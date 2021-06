Kansainvälinen vertailu: Suomalaisilla on puhjennut pandemia-aikana vähiten uusia mielenterveys­häiriöitä

Tutkimus tehtiin 11 maassa ja siihen vastasi noin 9­540 ihmistä, joista suomalaisia oli noin 540.

Vakavien mielenterveys­oireiden ilmaantuvuus koronavirus­pandemian aikana on ollut Suomessa muita maita vähäisempää, selviää kansainvälisestä tutkimuksesta.

Tutkimus tehtiin 11 maassa, Suomen lisäksi muun muassa Belgiassa, Intiassa ja Ruotsissa. Kyselyyn vastasi noin 9­540 ihmistä, joista suomalaisia oli noin 540. Tutkimustuloksista tiedottaa Turun yliopisto.

Tutkimus perustuu vuoden 2020 kesä–marraskuussa tehtyyn kansainväliseen verkkokyselyyn, johon vastanneet arvioivat kokemiaan oireita post-traumaattiseen stressihäiriöön, masennukseen, ahdistuneisuuteen ja paniikkihäiriöön liittyen sekä muun muassa tartunnan pelkoa ja stressiä.

Kaikista vastaajista 17 prosentilla oli puhjennut pandemian aikana uusi mielenterveys­häiriö. 32 prosentilla oli jo aiemmin todettu häiriö.

Suomalaisten vastaajien joukossa uusia häiriöitä oli puhjennut 11 prosentilla ja aiempi mielenterveys­häiriö oli 31 prosentilla. Molemmat luvut olivat vertailumaiden alhaisimmat.

Suomessa tutkimusta johtanut tutkijatohtori Turun yliopiston hoitotieteen laitokselta Tella Lantta kertoo, että prosenteista etenkin uusien häiriöiden määrä on oleellinen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) julkaisi tiistaina tuoreen tilastoraporttinsa väestön hyvinvoinnista, terveydestä ja palvelukokemuksista. Raportin mukaan viime vuonna yhä suurempi osa suomalaisista kertoi kärsivänsä psyykkisestä kuormittuneisuudesta, joka liittyy ahdistuneisuuteen ja masentuneisuuteen.

”Vaikka koko tutkimuksen osalta vastaajia on paljon, maittain vastaajien määrä jää suhteellisen pieneksi eikä tulos ole täysin koko väestöön vertailtavissa. Suomen osalta tutkimuksen tulos on kuitenkin yhteneväinen THL:n tuoreen raportin kanssa, joten tämäkin tutkimus kertoo pandemian aikaisen trendin suunnasta”, Lantta sanoo.

Kansainväliseen kyselyyn vastanneilta kartoitettiin näkemyksiä koronarajoitus­toimista sekä luottamusta valtiojohtoon ja terveydenhuoltoon pandemian hoidossa. Suomalaisten luottamus oli vertailluista maista suurin.

Tutkimuksen mukaan on mahdollista, että luottamus on voinut vähentää riskiä vakaviin mielenterveys­oireisiin pandemian aikana. Se on Lantan mukaan merkittävä tulos myös Suomen osalta.

Myös korkeampi ikä näyttää tulosten perusteella olevan suojaava tekijä. Lisäksi yksilön vahvalla resilienssillä eli psyykkisellä palautumiskyvyllä on merkitystä.

Lisäksi tutkimuksessa tehtiin Lantan mukaan yllättävä havainto: kaikista maista kyselyyn vastanneilla terveydenhuollon ammattilaisilla oli muuta väestöä vähemmän mielenterveys­oireita. Ero selvisi, sillä kyselyssä kartoitettiin kultakin vastaajalta kuuluiko hän yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittiselle alalle. Terveydenhuollon ammattilaisia oli kaikista vastaajista yhteensä 12 prosenttia.

”Havaintoa voi selittää se, että heillä [terveydenhuollon ammattilaisilla] oli muita vastaajia vähemmän aikaisempia mielenterveys­häiriöitä, he kokivat vähemmän stressiä pandemian aikana ja heidän tartunnan pelkonsa oli vähäisempää.”

Lisäksi Lantta pohtii, että terveydenhuollon ammattilaisten mielenterveyttä on voinut suojata heidän terveyden lukutaitonsa sekä heidän pohjatietonsa suojautumisesta ja virusten tarttumismekanismista.

Heikentynyttä mielenterveyttä ennustivat tutkimuksen mukaan eniten tartunnan pelko ja pandemiaan liittyvä korkea stressi.

”Tutkimus antaa viitteitä siitä, että kansalaisten mielenterveys on ollut eniten koetuksella maissa, jossa on ollut käytössä äärimmäisiä koronarajoitteita, kuten yhteiskunnan täyssulkuja”, Lantta sanoo.

Myös runsas uutisten seuraaminen oli yhteydessä lisääntyneisiin mielenterveys­oireisiin.