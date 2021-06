Kesäkuun ensimmäinen viikonloppu lähti käyntiin aurinkoisessa säässä.

Yhteiskunta avautuu hiljalleen koronan kynsistä, ja valmistujaisviikonloppua päästään viettämään aurinkoisessa säässä. Kiekkoleijonat kohtaavat lauantaina viimeisen vastustajansa ennen mitalipelejä, ja maailmanmestaruus kuultaa jo silmissä.

Miten ihmiset aikovat nauttia kesästä? Uskaltaako ystäviä jo halata?

HS kiersi Helsingin keskustassa kysymässä, mitä ihmiset ajattelevat koronatilanteen lieventymisestä, tulevasta viikonlopusta ja kesänvietosta.

Marco Liukkonen, 27, menee tänään juhlimaan veljensä kolmekymppisiä saunaravintola Löylyyn. Syntymäpäivää vietetään kuuden hengen kaveriporukalla.

”Me aiomme saunoa ja ottaa iisisti, ei sen kummempaa. Uimme, jos uskallamme.”

Keskiviikkona kokoontumisrajoitukset lievenivät Uudellamaalla. Nyt sisätiloissa voidaan järjestää kymmenen hengen ja ulkona 50 hengen kokoontumisia. Helsingissä yksityistilaisuuksia koskee sama suositus.

Tiistaina myös monet palvelut, kuten Helsingin uimastadion, avattiin yleisölle.

Tiukat ravintolarajoitukset ovat edelleen voimassa Uudellamaalla. Ruokaravintoloissa saa anniskella kello 9–19 ja ravintolat on suljettava kello 20. Anniskeluravintoloille vastaavat ajat ovat kello 9–18 ja kello 19.

Liukkonen on innoissaan epidemiatilanteen ja rajoitusten lieventymisestä.

”Mukavaa, kun on vuoden ollut ilman suurempia juhlia. Nyt, kun tartuntaluvut ovat niin vähissä, voi olla vapaammin ja nauttia kesästä.”

Kesästä nauttimisen ohella Liukkonen kertoo seuranneensa jännityksellä jääkiekon maailmanmestaruuskisoja.

”Eilen sai pidättää hengitystä, kun katsoin Suomi–Tšekki -matsin. Saksa on vastassa seuraavaksi. Siistiä, kun heillä on suomalainen valmennustiimi. Se tuo ekstrajännitystä, kun on vähän skismaa mukana.”

Päästäänkö sunnuntaina torille?

”Totta kai päästään! Helppo homma.”

Iida Koskinen, 21, nautti auringosta Kampin liepeillä. Viikonloppuna hän tapaa ystäviä, vierailee valmistujaisissa ja pelaa jalkapalloa.

Iida Koskinen, 21, on saapunut Turusta Helsinkiin tapaamaan ystäviään ja nauttimaan lämpimästä säästä. Lauantaina hän viettää sukulaisensa valmistujaisjuhlia Espoossa.

Koskinen suhtautuu toiveikkaasti koronarajoitusten purkamiseen ja kesän tuomaan vapauteen.

”Odotan kesää innolla. Ulkona pystyy olemaan, vaikka kaikki paikat eivät ole vielä auki. Harmittaa, että festarit jäävät välistä, sillä niitä olen aina odottanut.”

Kevään aikana Suomen suurimmat festivaalit kertoivat tapahtumansa perumisesta yksi toisensa jälkeen. Osa festivaaleista, kuten Pori Jazz ja Savonlinnan oopperajuhlat, aiotaan kuitenkin järjestää yksittäisinä konsertteina.

Vaikka suurten festivaalien peruuntuminen on Koskiselle pettymys, kesäksi hänellä on jo tiedossa muuta puuhaa. Hän pelaa jalkapalloa Turun Palloseuran riveissä, ja seuraava matsi hänellä on sunnuntaina.

”Jalkapallopelejä on tulossa paljon, sen parissa vietän kesäni.”

Ossi Pennanen, 29, lähtee terassille nautiskelemaan. Etäisyyden pitäminen ystäviin on ollut haastavaa epidemian aikana, hän kertoo.

Ossi Pennanen, 29, aikoo nautiskella kesästä ja suunnata terassille entisen kumppaninsa kanssa. Myöhemmin mukaan liittyy muitakin kavereita, hän uumoilee.

”Alkuun olemme vain kahdestaan. Olemme sen verran hyvissä väleissä”, hän kertoo.

Pennanen suhtautuu koronarajoitusten purkamiseen toiveikkaasti.

”Ihan loistavaa, mutta vielä täytyy pitää pää kylmänä.”

Maskit, käsihygieniasta huolehtiminen ja turvaetäisyydet ovat edelleen ajankohtaisia ohjeistuksia koronaviruksen torjumiseksi. Uskaltaako ystävää jo halata?

”Uskaltaa halata, onhan tässä ystäviä halailtu muutenkin. Läheisiin on hankalaa pitää etäisyyttä. Siinä on joutunut välillä joustamaan”, Pennanen kertoo.

Pennanen ennustaa Suomelle menestyksekästä sunnuntain loppuottelua jääkiekossa.

”Voitto tulee jatkoajalla tuloksin 3–2. Iiro Pakarinen pistää sieltä yläpömpeliin. Sunnuntaina päästään torille. Sitten on niin täynnä tori, että sitä on varmaan pakko välttää.”

Satu Gelander, 60, nauttii kesälomansa alkamisesta syöden jäätelöä.

Satu Gelander, 60, kertoo kesälomansa alkaneen tänään. Sen kunniaksi hän matkaa Itä-Suomeen rentoutumaan ja aloittaa mökkikauden.

”Siellä on odotettavissa mökkeilyä, järven ranta ja luonnon rauha. Tapaan myös sukulaisia, sillä siskoni perhe ja äitini asuvat siellä.”

Viime kesänä mökkilomailun suosio nosti päätään. Tilastokeskuksen mukaan yöpymiset omilla ja vuokratuilla mökeillä 1,5-kertaistuvat vuoteen 2019 verrattuna.

Kun ulkomaanmatkailu on edelleen rajoitettua, lomakohteita etsitään lähempää kotimaasta. Mökkeilytrendin odotetaan jatkuvan tänäkin kesänä.

Rauhasta ja järvimaisemasta nauttivalla Gelanderilla ei ole juhlia tiedossa kesäksi. Hän ei olisi moksiskaan, vaikka kokoontumisia rajoitettaisiin edelleen.

”Ei ole mitään kesäjuhlia tulossa, onneksi. Minua ei harmita, vaikken pääsisi niitä viettämään.”