, Tansania, Tšad, Burundi ja Eritrea, ei ole vielä aloittanut rokotuksia lainkaan.

Rokotteet jakautuvat AFP mukaan edelleen epätasaisesti maailman valtioiden kesken. Esimerkiksi Afrikassa rokotteita on 2,5 annosta sataa henkilöä kohden, kun Yhdysvalloissa sama luku on 887 ja Euroopassa 47.

Astra Zenecan rokotetta on AFP:n mukaan annettu eniten. Seuraavaksi eniten on annettu Pfizerin ja Modernan rokotetta.

Venäläistä Sputnik-rokotetta ja kiinalaisia Sinopharm- ja Sinovac-rokotteita on AFP:n mukaan käytetty pääasiassa kehittyvissä maissa.